 اكتشاف صيني ″مذهل″ على الجانب المظلم من القمر | عالم المنوعات | DW | 03.09.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

منوعات

اكتشاف صيني "مذهل" على الجانب المظلم من القمر

الإعلان عن اكتشاف من نوع خاص على الجانب المظلم من سطح القمر يعيد إلى الأذهان ما كشفت عنه مهمة فضائية أمريكية إلى القمر في سبعينيات القرن الماضي. الاكتشاف قامت به عربة استكشاف فضائية صينية.

Chang'e-4 auf dem Mond (Getty Images/AFP/CNSA)

ذكر موقع "سبيس دوت كوم" الإلكتروني المعني بشؤون الفضاء أن العربة القمرية الصينية "يوتو 2" قامت باكتشاف مذهل يوم 25 يوليو/ تموز 2019، وذلك في إطار مهمة تقوم بها على سطح القمر. وذكر الموقع أن الاكتشاف وقع في أحد الحفر التي خلفها سقوط نيزك على سطح القمر.

وأعلن علماء مركز التحكم الفضائي التابع لوكالة الفضاء الصينية في بكين أن المركبة الفضائية، وأثناء قيامها بعملية استكشافية لسطح القمر، عثرت على مادة برتقالية اللون لزجة لم يرى العلماء لها مثيلاً من قبل. على إثر ذلك، قرر العلماء الصينيون قطع مهمة المركبة لصالح إجراء أبحاث أعمق على هذه المادة.

مشاهدة الفيديو 02:41

الهند تطلق المهمة القمرية الثانية لها "تشاندرايان 2"

هذا ولم يتمكن العلماء حتى الآن من تحديد طبيعة هذه المادة، لا من خلال الكاميرات ولا من خلال المطياف (جهاز قياس الخواص الضوئية بالموجات الكهرومغناطيسية). وبحسب موقع "سبيس دوت كوم"، فإن عدداً من الباحثين يعتقدون أن هذه المادة – ذات اللون البرتقالي غير المألوف – قد تكون نوعاً من الزجاج الذي نشأ جراء اصطدام أحد النيازك بسطح القمر.

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم العثور فيها على مثل هذه المادة، ففي عام 1972 عثرت رائد الفضاء الأمريكي هاريسون شميت، الذي كان ضمن طاقم رحلة "أبولو 17" إلى القمر، على مادة برتقالية اللون بالقرب من مكان هبوط كبسولة الفضاء التي تقلهم، إلا أن علماء وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) آنذاك افترضوا أن تلك المادة كانت من مخلفات الثورات البركانية التي شهدها القمر قبل نحو 3.45 مليار عام.

هذا ولا تزال طبيعة هذه المادة غير واضحة حتى لحظة نشر هذا الخبر.

ي.أ/ ع.ش

  • Fußabdruck am Mond.

    "صغيرة لكنها عملاقة" ـ الخطوات الأولى للإنسان على سطح القمر

    " خطوة صغيرة لكنها عملاقة"

    الخطوات الأولى على سطح القمر.. عندما وضع نيل أرمسترونغ قدميه يوم 20 يوليو 1969 على سطح القمر قال واحدة من أكثر الجمل شهرة على الإطلاق: "هذه خطوة صغيرة للإنسان لكنها قفزة عملاقة للبشرية".

  • Apollo-Direktor Phillips überwacht Apollo 11 Pre-Launch-Aktivitäten vor dem Start.

    "صغيرة لكنها عملاقة" ـ الخطوات الأولى للإنسان على سطح القمر

    العد التنازلي للدقيقة صفر

    من غرفة التحكم في مركز كينيدي للفضاء يشرف مدير برنامج Apollo، صمويل سي. فيليبس، على التجهيزات قبل موعد الإطلاق في 16 من أبريل 1969. "أبولو 11" كانت أول بعثة لمهمة الهبوط على سطح القمر، انطلقت المركبة بحامل الصواريخ "Saturn V" وعلى متنها نيل أرمسترونغ وإدوين بوز- ألدرين ومايكل كولينز.

  • Menschen campieren am Strand, um den Start von Apollo 11 zu verfolgen.

    "صغيرة لكنها عملاقة" ـ الخطوات الأولى للإنسان على سطح القمر

    في انتظار اللحظة التاريخية

    هؤلاء الثلاثة (في الصورة) كانوا من بين آلاف الأشخاص الذين عاشوا بخيامهم على الشواطئ والطرق بجوار مركز كينيدي للفضاء التابع للناسا في فلوريدا لمتابعة إطلاق مركبة "أبولو 11" عن قرب. وزار حوالي مليون شخص مركز كينيدي للفضاء لمتابعة هذه الرحلة التاريخية.

