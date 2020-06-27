 اكتشاف كواكب شبيهة بالأرض قد تكون ″صالحة للسكن″ | علوم وتكنولوجيا | آخر الاكتشافات والدراسات من DW عربية | DW | 27.06.2020

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علوم وتكنولوجيا

اكتشاف كواكب شبيهة بالأرض قد تكون "صالحة للسكن"

رصد فريق من العلماء ثلاثة كواكب تدور حول أقرب نجم للمجموعة الشمسية في المنطقة الصالحة للسكن. فهل بات انتقال البشر للعيش خارج كوكب الأرض قريباً؟

الناس والفضاء

سباق بين العلماء ومراكز الأبحاث على اكتشاف أسرار الكون وفيما إذا كان العيش على كوكب آخر غير الأرض ممكن

في رحلة بحثهم المتواصلة عن دلائل للحياة خارج كوكب الأرض وإمكانية انتقال البشر للعيش على كواكب أخرى يوما ما، رصد علماء الفلك نحو ثلاثة كواكب، من المحتمل أن تكون لها طبيعة صخرية مثل الأرض، حول نجم قريب نسبيا من النظام الشمسي.

مختارات

هل نحن وحدنا في الكون؟ لقد ظل الباحثون يبحثون عن علامات على وجود حضارات خارج كوكب الأرض لسنوات لكن دون جدوى. مبادرة يدعمها القطاع الخاص استطاعت تجميع بيانات مهولة عن الفضاء الخارجي وقامت بنشرها للمرة الأولى. (17.02.2020)

وجود المياه، قد لا يكون دليلاً على وجود الحياة، خلاصة توصلت إليها ورقة بحثية جديدة، بعد اكتشاف بحيرات في أثيبوبيا لا تحتوي على أي شكل من أشكال الحياة، مما يفتح المجال للحديث عن علاقة المياه بالحياة على كواكب أخرى. (28.11.2019)

وقال الباحثون أمس الجمعة (25 حزيران/يونيو 2020) إن هذه الكواكب تدور حول نجم يسمى (جليزا 887) وهو نجم من تلك النجوم التي تعرف بالنجوم الأقزام الحمراء وتبلغ كتلته نصف كتلة الشمس ويقع على بعد 11سنة ضوئية عن الأرض. والسنة الضوئية هي المسافة التي يقطعها الضوء في السنة وتبلغ 9.5 تريليون كيلومتر.
يقول العلماء إنهناك ما يقدر باثني عشر كوكبا آخر فقط أقرب منه إلى نظامنا الشمسي. وتم تحديد كوكبين بشكل قاطع، أحدهما يدور حول النجم (جليزا 887) كل تسعة أيام والآخر كل 21 يوما. ويقع أحد هذه الكواكب داخل ما يسمى بالمنطقة الصالحة للسكنى، والتي تعرف باسم منطقة جولديلوكس، حول النجم، وهي منطقة ليست شديدة الحرارة ولا بالغة البرودة وربما قادرة على الاحتفاظ بمياه سائلة على السطح وإيواء حياة. كما هناك كوكب ثالث محتمل يدور كل 50 يوما ويقع في المنطقة الصالحة للسكنى، لكن الأمر يستدعي مزيدا من التأكد.

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ما هي الكواكب والنجوم؟

كواكب صالحة للسكن؟
وقالت عالمة الفلك ساندرا جيفرز من جامعة غوتنغن في ألمانيا والتي تضطلع بدور رئيسي في هذا البحث الذي نُشر في مجلة ساينس "إنها كواكب أشبه بأرض عملاقة‘، وهو ما يعني أن كتلتها أكبر بضع مرات من كتلة الأرض ويتوقع أن يكون لها قلب صلب مثل الأرض خلافا لعمالقة الغاز كالمشتري وزحل".
وأضافت "الكواكب المكتشفة حديثا لديها أفضل الاحتمالات بين جميع الكواكب المعروف أنها على مسافة قريبة من الشمس لبحث ما إذا كان لها غلاف جوي ودراسة هذه الأجواء بالتفصيل"، لمعرفة ما إذا كانت ظروفها "تسمح بالحياة".
وقالت جيفرز إن هذا النظام الكوكبي سيكون هدفا رئيسيا للبحث والدراسة باستخدام تلسكوب جيمس ويب الفضائي لوكالة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) والمقرر تدشينه في عام 2021. والنجوم الأقزام الحمراء عادة ما تكون صغيرة وباردة نسبيا.
يذكر أن أول اكتشاف لكوكب يقع خارج المجموعة الشمسية كان في عام 1992، واكتشف الباحثون لحد الآن أكثر من 4 آلاف كوكب خارجي في الفضاء، حسب موقع "ميركور" الألماني.

إ.م/ ع.ج (رويترز)

  • Wettbewerb Insight Astronomy People and Space (Royal Museum Greenwich/Brad Goldpaint)

    عالم الفضاء: أجمل صور النجوم والسماء

    الفضاء من الصحراء الأمريكية

    تظهر صورة الأمريكي براد غولدبينت المساحات الطبيعية الشاسعة لصحراء موهافه في ولاية يوتا الأمريكية: بالإضافة إلى المصور نفسه، يمكن رؤية القمر ومجرة أندروميدا. فازت هذه الصورة بالمركز الأول في مسابقة للتصوير وكانت قيمة الجائزة عشرة آلاف جنيه استرليني.

