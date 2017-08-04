 اكتشاف أكبر تيرانوصور في العالم! | علوم وتكنولوجيا | DW | 23.03.2019

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علوم وتكنولوجيا

اكتشاف أكبر تيرانوصور في العالم!

اكتشف العلماء أكبر نموذج عُثر عليه في العالم لنوع من الديناصورات، وذلك بعد عملية إعادة تركيب لهيكله استغرقت وقتا طويلا. الديناصور المُكتشف من نوع التيرانوصور الذي اعتبره العلماء ملك التيرناصورات.

Tyrannosaurus rex Skelett in Berlin (picture-alliance/AP Photo/C. Radke/Museum of Natural History Berlin)

تيرانوصور - صورة توضيحية

خلص فريق من علماء الأحافير إلى أن تيرانوصورا اكتشف في العام 1991 غرب كندا، هو أكبر نموذج عُثر عليه في العالم لهذا النوع من الديناصورات، وذلك بعد عملية إعادة تركيب لهيكله استغرقت وقتا طويلا.

مختارات

وأكد سكوت بيرسون المشرف على فريق العلماء من جامعة ألبيرتا الذي أعاد تركيب التيرانوصور بشكل كامل "هذا ملك التيرناصوروات". ويبلغ طول هذا التيرانوصور الذي أطلق عليه اسم "سكوتي" 13 مترا وهو عاش قبل 66 مليون سنة في ما يعرف الآن بمقاطعة ساسكاتشوان، وفق ما أوضحت الجامعة في بيان.

وكان هيكل التيرانوصور قد اكتشف العام 1991 لكن إعادة بنائه تطلبت عملا شاقا. وأمضى العلماء أكثر من عقد في إزالة طبقة الحجر الرملي الصلب التي تغطى عظامه. وتمكن العلماء الآن فقط من دراسته والتأكد من فرادته. وهذا التيرانوصور الضخم "هو الأكبر سنا أيضا" الذي يعثر عليه على الإطلاق، وفق بيرسون. وبعد دراسة عظامه، يقدر أن "سكوتي" عاش 30 سنة.

ومن المفترض أن يعرض هيكل "سكوتي" في أيار/ مايو المقبل في المتحف الملكي في ساسكاتشوان. ومعظم اكتشافات التيرانوصورات في العالم سجلت في غرب أميركا الشمالية

س.إ/ ع.أ.ج  (أ.ف. ب)

  • Deutschland Sonderausstellung Spinosaurus

    ديناصوراتٌ منقرضة في متاحفَ عالمية

    في فيلم "الحديقة الجوراسية" الذي أخرجه ستيفن سبيلبرغ، يتواجه الديناصوران "سبينوصورس" و تيرانوصورس" في معركةٍ دامية. ما حدث كان مستوحى تماماً من الخيال العلمي، لأن الوقائع تُشيرُ إلى وجود فجوة زمنية تُقَدر بأربعين مليون سنة بين الديناصورين. وقد عُثِرَ على الهيكل العظمي لهذا الديناصور منذ بضع سنوات في المغرب. أما الهيكل المتواجد في متحف برلين للتاريخ الطبيعي فماهو إلا نموذج مُخَصَص للعرض.

  • USA Spinosaurus Aegyptiacus in Washington

    ديناصوراتٌ منقرضة في متاحفَ عالمية

    عاش الديناصور"سبينوصورس" قبل مائة مليون سنة، وكان نوعاً فريداً من أنواع الديناصورات، إذ كان يعيش في بيئة مائية. كما كان بمقدوره مضغ فريسته بفكيه القويين والتهامها حتى العظام. عُثِرَ على عظام هذا الديناصور لأول مرة عام 1912، إلا أن الفوضى التي رافقت الحرب العالمية الأولى أدت إلى إختفائها. ويعرض متحف التاريخ الطبيعي في هذه الأيام أول نموذج بالحجم الطبيعي للهيكل العظمي لديناصور "سبينوصورس".

