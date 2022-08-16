 اكتشاف بقايا ديناصور يعيد الجدل حول ″وحش بحيرة لوخ نيس″ | التغيرات المناخية | DW | 17.08.2022

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بيئة ومناخ

اكتشاف بقايا ديناصور يعيد الجدل حول "وحش بحيرة لوخ نيس"

بقايا لديناصورات من نوع البليزوصور عثر عليها مؤخراً قد تفتح الباب مجدداً أمام احتمال وجود وحش لوخ نيس. تربط الدراسة بين البليزوصور التي تطورت من الحياة في المياه المالحة إلى الحياة في الأنهار وبين وحش البحيرة العذبة.

حفرية لديناصور من نوع البليزوصور

أكدت الدراسة أن البليزوصور الذي كان يُعتقد أنه يعيش فقط في المياه المالحة قد عاش لفترات طويلة في المياه العذبة

أظهرت دراسة جديدة أن البليزوصور - وهو ديناصور كان يُعتقد في السابق أنه يعيش فقط في المياه المالحة - أمضى معظم أوقات حياته في المياه العذبة.

مختارات

أربك لغز "وحش البحيرة" الأسطوري العلماء على مدى أعوام، إلا أن فريقاً من الخبراء يتطلعون إلى الكشف عن حقيقة تلك القصة وخباياها في أعماق بحيرة لوخ نيس بإسكتلندا التي تردد مرارا، رؤية وحش فيها!!!

اكتشف العلماء حفرية لديناصور مدرع عاش قبل أكثر من 70 مليون سنة كان يتمتع بخاصية فريدة للغاية. وحسب الاكتشاف فإن هذا الديناصور كان يحمل على ذيله حراشيف حادة للغاية أشبه بالسكاكين يبدو أنه كان يستعملها للدفاع عن نفسه.

ومن المرجح أن يغذي هذا الاكتشاف قناعات بعض من يؤمنون بوجود وحش يعيش في بحيرة لوخ نيس، والذين يسعون منذ قرون لإثبات أن الأسطورة حقيقية، كما يزعم البعض أن "وحش نيس" كان من سلالة البليزوصور.

وقال عالم الحفريات والمؤلف الرئيسي للدراسة التي نشرت بمجلة Cretaceous Research، نيك لونجريتش ، لشبكة سي بي إس نيوز : "كعالم، لا يمكنني أبدًا أن أقول إن أي شيء مستحيل، فكل الفرضيات مطروحة على الطاولة على مستوى ما إلى أن يثبت خطأها".

وقال لونجريتش إن فريقًا من علماء الأحافير من جامعة باث وجامعة بورتسموث في المملكة المتحدة وجامعة الحسن الثاني في المغرب اكتشفوا "الكثير من حفريات بليزيوصور المختلفة" داخل نظام نهري يرجع عمره إلى 100 مليون عام وأصبح الآن جزءًا من المغرب ومنطقة الصحراء الكبرى، وقال إن النتائج كانت "مفاجئة بعض الشيء".

ويقول العلماء إنه نظراً لأن هذا النوع من الديناصورات عُرف بالعيش في المياه المالحة فقط، فإن اكتشاف بقاياه في منطقة كانت تعرف بوجود مياه عذبة، وفرضية أن وحش لوخ نيس هو من سلالة البليزوصور فإن احتمال وجود هذا الوحش في الواقع أمر يستدعي التفكير، على الرغم من أن كافة الأبحاث والدراسات التي أجريت على البحيرة إلى اليوم أثبتت عدم وجود أي نوع من الديناصورات فيها بأي شكل.

صورة خيالية لوحش بحيرة لوخ نيس

صورة نشرتها صحيفة ديلي ميل في 21 أبريل 1934 لوحش لوخ نيس وتم الكشف أنها خدعة في عام 1999.

وقال لونجريتش "إن البقايا المتحجرة تشير إلى أن هذه المجموعة من الحيوانات كانت قادرة على استغلال بيئات المياه العذبة والعيش فيها".

وقال العلماء إن الحفريات التي تم العثور عليها تضمنت عظاماً وأسناناً لحيوانات بالغة وبقايا لحيوان واحد صغير، منتشرة في أماكن مختلفة، مما يشير إلى مكان نفوق الحيوانات وكذلك المكان الذي كانت تعيش فيه بشكل جماعي.

وقال لونجريتش: "وجدنا الكثير من الحفريات التي تشير إلى أن هذه الحيوانات كانت موجودة هناك بشكل روتيني وربما قضت الكثير من حياتها - إن لم يكن كلها - في المياه العذبة".

يقول بعض المؤمنين بقصة وحش لوخ نيس التي تعود إلى قرون، إن المخلوق الغامض شوهد آخر مرة على قيد الحياة في المياه العذبة في بحيرة لوخ نيس في المرتفعات الاسكتلندية. لكن بعض العلماء يشككون في إمكانية أن يستمر ديناصور - عاش قبل ملايين السنين - على قيد الحياة في المياه المظلمة والمتجمدة في البحيرة، والتي تشكلت قبل 10 آلاف عام فقط خلال العصر الجليدي، بحسب ما نشر موقع ساينس دايلي.