  • Wettbewerb Insight Astronomy Aurorae (Royal Museum Greenwich/Nicolas Lefaudeux)

    عالم الفضاء: أجمل صور النجوم والسماء

    الشفق القطبي في فنلندا

    أضواء الشفق تظهر في الصورة وكأنها تمتد إلى ما لانهاية، وقد اصطاد المصور الفرنسي نيكولا ليفودو هذه الصورة في شمال غرب فنلندا، وكان لديه أقل من دقيقة قبل أن يتلاشى الضوء الظاهر في الصورة.

  • Wettbewerb Insight Astronomy Galaxies (Royal Museum Greenwich/Steven Mohr)

    عالم الفضاء: أجمل صور النجوم والسماء

    المجرات القديمة

    تم اكتشاف مجرة "NGC 3521" التي تظهر هنا عام 1784، وهي تبعد حوالي 26 مليون سنة ضوئية عن نظامنا الشمسي. ومن أجل التمكن من التقاط هذه الصورة، تم ضبط غالق آلة التصوير للتعرض للضوء لأكثر من 20 ساعة.

  • Wettbewerb Insight Astronomy Our Moon (Royal Museum Greenwich/Jordi Delpeix Borrell)

    عالم الفضاء: أجمل صور النجوم والسماء

    القمر السالب

    في كثير من الأحيان، يقوم الفلكيون بعكس الألوان الظاهرة من خلال عرض الصورة السلبية للصورة، وذلك كي تتضح التفاصيل الدقيقة في الفضاء. في هذه الصورة، أدت هذه الطريقة إلى إظهار صورة واضحة للقمر بينت بعضاً من خصائص تربته.

  • Wettbewerb Insight Astronomy Our Sun (Royal Museum Greenwich/Nicolas Lefaudeux)

    عالم الفضاء: أجمل صور النجوم والسماء

    تكوّن كسوف الشمس

    أثناء الكسوف الشمسي في أغسطس/ آب 2017، تم التقاط هذه الصورة من قبل نيكولا ليفودو. وبشكل غير واضح، يظهر بالقرب من الشمس وعلى يمين الصورة، كوكب المريخ بلونه الأحمر.

  • Wettbewerb Insight Astronomy Planets, Comets and Asteroids (Royal Museum Greenwich/Martin Lewis)

    عالم الفضاء: أجمل صور النجوم والسماء

    كوكب الزهرة

    قبيل غروب الشمس، تم التقاط هذه الصورة الرشيقة لكوكب الزهرة، وذلك باستخدام تقنية معقدة تعتمد على كاميرا فيديو خاصة ذات أبعاد بؤرية حادة سمحت للمصور في النهاية بالحصول على هذا المشهد.

  • Wettbewerb Insight Astronomy Special Prize: Robotic Scope (Royal Museum Greenwich/Damian Peach)

    عالم الفضاء: أجمل صور النجوم والسماء

    المذنبات في بحر النجوم

    صورة تظهر كوكبة نادرة من الأجرام السماوية. بالإضافة إلى مجموعة النجوم الزرقاء المسماة "بلييديس" (يمين)، يظهر أيضاً مذنبان لامعان يسبحان في أعماق الكون. تم التقاط هذه الصورة من قبل داميان بيتش.

  • Wettbewerb Insight Astronomy Skyscapes (Royal Museum Greenwich/Ferenc Szémár)

    عالم الفضاء: أجمل صور النجوم والسماء

    أضواء غير واضحة

    يمكن لأضواء المدينة أن تتناغم بشكل جميل مع تلألؤ النجوم. التقطت هذه الصورة من قبل الهنغاري فيرينتس سيمار أثناء تكون الضباب في فصل الشتاء، وتظهر مساراً واضحاً للنجوم نظراً لوقت التعرض الطويل فوق الأفق.

  • Wettbewerb Insight Astronomy Stars and Nebulae (Royal Museum Greenwich/Mario Cogo)

    عالم الفضاء: أجمل صور النجوم والسماء

    سديم فوق ناميبيا

    في ناميبيا، يجدر النظر إلى السماء في الليل. هذه الصورة التقطها ماريو كوغو وتظهر سديماً ضبابياً ومجموعة النجوم المحيطة به.

  • Wettbewerb Insight Astronomy Young Astronomy Photographer of the Year (Royal Museum Greenwich/Fabian Dalpiaz)

    عالم الفضاء: أجمل صور النجوم والسماء

    نيزك في الدولوميت

    كان المصور فابيان دالبياز، البالغ من العمر خمسة عشر عاماً، في المكان المناسب والوقت المناسب، حيث التقط بعدسة بحجم 50 مليمتراً هذه الصورة المذهلة للنيازك خلف جبال الدولوميت الجنوبية. وفي الصورة يظهر القمر فوق مشهد خريفي.

  • Wettbewerb Insight Astronomy Patrick Moore prize (Royal Museum Greenwich/Tianhong Li)

    عالم الفضاء: أجمل صور النجوم والسماء

    على درب التبانة

    التقط تيان هونغ لي هذه الصورة الأخاذة بما يشبه الفرشاة الضخمة، وهي في الواقع مجرة تحتوي على ما يقدر بمائة إلى 300 مليار نجم، بما في ذلك نظامنا الشمسي مع الأرض. (إعداد سابرينا فالكر/ علاء جمعة)

    الكاتب: علاء جمعة


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