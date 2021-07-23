 اكتشاف حفريات لديناصورات كانت تحمل سكاكين على ذيولها | علوم وتكنولوجيا | آخر الاكتشافات والدراسات من DW عربية | DW | 05.12.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

علوم وتكنولوجيا

اكتشاف حفريات لديناصورات كانت تحمل سكاكين على ذيولها

اكتشف العلماء حفرية لديناصور مدرع عاش قبل أكثر من 70 مليون سنة كان يتمتع بخاصية فريدة للغاية. وحسب الاكتشاف فإن هذا الديناصور كان يحمل على ذيله حراشيف حادة للغاية أشبه بالسكاكين يبدو أنه كان يستعملها للدفاع عن نفسه.

صورة تخيلية لديناصور من نوع ستيغوساوروس

صورة تخيلية لديناصور من نوع ستيغوساوروس

عثر العلماء بإحدى المناطق النائية بجمهورية تشيلي على بقايا هيكل عظمي لديناصور مدرع عاش قبل أكثر من 70 مليون سنة، وبالتحديد خلال أواخر العصر الطباشيري. ولدهشة الفريق البحثي، وجدوا أنه كان يمتلك ميزة غريبة نوعًا ما: كان لديه قطع حادة تشبه السكين على ذيله.

مختارات

حاول باحثون من جامعة تكساس تكوين سلسلة الأحداث التي حصلت بعد ارتطام كوكب بسطح الأرض، الأمر الذي أدى إلى انقراض الديناصورات. وتبحث الدراسة في الأحداث التي سببها الارتطام خاصة بعد ترجيحات بفناء كبير للحياة على سطح الأرض.

وعلى مر التاريخ، ألهبت الديناصورات المدرعة حماسة الكتاب والروائيين حتى بات الكثيرون يعتقدون أنها حيوانات خيالية، إلا أن الديناصورات المدرعة هي مجموعة شهيرة للغاية من الديناصورات ذات الخصائص الفريدة، بدءًا من كنتروساوروس Kentrosaurus ذي الحراشيف الحادة للغاية إلى هسبيروساوروس Hesperosaurus ذي الحراشيف الظهرية المتعرجة.

درس علماء الحفريات بالفعل قائمة طويلة من الحيوانات التي تحمي أجسادَها أنواع مختلفة من الدروع، لكن هذا العضو الجديد في فرقة "الكائنات المدرعة" الشبيهة بالمحاربين القدماء أثار اهتمام الباحثين بسبب أسلحته المتخصصة التي كان من الممكن أن تشق الأعداء إلى نصفين، بحسب ما نشر موقع سي نت الأمريكي.

صورة تخيلية لديناصور من نوع ستيغوساوروس

عاشت فصيلة ستيغوساوروس قبل أكثر من 70 مليون سنة في نصف الكرة الجنوبي

وكشف الفريق المسؤول عن الاكتشاف في تقرير نشر في دورية "نيتشر" إن الحيوان العاشب القديم "طور سلاحًا كبيرًا على ذيله لا يوجد له مثيل في أي ديناصور". وتحور ظهر الديناصور ذي الشكل الغريب ليحمل سبعة أزواج ضخمة من الرواسب العظمية مدمجة معًا، لتحاكي عمل الشفرات الحادة.

بدوره قال سيرجيو سوتو أكونيا، المؤلف الرئيسي للدراسة وطالب الدكتوراه في جامعة تشيلي: "لقد كان حيوانًا برأس كبير نسبيًا وخطم ضيق بمنقار". "ومع ذلك ، فإن الميزة الأكثر بروزًا هي السلاح الذيلي: النصف الخلفي من الذيل محاط بهيكل مكون من صفائح عظمية مدمجة تعطي الذيل مظهرًا غريبًا للغاية."

أطلق الفريق على هذا النوع من الديناصورات الذي يبلغ طوله مترين (حوالي 6 أقدام و 6 بوصات) اسم Stegouros elengassen نظرًا لأن باقي جسمه يشبه جنس ستيغوساوروس Stegosaurus - المعروف أيضًا باسم سبايك Spike على اسم الديناصور الصغير في فيلم الأطفال "أرض ما قبل الزمن The Land Before Time".