  • Tausende von Nachrichtenreportern sehen zu, wie Apollo 11 startet.

    "صغيرة لكنها عملاقة" ـ الخطوات الأولى للإنسان على سطح القمر

    متابعة واهتمام عالمي

    هذا الحدث التاريخي لم يتابعه آلاف الأشخاص المتحمسين فحسب، بل وأيضا آلاف المراسلين لتقديم تقارير إعلامية عن "أبولو 11". 3 آلاف وخمسمئة صحفي اجتمعوا في المكان المخصص للصحفيين بمركز كينيدي للفضاء. وفي 16 من يوليو 1969 أنطلق الصاروخ الحامل لمركبة "أبولو 11".

  • Die Apollo 11-Crew (v.l.n.r.): Neil Armstrong, Michael Collins, Buzz Aldrin.

    "صغيرة لكنها عملاقة" ـ الخطوات الأولى للإنسان على سطح القمر

    زملاء الرحلة

    أحد أفراد الطاقم لم يُسمح له بمرافقة الفريق الذي هبط على سطح القمر وكان عليه البقاء في المِسبار الفضائي. قال مايكل كولينز عام 2009: "شعرت بأنني جزء مما حدث على سطح القمر. وربما يقال عني أني كاذب أو أحمق إذا قلت إنني حصلت على أفضل ثلاثة مقاعد في مركبة "أبولو 11". ولكن يمكنني أن أقول بصراحة أنني راض جدا عن مشاركتي في هذه المهمة".

  • Armstrong und Aldrin mit US-Flagge auf dem Mond.

    "صغيرة لكنها عملاقة" ـ الخطوات الأولى للإنسان على سطح القمر

    هبوط الصقر

    في 20 من يوليو 1969، على الساعة الـ8 و17 دقيقة و58 ثانية مساء، كانت أولى كلمات أرمسترونغ إلى مركز المراقبة والعالم الذي يشاهده: "هيوستن، قاعدة الهدوء هنا، هبط الصقر". ولكن مر وقت كبير حتى وضع أمسترونغ وألدرين أقدامهما على سطح القمر. فقد توجَّب على الطاقم أولا تحضير رحلة العودة، وبعد ذلك جاءت اللحظة التاريخية الكبيرة ووضع نيل أرمسترونغ قدمه على سطح القمر.

  • Das Apollo 11 Lunar Module mit Mond und Erde im Hintergrund.

    "صغيرة لكنها عملاقة" ـ الخطوات الأولى للإنسان على سطح القمر

    صورة تاريخية

    التقط هذه الصورة مايكل كولينز في 21 من يوليو 1969، ويظهر فيها "الصقر" أثناء رحلة العودة من القمر، وراءها سطح القمر وفي أفقها الأرض. في الوقت الذي كان أرمسترونغ وألدرين يضعان أقدامهما على سطح القمر كان كولينز مكلفا بوحدة القيادة "كولومبيا".

  • Eine der ersten Mondgesteinprobe.

    "صغيرة لكنها عملاقة" ـ الخطوات الأولى للإنسان على سطح القمر

    عينات من سطح القمر

    خلال عملية الاستكشاف التي استمرت ساعتين ونصف جمع أرمسترونغ وألدرين أكثر من 21 كيلوغراما من مواد من القمر أخذت إلى الأرض، هذه القطعة الصغيرة واحدة منها. تم التقاط هذه الصورة في 27 من يوليو بعد العودة. خلال المرات الست التي هبط فيها الإنسان على سطح القمر جمع رواد الفضاء 2415 عينة؛ أي ما يقارب 400 كيلوغرام تم جمعها في أرشيف خاص بالقمر.

  • Goldbrosche, die Neil Armstrong auf dem Mond gelassen hat.

    "صغيرة لكنها عملاقة" ـ الخطوات الأولى للإنسان على سطح القمر

    تذكارات فلكية غريبة

    زوار القمر تركوا خلفهم كذلك أشياء كثيرة هناك. دبوس الزينة الظاهر في الصورة، والذي يعد أحد الأشياء الأكثر رمزية، تركه نيل أرمسترونغ على سطح القمر. وهو عبارة عن غصن زيتون يبلغ طوله 15 سنتيمترا ويرمز للسلام. زوار الفضاء في المستقبل يمكنهم كذلك أن يعثروا على كرات الغولف وصورة عائلية مع كاميرا وأعمال للفنان أندي وارهول أو ريشة لصقر.

  • Apollo 11-Crew im Schlauchboot vor der Bergung.

