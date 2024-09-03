اكتشاف صادم.. أسماك القرش تفترس بعضها أكثر مما نعتقد

كشفت دراسة عن انتشار ظاهرة افتراس أسماك القرش الكبيرة لبعضها البعض، مسجلةً أول حالة لافتراس أنثى "بوربيجل" المهددة بالانقراض في مياه المملكة المتحدة.

جاء في تقرير حديث نشرته وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن أسماك القرش الكبيرة التي "تصطاد" بعضها البعض قد تكون أكثر انتشارًا مما كان يُعتقد سابقًا.

وتفيد دراسة نُشرت في مجلة "فرونتيرز إن مارين ساينس" بأن الحيوانات المفترسة لبعضها البعض قد تكون أكثر شيوعًا مما كان يُعتقد سابقًا. حيث وثق الباحثون لأول مرة حالة افتراس لأنثى سمكة قرش من فصيلة "بوربيجل"، وهي نوع من أسماك القرش الكبيرة التي تعيش في المياه المحيطة بكورنوال وساحل

المملكة المتحدة، من قِبل سمكة قرش أكبر منها.

قرش 'بوربيجل': مهدد بالانقراض بسبب الصيد الجائر

جدير بالذكر أن أسماك قرش "بوربيجل" مُدرجة ضمن قائمة

الأنواع 'المعرضة

للخطر في القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة. وقد تم تصنيف تعدادها في منطقة شمال

المحيط الأطلسي بأنه "مهدد بالانقراض بشكل كبير" بسبب الصيد الجائر، حيث اختفت تقريبًا من مياه البحر المتوسط.

ن.ف.د/ ع.ش (د ب أ)