صورة للحراشيف الحادة على ذيل ديناصور Stegouros elengassen

عملت الحراشيف الحادة على ديل Stegouros elengassen كالسكاكين واستخدمها في الدفاع عن نفسه

في وقت لاحق ، كشف تحليل شامل للحمض النووي وفحص الجمجمة أن الحيوان أكثر ارتباطًا بمجموعة ديناصورات تسمى انكايلوساوروس Ankylosaurs، لكن الفريق قرر الاحتفاظ بالاسم الأول.

وقال الباحث أكونيا: "أعتقد أن هذا الاكتشاف يغير جذريًا ما كنا نعتقده حول تطور الديناصورات المدرعة في نصف الكرة الجنوبي، إذ تُظهر نتائجنا أن ديناصورات انكايلوساوروس  Ankylosaurs كانت فرعًا قديمًا للغاية من عائلة بدائية تطورت بمعزل عن الديناصورات المدرعة الأخرى."

وأضاف أكونيا أن إحدى أكثر النتائج إثارة للدهشة حول هذا الاكتشاف كانت الكشف عن سلالة جديدة تمامًا من الديناصورات المدرعة في نصف الكرة الجنوبي طورت أسلحتها الخلفية بشكل مستقل عن الديناصورات الأخرى مثل الاستيغوصورات ، والديناصورات المدرعة بكثافة أو يوانكيلوساوروس Euankylosaurs.

مجسم تخيلي للديناصور Stegouros في متحف بمدينة سانتياغو

بعض أنواع Stegouros كانت أقرب إلى حجم كلب كبير

ويعتقد علماء الحفريات أن هذا الديناصور استخدم تلك الحراشيف الحادة على ذيله للدفاع عن نفسه ضد الحيوانات المفترسة. ويقول أكونيا: "هذا يوضح لنا أن السجل الأحفوري لقارات غوندوان لا يزال بإمكانه أن يحمل مفاجآت غير متوقعة بالنسبة لنا".

الجدير بالذكر أن قارات غوندوان هو الاسم الذي يطلق على شبه القارة القديمة التي تضم حاليًا أمريكا الجنوبية وإفريقيا وشبه الجزيرة العربية ومدغشقر والهند وأستراليا وأنتاركتيكا قبل أن تبتعد الصفائح الأرضة المكونة لها عن بعضها لتظهر بشكلها الحالي.

عماد حسن

  • Deutschland Sonderausstellung Spinosaurus

    ديناصوراتٌ منقرضة في متاحفَ عالمية

    في فيلم "الحديقة الجوراسية" الذي أخرجه ستيفن سبيلبرغ، يتواجه الديناصوران "سبينوصورس" و تيرانوصورس" في معركةٍ دامية. ما حدث كان مستوحى تماماً من الخيال العلمي، لأن الوقائع تُشيرُ إلى وجود فجوة زمنية تُقَدر بأربعين مليون سنة بين الديناصورين. وقد عُثِرَ على الهيكل العظمي لهذا الديناصور منذ بضع سنوات في المغرب. أما الهيكل المتواجد في متحف برلين للتاريخ الطبيعي فماهو إلا نموذج مُخَصَص للعرض.

  • USA Spinosaurus Aegyptiacus in Washington

    ديناصوراتٌ منقرضة في متاحفَ عالمية

    عاش الديناصور"سبينوصورس" قبل مائة مليون سنة، وكان نوعاً فريداً من أنواع الديناصورات، إذ كان يعيش في بيئة مائية. كما كان بمقدوره مضغ فريسته بفكيه القويين والتهامها حتى العظام. عُثِرَ على عظام هذا الديناصور لأول مرة عام 1912، إلا أن الفوضى التي رافقت الحرب العالمية الأولى أدت إلى إختفائها. ويعرض متحف التاريخ الطبيعي في هذه الأيام أول نموذج بالحجم الطبيعي للهيكل العظمي لديناصور "سبينوصورس".

