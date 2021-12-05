اكتشاف أول حفرية لديناصور مكتمل النمو داخل بيضة متحجرة

اكتشف الباحثون في جنوب الصين حفرية جديدة لبيضة لديناصور بداخلها صغير مكتمل النمو بمحض الصدفة.
فقد عثر أحد العمال بشركة تعدين على بيضة الديناصور في عام 2000 ، ولكن مرت 15 عامًا أخرى قبل أن يدرك أحد أهمية الاكتشاف ، عندما كشفت أحد جوانب البيضة الهشة عن محتواها الثمين، ليتم تسليم العينة إلى جامعة الصين لعلوم الأرض في بكين في وقت لاحق.
بدا الديناصور الصغير على أهبة الاستعداد للخروج من بيضته، ملتفًا حول نفسه بإحكام شديد واضعاً رأسه بين أصابع قدميه. لكن حدثًا غير معروف دفن البيضة قبل أن يأخذ المخلوق الصغير أنفاسه الأولى، لتصبح حفريته بعد ملايين السنين واحدة من أهم حفريات الديناصورات الصغيرة مكتملة النمو، بحسب ما نشر موقع سي ان ان الأمريكي.
وبحسب بحث نشر في مجلة iScience ، فإن الحفرية الجديدة هي لواحدة من أكثر أجنة الديناصورات اكتمالاً التي تم العثور عليها على الإطلاق، بحسب ما ذكر موقع ناشيونال جيوغرافيك.
تقول دارلا زيلينيتسكي الباحثة الرئيسية وعالمة الحفريات بجامعة كالغاري والمتخصصة في بيض الديناصورات: "لم أصدق عيني لأن الجنين كان سليماً والعينة كانت محفوظة تمامًا"، مضيفة: "إنها عينة رائعة.. أعمل على بيض الديناصورات منذ 25 عاماً لكني لم أر أي شيء مثل هذه العينة قبل الآن .. لا يوجد لدينا إلا عدد قليل للغاية من الهياكل العظمية لأجنة الديناصورات ناهيك عن أن تكون مكتملة النمو ومحفوظة بالكامل".
الدراسة أوضحت أن طول البيضة يبلغ نحو 17 سم، ويقدر طول الديناصور بداخلها بحوالي 27 سم من الرأس إلى الذيل، في حين يعتقد الباحثون أنه كديناصور بالغ، لو عاش، لكان طوله حوالي مترين إلى ثلاثة أمتار.
حفظت عظام الديناصور الصغير بشكل كامل داخل البيضة المتحجرة
الديناصور الصغير، والذي اطلق عليه اسم "بيبي ينغليانغ Baby Yingliang"، عثر على بيضته في صخور يقدر عمرها بنحو 70 مليون سنة ، لكن عمر الحفرية الدقيق لا يزال غير مؤكد. الجنين هو من نوع من الأفيرابتوروصور، وهي مجموعة من الديناصورات ذات المنقار وهي وثيقة الصلة بالطيور التي عاشت منذ حوالي 130 مليون إلى 66 مليون سنة. تشترك هذه المخلوقات في العديد من السمات مع أقاربها من الطيور الحالية، وأحد هذه السمات هي وضعية الجنين الملتوية في البيضة قبل الفقس.
يقول ليندسي زانو ، رئيس قسم علم الحفريات في متحف نورث كارولينا للعلوم الطبيعية : "إنه أمر رائع أن تلقي نظرة على المراحل الأولى من حياة الحيوانات التي عاشت قبل أكثر من 70 مليون سنة .. هذا أحد الأدلة على أن الطيور الحالية هي أحفاد الديناصورات التي مشت على الأرض قبل عصور سحيقة."
وبحسب الدراسة التي أشار إليها موقع نيتشر nature فإن أجنة الديناصورات كانت تتحرك وتغير أوضاعها قبل الفقس بطريقة تشبه صغار الطيور الحديثة فيما يسمى بسلوك الالتواء والذي يتحكم به المخ ويمثل أمراً شديد الأهمية لاكتمال النمو والفقس.
عماد حسن
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ديناصوراتٌ منقرضة في متاحفَ عالمية
في فيلم "الحديقة الجوراسية" الذي أخرجه ستيفن سبيلبرغ، يتواجه الديناصوران "سبينوصورس" و تيرانوصورس" في معركةٍ دامية. ما حدث كان مستوحى تماماً من الخيال العلمي، لأن الوقائع تُشيرُ إلى وجود فجوة زمنية تُقَدر بأربعين مليون سنة بين الديناصورين. وقد عُثِرَ على الهيكل العظمي لهذا الديناصور منذ بضع سنوات في المغرب. أما الهيكل المتواجد في متحف برلين للتاريخ الطبيعي فماهو إلا نموذج مُخَصَص للعرض.