هيكل تخيلي لديناصور من نوع البليزوصور

تشير الدراسة إلى أن هذه المجموعة من الديناصورات كانت قادرة على استغلال بيئات المياه العذبة والعيش فيها

يشير الاكتشاف الأخير أيضاً إلى أن آخر أنواع البليزوصورات انقرضت في الوقت نفسه، تقريبًا مثل بقية الديناصورات قبل 66 مليون عام، وهو ما يتعارض مع ادعاءات بعض المؤمنين بوجود وحش بحيرة لوخ نيس الذين يقولون إن المخلوق شوهد آخر مرة على قيد الحياة في عام 1975.

وقال لونجريتش: "يمكننا أن نجد وحش بحيرة لوخ نيس غداً. يمكن أن يكون بليزيصور .... ومع ذلك، يعد الاحتمال بعيداً للغاية بالنظر إلى الأدلة التي لدينا في هذه المرحلة."

ومع ذلك ، قال علماء الحفريات إن احتمال أن تقوم الدراسة بعمل ارتباط بين البليزوصور وما يسمى بوحش بحيرة لوخ نيس هو احتمال "معقول".

عماد حسن

  • Naturkundemuseum Berlin Tristan Kopf

    تريستان - ملك الديناصورات في برلين

    وزن رأس الهيكل العظمي للتيرانوصور ريكس البالغ طوله 12 مترا ثقيل جدا، لذلك تم عرض الجمجمة للجمهور داخل واجهة عرض زجاجية. وتم إعادة تصميم نسخة خفيفة عبر تقية الطباعة ثلاثية الأبعاد، حيث اعتبرت الجمجمة الأكثر اكتمالا لهذه الفصيلة.

  • Naturkundemuseum Berlin Tristan

    تريستان - ملك الديناصورات في برلين

    شهر واحد تقريبا، كان هو الوقت المتاح لفريق متحف برلين للتاريخ الطبيعي من أجل بناء هيكل عظمي من العناصر المرسلة من الولايات المتحدة الأمريكية. حيث تم شحن التيرانوصور ريكس من ولاية موناتانا إلى بينسيلفانيا، ليشحن بعدها بالصناديق بحرا عبر المحيط الأطلسي.

  • Naturkundemuseum Berlin Tristan Kopf

    تريستان - ملك الديناصورات في برلين

    على الرغم من انقراض التيرانوصور ريكس منذ حوالي 65 مليون سنة، إلا أنه لا يزال يجذب الأنظار. حيث تم عرضه في فيلم"الحديقة الجوراسية" بصفته الديناصور المفترس القاتل.

  • Naturkundemuseum Berlin Niels Nielsen

    تريستان - ملك الديناصورات في برلين

    الدانماركي نيلز نيلسن، والذي خط لنفسه مهنة استثماري مصرفي في لندن تذكر شغف طفولته بالديناصورات. وعندما سنحت له الفرصة قام بالتبرع بتكاليف التركيب واقترح إطلاق اسم ابنه تريستان على نموذج التيرانوصور ريكس الموجود في متحف برلين.

  • Naturkundemuseum Berlin Brachiosaurus.jpg

    تريستان - ملك الديناصورات في برلين

    ثلاث سنوات سوف يستقر التيرانوصور ريكس تريستان في مكانه الجديد، في متحف برلين للتاريخ الطبيعي، تماما مثل الديناصور "برانسيا" الذي يعد واحدا من أكبر فصائل الديناصورات، وقد طالب به المتحف في برلين. ويمكن لزوار المتحف الآن التمتع بهذه المعروضات التاريخية.

  • Naturkundemuseum Berlin Dysalotosaurus

    تريستان - ملك الديناصورات في برلين

    وربما تحصل بقية الديناصورات على إقبال أكبر من الجمهور، حيث هناك توقعات بأن يجذب تريستان أعدادا كبيرة من الزائرين المهتمين إلى متحف برلين للتاريخ الطبيعي.

  • Naturkundemuseum Berlin Knochenkeller

    تريستان - ملك الديناصورات في برلين

    برلين لديها تقليد طويل في البحث عن الديناصورات. في أوائل القرن العشرين أرسل المتحف رحلة استكشافية إلى تنزانيا للبحث عن الديناصورات هناك. وقد أرسل فريق البحث إلى برلين حوالي 250 طنا من عظام الديناصورات. والعديد من الحفريات لا زالت موجودة في قبو المتحف ويتم تقييمها.

  • Naturkundemuseum Berlin

    تريستان - ملك الديناصورات في برلين

    افتتح متحف التاريخ الطبيعي عام 1889، وهو يعد أكبر متحف بحثي للتاريخ الطبيعي في ألمانيا. الموضوع. ويوجد بالقرب من هياكل الديناصورات الضخمة في المتحف أيضا كائنات حية صغيرة من الحشرات وحتى الأسماك، ويزور المتحف كل عام نصف مليون زائر.

    الكاتب: أندرياس كيرشهوف/ علاء جمعة