  • Naturkundemuseum Berlin Tristan Kopf

    ديناصوراتٌ منقرضة في متاحفَ عالمية

    أمسى بإمكان مُحبي الديناصورات مشاهدة الديناصور "سبينوصورس" وهو يقف جنباً إلى جنب مع الديناصور "تيرانوصورس" المعروف بـ "تي ريكس". وتنتهي فعاليات معرض الديناصور "سبينوصورس" في الثاني عشر من يونيو/ حزيران. أما معرض الديناصور "تي ريكس"، الذي يُعْرَف أيضاً بإسم "تريستان لوتو"، و هو اسم ابن أحد مالكي الديناصور، فسيستمر بتقديم عروضه اعتباراً من شهر ديسمبر/ كانون الأول في برلين ولمدة ثلاث سنوات.

  • Deutschland Dino Ausstellung im Naturkundemuseum Berlin Niels Nielsen

    ديناصوراتٌ منقرضة في متاحفَ عالمية

    نظراً لثقل وزن الجمجمة مقارنة بطول الهيكل العظمي لديناصور "تي ريكس"، الذي يبلغ 12 متراً، فإنها تُعْرَض في واجهة عرض منفصلة بمتحف برلين للتاريخ الطبيعي. وقد استخدمت تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد لتشكيل نسخة مماثلة للجمجمة الأصلية وثُبِتَت على الهيكل العظمي. يبلغ طول الجمجمة متراً ونصف المتر وهي بنسبة ثمانية وتسعين في المائة بحالة جيدة.

  • Argentinien Riesendinosaurier entdeckt

    ديناصوراتٌ منقرضة في متاحفَ عالمية

    يبلغ طول الديناصور "سبيغوصورس" 40 متراً ويبلغ ارتفاعه عن الأرض 20 متراً ووزنه 80 طناً. هذه العظام التي اكتشفت عام 2014 في الأرجنتين تُعْتَبر الأضخم لديناصور يكتشف حتى الآن. ونظراً لعدم اكتمال عملية الكشف عن الهيكل العظمي بشكل كلي، فإن الخبراء في برلين يتكهنون بمدى ضخامة الديناصور"ستيغوصورس" ومعرفة حجمه الحقيقي.

  • England Sonderausstellung Stegosaurus

    ديناصوراتٌ منقرضة في متاحفَ عالمية

    على عكس الديناصورات في متحف برلين للتاريخ الطبيعي، يُعْتَبَر الديناصور"سبيغوصورس" من الكائنات المُسالمة التي تعتمد في غذائها على النباتات. كما يُعْتَبَر هيكله العظمي، الذي يتألف من 300 قطعة من العظام، هو الهيكل الأكثر كمالاً، إذ يبلغ طولة من الرأس حتى الذيل ستة أمتار وستين سنتيمتراً، وهو يعرض الآن في متحف التاريخ الطبيعي بلندن.

  • USA Sonderausstellung Titanosaurus

    ديناصوراتٌ منقرضة في متاحفَ عالمية

    يُعْرَض الديناصور "تيرانوصورس ريكس" في المتحف الأمريكي للتاريخ الطبيعي بمدينة نيويورك. وتتميز عظام الهيكل العظمي بحالتها السليمة التي تدعو للإعجاب. وقد اكتشف الهيكل العظمي من قبل شركة بترول ألمانية كانت تقوم بأعمال التنقيب عن البترول في الأرجنتين. وتقع المنطقة التي اكتشفَ فيها الهيكل العظمي بمنطقة "باتاغونيا" جنوب الأرجنتين، وهي منطقة جذب لعلماء الأحياء والمستحاثات.

    الكاتب: غالية داغستاني/ زابينه أولتسه


مختارات

ديناصوراتٌ منقرضة في متاحفَ عالمية

في فيلم "الحديقة الجوراسية" تمكن الديناصور"سبينوصورس" الشبيه بالزواحف من التغلب على الديناصور"تيرانوصورس" الذي يُعرف اختصاراً "تي ريكس". وسيشهد متحف برلين للتاريخ الطبيعي عرضاً للديناصورين خلال الأشهر القادمة. (15.02.2016)  

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