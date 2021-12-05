 اكتشاف أول حفرية لديناصور مكتمل النمو داخل بيضة متحجرة | علوم وتكنولوجيا | آخر الاكتشافات والدراسات من DW عربية | DW | 22.12.2021

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علوم وتكنولوجيا

اكتشاف أول حفرية لديناصور مكتمل النمو داخل بيضة متحجرة

اكتشف العلماء بيضة متحجرة بداخلها ديناصور صغير مكتمل النمو بأحد المناجم جنوبي الصين. العينة اكتشفت عام 2000 ولم يكن العامل الذي اكتشفها بالصدفة مدى أهمية ما عثر عليه.

Dinosaurier Ei

ترجع أهمية الاكتشاف إلى أنه يؤكد على التشابه الكبير بين طيور العصور الحالية والديناصورت

اكتشف الباحثون في جنوب الصين حفرية جديدة لبيضة لديناصور بداخلها صغير مكتمل النمو بمحض الصدفة.

مختارات

في تقليعة جديدة انتشرت في تويتر وانستغرام تحت هاشتاك DinoCut# تُنشر منذ الأشهر القليلة الماضية صور لقطط حولتها قصات الفراء إلى ديناصورات صغيرة، فما فحوى الأمر وكيف كتانت ردود الفعل ولاسيما من قبل أصدقائ الحيوانات؟

اكتشف العلماء حفرية لديناصور مدرع عاش قبل أكثر من 70 مليون سنة كان يتمتع بخاصية فريدة للغاية. وحسب الاكتشاف فإن هذا الديناصور كان يحمل على ذيله حراشيف حادة للغاية أشبه بالسكاكين يبدو أنه كان يستعملها للدفاع عن نفسه.

فقد عثر أحد العمال بشركة تعدين على بيضة الديناصور في عام 2000 ، ولكن مرت 15 عامًا أخرى قبل أن يدرك أحد أهمية الاكتشاف ، عندما كشفت أحد جوانب البيضة الهشة عن محتواها الثمين، ليتم تسليم العينة إلى جامعة الصين لعلوم الأرض في بكين في وقت لاحق.

بدا الديناصور الصغير على أهبة الاستعداد للخروج من بيضته، ملتفًا حول نفسه بإحكام شديد واضعاً رأسه بين أصابع قدميه. لكن حدثًا غير معروف دفن البيضة قبل أن يأخذ المخلوق الصغير أنفاسه الأولى، لتصبح حفريته بعد ملايين السنين واحدة من أهم حفريات الديناصورات الصغيرة مكتملة النمو، بحسب ما نشر موقع سي ان ان الأمريكي.

وبحسب بحث نشر في مجلة iScience ، فإن الحفرية الجديدة هي لواحدة من أكثر أجنة الديناصورات اكتمالاً التي تم العثور عليها على الإطلاق، بحسب ما ذكر موقع ناشيونال جيوغرافيك.

تقول دارلا زيلينيتسكي الباحثة الرئيسية وعالمة الحفريات بجامعة كالغاري والمتخصصة في بيض الديناصورات: "لم أصدق عيني لأن الجنين كان سليماً والعينة كانت محفوظة تمامًا"، مضيفة: "إنها عينة رائعة.. أعمل على بيض الديناصورات منذ 25 عاماً لكني لم أر أي شيء مثل هذه العينة قبل الآن .. لا يوجد لدينا إلا عدد قليل للغاية من الهياكل العظمية لأجنة الديناصورات ناهيك عن أن تكون مكتملة النمو ومحفوظة بالكامل".

الدراسة أوضحت أن طول البيضة يبلغ نحو 17 سم، ويقدر طول الديناصور بداخلها بحوالي 27 سم من الرأس إلى الذيل، في حين يعتقد الباحثون أنه كديناصور بالغ، لو عاش، لكان طوله حوالي مترين إلى ثلاثة أمتار.

الديناصور الصغير مكتمل النمو داخل البيضة

حفظت عظام الديناصور الصغير بشكل كامل داخل البيضة المتحجرة

الديناصور الصغير، والذي اطلق عليه اسم "بيبي ينغليانغ Baby Yingliang"، عثر على بيضته في صخور يقدر عمرها بنحو 70 مليون سنة ، لكن عمر الحفرية الدقيق لا يزال غير مؤكد. الجنين هو من نوع من الأفيرابتوروصور، وهي مجموعة من الديناصورات ذات المنقار وهي وثيقة الصلة بالطيور التي عاشت منذ حوالي 130 مليون إلى 66 مليون سنة. تشترك هذه المخلوقات في العديد من السمات مع أقاربها من الطيور الحالية، وأحد هذه السمات هي وضعية الجنين الملتوية في البيضة قبل الفقس.

يقول ليندسي زانو ، رئيس قسم علم الحفريات في متحف نورث كارولينا للعلوم الطبيعية : "إنه أمر رائع أن تلقي نظرة على المراحل الأولى من حياة الحيوانات التي عاشت قبل أكثر من 70 مليون سنة .. هذا أحد الأدلة على أن الطيور الحالية هي أحفاد الديناصورات التي مشت على الأرض قبل عصور سحيقة."

وبحسب الدراسة التي أشار إليها موقع نيتشر nature فإن أجنة الديناصورات كانت تتحرك وتغير أوضاعها قبل الفقس بطريقة تشبه صغار الطيور الحديثة فيما يسمى بسلوك الالتواء والذي يتحكم به المخ ويمثل أمراً شديد الأهمية لاكتمال النمو والفقس.

عماد حسن

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    الكاتب: غالية داغستاني/ زابينه أولتسه


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