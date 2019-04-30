اكتشاف سر تغير طعم الطماطم!

في تقرير نشر في مجلة ناتشر جينيتكس، قدم العلماء نسخة نادرة من الجين الذي يمكن أن يغير من طعم الطماطم ويجعله أطيب.
وتشير الأبحاث إلى أنه عادة ما يضحي منتجو الطماطم بالنكهة في مقابل إنتاج كميات ضخمة منه وبأحجام كبيرة لزيادة عمر الطماطم في الأسواق. إذ قام فريق من الباحثين بجمع معلومات وراثية من 725 ثمرة طماطم برية وقاموا ببناء سلسلة معلومات جينية خاصة بهذا النبات.
وقارن العلماء بين الجينوم المصنوع وبين جينوم الطماطم المسمى "هاينز 1706" ، والذي يعد بمثابة جين الطماطم الأساسي حتى الآن. ومن خلال المقارنة ، اكتشفوا أن 2 في المائة فقط من الطماطم المستأنسة (المعدلة وراثيا) التي تباع في المتاجر تحتوي على هذا الجين والذي يجعل طعم الطماطم لذيذا، والمتوافر بنسبة 90 في المئة في الطماطم البرية.
ومن أجل عودة الطعم اللذيذ للأسواق فقد تم تطوير طماطم معدلة وراثيا تم استخدام الجينوم المصنع من مادة الكاروتينات لإعطاء الطماطم نكهة منعشة ولذيذة. ومادة الكاروتينات هي عبارة عن أصباغ تضفي على الخضروات مثل الطماطم والجزر والذرة ألوانها المميزة.
يقول جيمس جيوفانيوني، أحد المشاركين في الدراسة، أنه بجانب الطعم الذي يضفيه هذا الجين على الطماطم، فهو أيضا يسمح لمن يزرعها بتطوير أنواع ذات مقاومة وراثية للأمراض. وتعالج تلك الأمراض حاليا من خلال مبيدات الآفات وغيرها من التدابير التي تتطلب تكاليف عالية وغير صديقة للبيئة.
ويأمل جيوفاني في أن يستخدم زارعو الطماطم هذا الجين في المستقبل. وفي سياق متصل، يقول كليفورد ويل، مدير برنامج أبحاث الجينوم النباتي التابع للمؤسسة الوطنية للعلوم :"توصلت هذه الدراسة إلى السبب في تغير طعم الطماطم وتبين أن الطماطم ذات المذاق الأفضل قادمة".
كلير روث/ س.إ
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الخريف يهِب الخضروات ألواناً غريبة
القرنبيط البرتقالي والبنفسجي
تستقي ثمرة القرنبيط البنفسجي ألوانها من مادة انتي اوكسيدانت انثوسيا، الموجودة أيضا في ثمرة الكرنب الأحمر، وفي النبيذ الأحمر. أما القرنبيط البرتقالي فسبب لونه مادة بيتا كاروتنه التي يحولها جسم الانسان إلى فيتامين A. وهي تتكون في حقول القرنبيط الكندية الطبيعية. للقرنبيط الملون نكهة الجوز غير الناضج.
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الخريف يهِب الخضروات ألواناً غريبة
الكوسه الذهبية
الكوسه (الشجر ببعض اللهجات العربية) الذهبية هي مجرد نسخة صفراء من الكوسه الخضراء، لكن تدرّج اللون الأصفر قد يضفي على المطبخ بعض المرح مع اقتراب كآبة الشتاء والبرد. يزعم البعض أن مذاقها أكثر حلاوة من الكوسه الخضراء، لكن هذا مازال موضع جدل ومذاق شخصي غالباً، جرّبها بنفسك لتعرف!
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الخريف يهِب الخضروات ألواناً غريبة
الجزر البنفسجي
الجزر البنفسجي يبدو غريبا بعض الشيء والأكثر من ذلك أن صبغته تلون أصابع من يلمسه، لكن يعتقد أن الجزر كان أبيضاً أو بنفسجياً حتى حلت به طفرة جينية خففت الأصل البنفسجي فبات أصفراً، ثم تطور لاحقا إلى اللون البرتقالي المعروف. ويمكن أن يجد المرء في الأسواق الجزر بألوان متعددة اليوم.
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الخريف يهِب الخضروات ألواناً غريبة
شجيرة السلق بألوان قوس قزح
هي شجيرة من عائلة السلق، وسميت بقدم الوزة باللغة الألمانية لأنّ شكل ورقتها يشبه شكل قدم الوز، وهي مخزن غذائي غني جدا ويحتوي على فيتامينات K و C و A علاوة على معادن غنية من ضمنها المغنيسيوم والحديد والبوتاسيوم. أوراق السلق تظهر بألوان تتراوح بين الوردي والبنفسجي والأحمر والأصفر والبرتقالي والأبيض.
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الخريف يهِب الخضروات ألواناً غريبة
الذرة الزرقاء
الذرة الزرقاء تنمو غالبا في جنوب غرب الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك، وتمثل جزءا من سلة الغذاء التقليدي. تستقي لونها الطبيعي من مادة انتوكيانينس وهو نفس المكوّن الذي تحتويه صبغة التوت الأزرق (الأسود في العالم العربي)، هذه الذرة تبدو جميلة جذابة بأطباق المكسيك الشهيرة من الرقائق والتورتيلا، وهي علاوة على ذلك تحتوي قدراً من البروتين أكبر مما تحتويه الذرة الصفراء.
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الخريف يهِب الخضروات ألواناً غريبة
البطاطا البنفسجية
لا يخدعك اللون الغريب العجيب لهذه البطاطا، فمذاقها لا يختلف قط عن البطاطا العادية! هذا هو منتج البطاطا المحلية في بيرو وبوليفيا، لكنّ العثور عليها في الأسواق الأوروبية لم يعد أمرا صعباً. البطاطا تنتج ثمارها بألوان، اللحمي، الذهبي الأكثر شيوعا، والأحمر والأزرق والبنفسجي. ويحصل النبات على لونه المتميز بناء على التمثيل الغذائي للمواد الكيماوية النباتية.