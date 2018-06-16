اكتشاف دواء قد يقضي على السكري وارتفاع الوزن

منذ عدة سنوات يجتهد الخبراء من أجل إيجاد علاج فعال يقضي على مرض السكري وارتفاع الوزن، خاصة وأن مئات الأشخاص لقوا حتفهم في رحلتهم الطويلة للتغلب على هذه الأنواع من الأمراض ذائعة الانتشار.
وحسب منظمة الصحة العالمية، فإنه من المتوقع أن يصبح داء السكري بحلول سنة 2030 سابع مُسبب للوفاة في العالم، بالرغم من تقدم عجلة العلم بشكل كبير.
وفي هذا الصدد ذكر موقع "هايل براكسيس" الطبي أن علماء ألمان نجحوا لأول مرة في تجريب دواء جديد لا يُساعد فقط على التقليل من نسبة السكر في الدم بل أيضا تخفيض وزن الجسم. وأضاف الموقع الألماني، نقلا عن دراسة صادرة في المجلة العلمية "thelancet"، أن هذا الدواء الجديد يُمثل علاجا جديد لملايين الأشخاص المرضى، لاسيما وأنه يُنظم مستوى السكر في الدم.
وأفاد موقع جامعة "لايبزيغ" الألمانية والتي أصدرت الدراسة أن النتائج اعتمدت على تجربة شارك فيها حوالي 111 مريضا، إذ لاحظ الخبراء أن تناول المرضى للدواء الجديد قد حفز مستقبلات الغلوكاجون التي تتحكم في نسبة السكر في الدم. وأضاف موقع الجامعة الألمانية أن هذا الدواء الذي هو عبارة عن حقن يُحفز كذلك مستقبلات (GLP1)، وهو ما يزيد من الإحساس بالشبع لدى الدماغ ويُساهم بالتالي في التغلب على مشكلة ارتفاع الوزن.
وقال المشرف على الدراسة مايكل ستومفول "هدف دراستنا كان يتمثل في تقييم فعالية وسلامة هذا المنتج الطبي الجديد"، وأضاف :"أثناء التجربة التي قمنا بها لاحظنا أن استعمال هذا المنتج الطبي الجديد لم يرفع من نسبة الغلوكوز في الدم".
يُشار إلى أن منظمة الصحة العالمية تُصنف داء السكري ضمن خانة الأمراض المزمنة، إذ "يحدث عندما يعجز البنكرياس عن إنتاج الإنسولين بكمية كافية أو عندما يعجز الجسم عن الاستخدام الفعال للإنسولين الذي ينتجه"، وتُردف المنظمة على موقعها الإلكتروني أن داء السكري تسبب لوحده في وفاة 1.5 مليون شخص في العالم سنة 2012.
ر.م/ف.ي
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نصائح ذهبية للتخلص من الدهون ومحاربة السمنة
يفقد المرء بالحمية الكثير من وزنه، لكن أغلب ما يفقده الجسم هو الماء وحجم العضلات. ولا يقلل حجم الدهون في الجسم من هذه الحمية. عوارض جانبية للحمية، يظهر في الصداع وفقدان التوازن وظهور رائحة كريهة في الفم. وللعودة للوضع الطبيعي يحتاج المرء وقتا لإعادة النظام الغذائي.
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نصائح ذهبية للتخلص من الدهون ومحاربة السمنة
إحدى أفضل الطرق لفقدان الوزن هي تناول الخضروات والفواكه، فهي تحتوي على عدد كبير من الفيتامينات وقليل من الطاقة وكثير من الماء أيضا. رغم ذلك يجب شرب الماء بكثرة للإسراع في عملية الايض الغذائي.
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نصائح ذهبية للتخلص من الدهون ومحاربة السمنة
ليست الدهون وحدها المسؤولة عن السمنة بل وأيضا الكاربوهيدرات، مثل الخبز المصنوع من الحنطة البيضاء، أو الوجبات السريعة، أو الوجبات التي تحتوي على سكريات كثيرة، أو المشروبات الحلوة جدا، أو الكحوليات التي تحتوي على ضعف كمية الكالورين التي يحتويها السكر.
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نصائح ذهبية للتخلص من الدهون ومحاربة السمنة
تغيير عادات تناول الطعام مهم. تناول ثلاث وجبات طعام في اليوم فقط. وجبة الإفطار مهمة جدا ويجب أن تكون جيدة ومغذية. تناول الطعام ببطء، للمساعدة على الهضم. خذ اقل من 80 بالمائة من حاجتك للطعام. وتناول طعامك بإناء صغير.
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نصائح ذهبية للتخلص من الدهون ومحاربة السمنة
لا يمكن إنقاص الوزن دون الحركة. الرياضة مهمة جدا. على المبتدئين أن يبدؤوا بالمشي والتمارين في أحواض الماء. هذه الرياضات تجنبهم الإصابات في العمود الفقري أو الركبة. ثم بعد ذلك الاستمرار برياضات العدو أو ركوب الدراجات.
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نصائح ذهبية للتخلص من الدهون ومحاربة السمنة
من ينام قليلا يشعر بالجوع أكثر. يجب النوم كفاية، فقلة النوم تؤدي إلى خلل في عمل الهرمونات وعلى الايض الغذائي. مستوى هرمون الليبيتين المسؤول عن الشبع ينخفض، بينما يرتفع مستوى هرمون غرلين المسوؤل عن الجوع. من يريد فقد وزنه عليه أن ينام كفاية، لا كثيرا ولا قليلا.
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نصائح ذهبية للتخلص من الدهون ومحاربة السمنة
السباحة في المياه الباردة. أو الماء البارد. يؤثر الماء البارد على الدهون البنية في الجسم خاصة حول الحوض وعضلات الفخذ والأفخاذ. تخفيض درجة حرارة الماء من 20 إلى 15، وليس أقل. من يسبح بالماء البارد صباحا، يعمل عنده الايض الغذائي على أحسن وجه.
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نصائح ذهبية للتخلص من الدهون ومحاربة السمنة
بناء عضلات الجسم: العضلات تشكل 40 بالمائة من وزن الجسم. وتحرق ثلاثة إضعاف ما تحرقه المناطق الشحمية. وهي تحرق على مدار الساعة الدهون. وهي أهم قاتل للدهون. كلما زاد حجم لعضلات بالجسم كلما فقد الجسم دهونا أكثر.
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نصائح ذهبية للتخلص من الدهون ومحاربة السمنة
الضغط النفسي يدفع للشعور بالجوع. تقليل الشعور بالضغط عامل مهم للتخلص من الغذاء غير الصحي. فالمرء يهرب من الضغوط من خلال تناول طعام ليس بحاجة له. قلل من الضغط النفسي لديك ولن تأكل أكثر من حاجتك.
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نصائح ذهبية للتخلص من الدهون ومحاربة السمنة
وأخيرا، لا تشتري وأنت جائع. اشتري وأنت شبعان بعد تناول طعامك، فكثير من الأشياء التي تشتريها وأنت جائع لست بحاجة لها وستتناولها لأنك جائع فقط.
الكاتب: غريونر/ عباس الخشالي