  • Naturkundemuseum Berlin Tristan Kopf

    ديناصوراتٌ منقرضة في متاحفَ عالمية

    أمسى بإمكان مُحبي الديناصورات مشاهدة الديناصور "سبينوصورس" وهو يقف جنباً إلى جنب مع الديناصور "تيرانوصورس" المعروف بـ "تي ريكس". وتنتهي فعاليات معرض الديناصور "سبينوصورس" في الثاني عشر من يونيو/ حزيران. أما معرض الديناصور "تي ريكس"، الذي يُعْرَف أيضاً بإسم "تريستان لوتو"، و هو اسم ابن أحد مالكي الديناصور، فسيستمر بتقديم عروضه اعتباراً من شهر ديسمبر/ كانون الأول في برلين ولمدة ثلاث سنوات.

  • Deutschland Dino Ausstellung im Naturkundemuseum Berlin Niels Nielsen

    ديناصوراتٌ منقرضة في متاحفَ عالمية

    نظراً لثقل وزن الجمجمة مقارنة بطول الهيكل العظمي لديناصور "تي ريكس"، الذي يبلغ 12 متراً، فإنها تُعْرَض في واجهة عرض منفصلة بمتحف برلين للتاريخ الطبيعي. وقد استخدمت تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد لتشكيل نسخة مماثلة للجمجمة الأصلية وثُبِتَت على الهيكل العظمي. يبلغ طول الجمجمة متراً ونصف المتر وهي بنسبة ثمانية وتسعين في المائة بحالة جيدة.

  • Argentinien Riesendinosaurier entdeckt

    ديناصوراتٌ منقرضة في متاحفَ عالمية

    يبلغ طول الديناصور "سبيغوصورس" 40 متراً ويبلغ ارتفاعه عن الأرض 20 متراً ووزنه 80 طناً. هذه العظام التي اكتشفت عام 2014 في الأرجنتين تُعْتَبر الأضخم لديناصور يكتشف حتى الآن. ونظراً لعدم اكتمال عملية الكشف عن الهيكل العظمي بشكل كلي، فإن الخبراء في برلين يتكهنون بمدى ضخامة الديناصور"ستيغوصورس" ومعرفة حجمه الحقيقي.

  • England Sonderausstellung Stegosaurus

    ديناصوراتٌ منقرضة في متاحفَ عالمية

    على عكس الديناصورات في متحف برلين للتاريخ الطبيعي، يُعْتَبَر الديناصور"سبيغوصورس" من الكائنات المُسالمة التي تعتمد في غذائها على النباتات. كما يُعْتَبَر هيكله العظمي، الذي يتألف من 300 قطعة من العظام، هو الهيكل الأكثر كمالاً، إذ يبلغ طولة من الرأس حتى الذيل ستة أمتار وستين سنتيمتراً، وهو يعرض الآن في متحف التاريخ الطبيعي بلندن.

  • USA Sonderausstellung Titanosaurus

    ديناصوراتٌ منقرضة في متاحفَ عالمية

    يُعْرَض الديناصور "تيرانوصورس ريكس" في المتحف الأمريكي للتاريخ الطبيعي بمدينة نيويورك. وتتميز عظام الهيكل العظمي بحالتها السليمة التي تدعو للإعجاب. وقد اكتشف الهيكل العظمي من قبل شركة بترول ألمانية كانت تقوم بأعمال التنقيب عن البترول في الأرجنتين. وتقع المنطقة التي اكتشفَ فيها الهيكل العظمي بمنطقة "باتاغونيا" جنوب الأرجنتين، وهي منطقة جذب لعلماء الأحياء والمستحاثات.

    الكاتب: غالية داغستاني/ زابينه أولتسه


مواضيع ذات صلة

Dinosaur Eggs & Dinosaur Fossil National park

اكتشاف 160 بيضة متحجرة بالأرجنتين لطيور من حقبة ما قبل التاريخ 23.07.2021

160 بيضة متحجرة لطيور من حقبة ما قبل التاريخ عثر عليها علماء الحفريات في الأرجنتين خلال عمليات تجديد لحرم جامعي بمقاطعة نيوكوين في منطقة باتاغونيا