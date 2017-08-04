اكتشاف أكبر تيرانوصور في العالم!

خلص فريق من علماء الأحافير إلى أن تيرانوصورا اكتشف في العام 1991 غرب كندا، هو أكبر نموذج عُثر عليه في العالم لهذا النوع من الديناصورات، وذلك بعد عملية إعادة تركيب لهيكله استغرقت وقتا طويلا.

وأكد سكوت بيرسون المشرف على فريق العلماء من جامعة ألبيرتا الذي أعاد تركيب التيرانوصور بشكل كامل "هذا ملك التيرناصوروات". ويبلغ طول هذا التيرانوصور الذي أطلق عليه اسم "سكوتي" 13 مترا وهو عاش قبل 66 مليون سنة في ما يعرف الآن بمقاطعة ساسكاتشوان، وفق ما أوضحت الجامعة في بيان.

وكان هيكل التيرانوصور قد اكتشف العام 1991 لكن إعادة بنائه تطلبت عملا شاقا. وأمضى العلماء أكثر من عقد في إزالة طبقة الحجر الرملي الصلب التي تغطى عظامه. وتمكن العلماء الآن فقط من دراسته والتأكد من فرادته. وهذا التيرانوصور الضخم "هو الأكبر سنا أيضا" الذي يعثر عليه على الإطلاق، وفق بيرسون. وبعد دراسة عظامه، يقدر أن "سكوتي" عاش 30 سنة.

ومن المفترض أن يعرض هيكل "سكوتي" في أيار/ مايو المقبل في المتحف الملكي في ساسكاتشوان. ومعظم اكتشافات التيرانوصورات في العالم سجلت في غرب أميركا الشمالية

س.إ/ ع.أ.ج (أ.ف. ب)