    "صغيرة لكنها عملاقة" ـ الخطوات الأولى للإنسان على سطح القمر

    العودة إلى الأرض

    في 24 من يوليو على الساعة الـ4 و50 دقيقة بعد الزوال بالتوقيت العالمي هبط طاقم "أبولو 11" في المحيط الهادئ على بعد 21 كيلومترا من حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس هورنيت"، وعلى بعد 1480 كيلومترا جنوب غرب هاواي. ولتفادي إمكانية جلب رواد الفضاء لأي مسببات الأمراض معهم، تم وضع الطاقم تحت الحجر الصحي.

  • Die Apollo 11-Astronauten mitten in einer Parade in Mexiko-Stadt.

    "صغيرة لكنها عملاقة" ـ الخطوات الأولى للإنسان على سطح القمر

    نجوم غير عاديين

    رواد المهمة الفضائية "أبولو 11" دون بدلاتهم الفضائية المعتادة، عوض ذلك يحتفلون مع الجماهير بزي وعباءات وقبعات مكسيكية. جولة حول العالم قادت رواد الفضاء 45 يوما في 24 دولة و27 مدينة. أرادت الولايات المتحدة الأمريكية من خلال هذه الجولة التأكيد على استعدادها لتبادل المعرفة الفضائية مع باقي العالم. وكما نرى هنا تم الاحتفال برواد الفضاء مثل النجوم في مدينة مكسيكو سيتي. إعداد: ه. فوكس / ترجمة: ع. اعمارا


مختارات

مهمة "أرتميس": الحلم الأمريكي بعودة "فخمة" للقمر!

يخطط الأمريكيون لعودة مميزة للقمرعام 2024 وتحديدا بعد مرور 55 عاما على أول عملية هبوط على سطح القمر، من خلال مشروع طموح أطلق عليه اسم "أرتميس"، ناسا وضعت تصورات واضحة لكن العديد من الأسئلة مازالت تبحث عن إجابة. (17.07.2019)  

البحث عن إجابات حول نشأة الأرض .. في القمر

في الوقت الذي تسعى فيه عدة دول وشركات لإنشاء بنية تحتية على سطح القمر، قرر مجموعة من العلماء الحفر تحت سطح القمر وإجراء المزيد من الدراسة على تربته لفك الغموض الذي ما زال يحيط بكيفية نشأة كوكب الأرض.  (16.07.2019)  

وكالة ناسا: القمر أيضاً يتقلص ويهتز!

رجح باحثون من الولايات المتحدة أن يكون نشاط الصفائح التكتونية على القمر مستمرا حتى الآن. تحليل علمي جديد باستخدام بيانات من بعثات ناسا، يشير إلى أن القمر يتقلص وتنشط على سطحه زلازل "قمرية". (13.05.2019)  

"صغيرة لكنها عملاقة" ـ الخطوات الأولى للإنسان على سطح القمر

قبل خمسين عاما وطأت أقدام الإنسان على سطح القمر وكان شرف هذه الخطوة التاريخية، من نصيب رائد الفضاء الأمريكي نيل أرمسترونغ. هذه الجولة المصورة تسترجع تفاصيل ذلك الحدث. (15.07.2019)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

الهند تطلق المهمة القمرية الثانية لها "تشاندرايان 2"  

مواضيع ذات صلة

Kepler-37 Planetensystem

دراسة تقلب الموازين: كواكب أخرى قد توفر فرص حياة أكثر من الأرض 23.08.2019

في إطار البحث المحموم عن مقومات الحياة على كواكب أخرى بعيدة عن كوكبنا الأزرق، توصلت دراسة جديدة إلى أن بعض الكواكب يمكن أن توفر المقومات اللازمة للحياة تزيد عما موجود على الأرض، فكيف يمكن هذا؟

Edwin «Buzz» Aldrin auf dem Mond

"صغيرة لكنها عملاقة" ـ الخطوات الأولى للإنسان على سطح القمر 15.07.2019

قبل خمسين عاما وطأت أقدام الإنسان على سطح القمر وكان شرف هذه الخطوة التاريخية، من نصيب رائد الفضاء الأمريكي نيل أرمسترونغ. هذه الجولة المصورة تسترجع تفاصيل ذلك الحدث.

خمسون عاماً على رحلة أبولو للهبوط على سطح القمر 16.07.2019

يحتفل الأمريكيون بالذكرى 50 للهبوط على سطح القمر. فقد كتب كلٌّ من نيل آرمسترونغ وباز ألدرن و مايكل كولينز أسماءهم في كتب التاريخ. وذلك عندما انطلقت المركبة الفضائية أبولو 11 في 24 من تموز/يوليو عام 1969 في أول رحلة مأهولة إلى القمر من مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا.

إعلان
Themenbild Facebook

 