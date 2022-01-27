اكتشاف أكثر من مئتي نوع حيواني ونباتي في جنوب شرق آسيا

كُشف عن وجود 224 نوعاً جديداً من الحيوانات والنباتات تعيش على ضفاف نهر ميكونغ، وتحديداً في ماينمار وتايلاند ولاوس وكمبوديا وفيتنام.
وفي التفاصيل عثر الباحثون على 155 نباتاً، و35 نوعاً من الزواحف، و17 كائناً برمائياً، و16 نوعاً جديداً من الأسماك، وثديي واحد.
وكتب توماس زيغلر، الأستاذ المساعد في معهد علم الحيوان في جامعة كولونيا: "حوض نهر ميكونغ واحد من أكثر مناطق التنوع الحيوي على سطح الكوكب". منذ عام 1997، اكتشف الباحثون في نهر ميكونغ وضفافه أكثر من 3000 نوع جديد من الحيوانات والنباتات.
قرد ووزغة وضفدع
الثدي الوحيد في القائمة هو أحد أنواع "قرد بوبا لانغور" (صورة التقرير). في الحقيقة هو ليس نوعاً جديداً بالمعنى الدقيق للكلمة، إذ أن العلماء كانوا يعتقدون أنه انقرض. ويعتقد الخبراء أن هناك 200 إلى 250 نسخة فقط من هذا القرد مازالت على قيد الحياة.
وتم اكتشاف الوزغة (برص) ذات اللونين في تايلاند. بسبب ألوانها تستطيع الوزغة الاختباء بشكل مثالي بين الأشنيات والطحالب، وفي شقوق الصخور أو على الأغصان.
من بين الحيوانات المكتشفة هذا النوع من الضفادع
وتم العثور على أحد أنواع الضفادع ذات القدم المجرفة. مع قزحية على شكل هلال، تختلف عن غيرها من الضفادع ذات العيون الحمراء في فيتنام وكمبوديا. ومع ذلك، يمكن أن تختفي الأنواع الجديدة قريباً؛ إذ أن موطن هذا الضفدع مهدد بشدة من خلال إزالة الغابات والزراعة.
"اكتشاف أنواع جديدة ووصفها هو الخطوة الأولى فقط. بعد ذلك، يجب اتخاذ إجراءات لضمان عدم انقراض هذه أنواع"، يقول توماس زيغلر ويضيف: "مثل هذه الاكتشافات لها أهمية كبيرة في توعية الناس بالتنوع البيولوجي لكوكبنا. علينا جميعاً أن نتعلم أن نكون أكثر حرصاً وأن نتعايش مع الكائنات الأخرى على الكوكب".
خالد سلامة
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في صور.. حيوانات تعود بعد انقراض
قرد كولوبوس الأحمر "بوفييه"
أدرج هذا القرد النادر على اللائحة الحمراء للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة باعتباره حيوانا مهددا بالانقراض. في عام 2015، شوهدت بعض أفراد من هذه القرود الحمراء في الكونغو رغم أنه كان في السابق يُعتقد أن هذا القرد قد انقرض. ويٌطلق على هذا الأمر "خطأ روميو" أي عندما يتم الإعلان عن انقراض نوع من الحيوانات بينما لا يزال على قيد الحياة.
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في صور.. حيوانات تعود بعد انقراض
ضفدع بحيرة الحولة الملون
كان يُعتقد ان هذا الضفدع قد انقرض مع جفاف بحيرة الحولة في إسرائيل، لكن لم يحدث ذلك. ورغم ذلك لا يزال هذا الضفدع معرضا لخطر الانقراض وفقا للائحة الحمراء للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة. أطلق على هذا الضفدع اسم "لعازر" في تشبيه بالرجل الذي أعاده السيد المسيح من الموت.
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في صور.. حيوانات تعود بعد انقراض
سلحفاة فرناندينا العملاقة
أدرجت هذه السلاحف العملاقة على القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة للكائنات المهددة بالانقراض. في عام 2019، عثر على سلحفاة عمرها يزيد عن مائة عام في جزيرة فرناندينا بالإكوادور. وكان الباحثون قد اكتشفوا هذا النوع من السلاحف عام 1906 عندما عثروا على العنصر الحي الوحيد من هذا النوع والذي مات على الفور لسوء الحظ لذا اعتقدوا أن هذه السلاحف قد انقرضت.
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في صور.. حيوانات تعود بعد انقراض
طائر التاهاكى الخلاب
يتواجد هذا الطائر المهدد بالانقراض في الجزيرة الجنوبية لنيوزيلندا. ولسنوات طويلة كان يُعتقد أن هذه الجزيرة قد انتهت بسبب تضاؤل عدد الكائنات الحية عليها بعد أن حمل المستعمرون الفئران والقطط والكلاب إلى نيوزيلندا. وبعد 50 عاما من إعلان انقراض هذا الطائر وتحديدا في عام 1948، عُثر عليه في وادي منعزل.
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في صور.. حيوانات تعود بعد انقراض
حيوان تشاكون البيكاري
تعد منطقة غران تشاكو المقسمة بين باراغواي وبوليفيا والأرجنتين موطنا لهذا الحيوان. اعتقد الباحثون أن هذا الحيوان قد انقرض عندما عثروا على حفرية له عام 1930. بيد أنه ثبت خطأ هذا الاعتقاد في سبعينيات القرن الماضي. وكان السكان الأصليون في هذه المنطقة يعرفون أن هذا الحيوان لا يزال على قيد الحياة. ورغم ذلك، لا يزال هذا الحيوان في دائرة الخطر.
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في صور.. حيوانات تعود بعد انقراض
طائر ستار فرونتليت الساحر
يعيش هذا الطائر ذو المظهر الساحر في مرتفعات جبال الأنديز بكولومبيا. ولسنوات طويلة، كان الباحثون يعرفون هذا الطائر فقط من عينة موجودة في أحد المتاحف لذا اعتقدوا أن هذا الطائر الخلاب قد انقرض، بيد أنه في عام 2004 عُثر عليه. ورغم تزايد أعداده إلا أنه ما زال معرضا لخطر الانقراض.
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في صور.. حيوانات تعود بعد انقراض
الضفدع المهرج
الضفدع المهرج من الأنواع المهددة بالانقراض. يعيش بشكل أساسي في كوستاريكا. عُثر على هذا الضفدع مرة أخرى عام 2003 بعد سريان اعتقاد خاطئ بانقراضه. ورغم فرحة الباحثين في العثور على هذه الكائنات مرة أخرى بعد اعتقادهم في السابق بإنقراضها، إلا أنهم يؤكدون الحاجة إلى بذل الجهود للحفاظ عليها.