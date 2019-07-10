 اكتشاف جديد..″وجود الإنسان في أوروبا أقدم مما يُعتقد″ | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 12.05.2020

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منوعات

اكتشاف جديد.."وجود الإنسان في أوروبا أقدم مما يُعتقد"

تشير أحفوريات اكتشفها العلماء حديثاً في بلغاريا إلى أن وصول "الإنسان العاقل" (هوموسابينس) إلى أوروبا كان أبكر مما كان يُعتقد سابقاً. فما الجديد الذي توصل إليه العلماء؟

Bulgarien Forscher führen Ausgrabungen in der Bacho Kiro-Höhle durch (Reuters/T. Tsanova)

علماء يبحثون عن أحفوريات في كهف باتشو كيرو في بلغاريا

وجد العلماء عظاماً في كهف بلغاري تشير إلى أن "الإنسان العاقل" (هوموسابينس) ربما وصل إلى أوروبا قبل آلاف السنين مما كان يعتقد سابقًا، في وقت كانت فيه المنطقة موطنًا للإنسان البدائي "نياندرتال" لفترة طويلة.

مختارات

ذكرت أبحاث حديثة أن الرحلة الأولى للإنسان العاقل (هومو سابينس) من أفريقيا كانت قبل نحو 100 ألف عام وباتجاه الشرق الأوسط وحدث هناك أول تزاوج داخلي بين النوع البشري (هومو سابينس) وإنسان النياندرتال. (18.02.2016)

عثر باحثو آثار أمريكيين على حفريات قد تكون أحد أهم الاكتشافات الأثرية في الأمريكيتين وقد تعيد كتابة تاريخ وجود الإنسان هناك منذ العصر الجليدي. (27.04.2017)

وتم العثور على خمس أحفوريات وأربع قطع عظمية وأسنان في كهف باتشو كيرو البلغاري، وفقاً لدراستين نُشرتا يوم الاثنين (11 أيار/مايو). وتُظهر الاختبارات التفصيلية للكربون المشع والحمض النووي أن العظام تنتمي تشريحياً لأربعة من نوع "الإنسان العاقل"، ويعود أقدمها إلى حوالي 46000 سنة.

كما تم العثور على مجموعة من القطع الأثرية، التي يعتقد أنها من صنع البشر. وتشمل هذه الآثار المعلقات المصنوعة من أسنان الدببة الكهفية، التي يبلغ عمرها حوالي 47000 سنة. وتشبه هذه المعلقات تلك التي صنعها "نياندرتال" في أوروبا الغربية في وقت لاحق، مما يشير إلى أنهم اعتمدوا جوانب الثقافة البشرية في ذلك الوقت.

ويعتقد الباحثون أن جنسنا البشري جاء من أفريقيا. كانت أوروبا آنذاك معقلًا للإنسان البدائي "نياندرتال" الذي سكن القارة منذ آلاف السنين.

يقول جان-جاك هوبلين، المؤلف الرئيسي لإحدى الدراستين، ومدير قسم التطور البشري في معهد ماكس بلانك للأنثروبولوجيا التطورية في ألمانيا، إن الإنسان العاقل و"نياندرتال" تشاركوا القارة لمدة 7000 عام تقريباً.

Bulgarien Steinartefakte aus der Bacho Kiro Höhle (Reuters/T. Tsanova)

الأحفوريات التي وجدت في كهف باتشو كيرو


الجدل حول نياندرتال
من جانبها تقول عالمة الأنثروبولوجيا بجامعة نيويورك والمشاركة في الدراسة، شارا بيلي: "إن دليل الحمض النووي الآن يضمن أن النياندرتال وهوموسابينس (الإنسان العاقل) تفاعلوا عندما اتصلوا ببعضهم البعض. وفي بعض الأماكن ربما تكون هذه التفاعلات "ودية"، بسبب عدم وجود كلمة أفضل".

إن سبب انقراض الإنسان البدائي "نياندرتال" محل جدل كبير. أحد الاحتمالات هو أن جنسنا قد قضى عليه بعد آلاف السنين من التفاعل، بما في ذلك التزاوج الذي ترك علامة لا تمحى على الجينوم البشري.

يقول هوبلين: "من وجهة نظري، اختفى إنسان نياندرتال من أوروبا بسبب التنافس مع جنسنا البشري. لكن هذا لم يحدث بين عشية وضحاها".

م.ع.ح

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  • In video interviews, people answer questions on their migration background. (Neanderthal Museum)

    مليونا عام من الهجرة في معرض

    هنا تجد بعض المهاجرين واللاجئين في مقابلات فيديو مسجلة يتحدثون عن تجاربهم الخاصة. لماذا جاؤوا إلى ألمانيا؟ لماذا غادروا بلادهم؟ كيف كان استقبالهم؟ وما هي تجارب الأطفال والأجداد الذين قدموا إلى هنا قبل عدة أجيال؟

  • A little toy horse in a wooden box. The migration show is also aimed at children. (Neanderthal Museum)

    مليونا عام من الهجرة في معرض

    بذل المنظمون مجهوداً كبيراً للوصول إلى الأطفال عبر عرض قضية الهجرة بطريقة محببة عند الأطفال. وأشار فيغنر، مدير المتحف لـ DW " يلعب الأطفال في رياض الأطفال والمدارس دوراً هاماً في عملية الاندماج على الصعيد اليومي في مجتمعنا". إعداد: آنيا لاميش/ ريم ضوا.


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