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ديناصوراتٌ منقرضة في متاحفَ عالمية
عاش الديناصور"سبينوصورس" قبل مائة مليون سنة، وكان نوعاً فريداً من أنواع الديناصورات، إذ كان يعيش في بيئة مائية. كما كان بمقدوره مضغ فريسته بفكيه القويين والتهامها حتى العظام. عُثِرَ على عظام هذا الديناصور لأول مرة عام 1912، إلا أن الفوضى التي رافقت الحرب العالمية الأولى أدت إلى إختفائها. ويعرض متحف التاريخ الطبيعي في هذه الأيام أول نموذج بالحجم الطبيعي للهيكل العظمي لديناصور "سبينوصورس".
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ديناصوراتٌ منقرضة في متاحفَ عالمية
أمسى بإمكان مُحبي الديناصورات مشاهدة الديناصور "سبينوصورس" وهو يقف جنباً إلى جنب مع الديناصور "تيرانوصورس" المعروف بـ "تي ريكس". وتنتهي فعاليات معرض الديناصور "سبينوصورس" في الثاني عشر من يونيو/ حزيران. أما معرض الديناصور "تي ريكس"، الذي يُعْرَف أيضاً بإسم "تريستان لوتو"، و هو اسم ابن أحد مالكي الديناصور، فسيستمر بتقديم عروضه اعتباراً من شهر ديسمبر/ كانون الأول في برلين ولمدة ثلاث سنوات.
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ديناصوراتٌ منقرضة في متاحفَ عالمية
نظراً لثقل وزن الجمجمة مقارنة بطول الهيكل العظمي لديناصور "تي ريكس"، الذي يبلغ 12 متراً، فإنها تُعْرَض في واجهة عرض منفصلة بمتحف برلين للتاريخ الطبيعي. وقد استخدمت تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد لتشكيل نسخة مماثلة للجمجمة الأصلية وثُبِتَت على الهيكل العظمي. يبلغ طول الجمجمة متراً ونصف المتر وهي بنسبة ثمانية وتسعين في المائة بحالة جيدة.
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ديناصوراتٌ منقرضة في متاحفَ عالمية
يبلغ طول الديناصور "سبيغوصورس" 40 متراً ويبلغ ارتفاعه عن الأرض 20 متراً ووزنه 80 طناً. هذه العظام التي اكتشفت عام 2014 في الأرجنتين تُعْتَبر الأضخم لديناصور يكتشف حتى الآن. ونظراً لعدم اكتمال عملية الكشف عن الهيكل العظمي بشكل كلي، فإن الخبراء في برلين يتكهنون بمدى ضخامة الديناصور"ستيغوصورس" ومعرفة حجمه الحقيقي.
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ديناصوراتٌ منقرضة في متاحفَ عالمية
على عكس الديناصورات في متحف برلين للتاريخ الطبيعي، يُعْتَبَر الديناصور"سبيغوصورس" من الكائنات المُسالمة التي تعتمد في غذائها على النباتات. كما يُعْتَبَر هيكله العظمي، الذي يتألف من 300 قطعة من العظام، هو الهيكل الأكثر كمالاً، إذ يبلغ طولة من الرأس حتى الذيل ستة أمتار وستين سنتيمتراً، وهو يعرض الآن في متحف التاريخ الطبيعي بلندن.
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ديناصوراتٌ منقرضة في متاحفَ عالمية
يُعْرَض الديناصور "تيرانوصورس ريكس" في المتحف الأمريكي للتاريخ الطبيعي بمدينة نيويورك. وتتميز عظام الهيكل العظمي بحالتها السليمة التي تدعو للإعجاب. وقد اكتشف الهيكل العظمي من قبل شركة بترول ألمانية كانت تقوم بأعمال التنقيب عن البترول في الأرجنتين. وتقع المنطقة التي اكتشفَ فيها الهيكل العظمي بمنطقة "باتاغونيا" جنوب الأرجنتين، وهي منطقة جذب لعلماء الأحياء والمستحاثات.
الكاتب: غالية داغستاني/ زابينه أولتسه