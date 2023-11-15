اقتحام مستشفى الشفاء.. واشنطن تنفي موافقتها ومنظمة الصحة تدين

أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي الأربعاء (15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023) أن الولايات المتحدة "لم توافق على عمليات (الجيش الإسرائيلي) حول مستشفى الشفاء" في قطاع غزة، لافتا إلى أنها تنتهج السلوك نفسه بالنسبة إلى القرارات العسكرية الأخرى التي تتخذها إسرائيل.

وقال كيربي: "كنا دائما واضحين جدا مع شركائنا الإسرائيليين حول أهمية الإقلال من الخسائر المدنية. كنا أيضا واضحين جدا معهم لجهة وجوب التحلي بانتباه خاص حين نتحدث عن المستشفيات".

واقتحم جنود إسرائيليون وهم يطلقون النار في الهواء مستشفى الشفاء، وهو أكبر مستشفى في غزة، فجر الأربعاء في إطار هجومها على القطاع الفلسطيني.

وتتهم السلطات الإسرائيلية حماس باستخدام المستشفيات، وبينها الشفاء، لشن هجمات أو الاختباء واستخدام المدنيين "دروعا بشرية".

وتبنت الولايات المتحدة تلك الاتهامات وقال جون كيربي أمس الثلاثاء إن حركتي حماس والجهاد الإسلامي لديهما "مركز قيادة ومراقبة انطلاقا من مستشفى الشفاء". وردّت حماس على الاتهامات الأمريكية ببيان اعتبرت فيه التصريحات "بمثابة ضوء أخضر أمريكي" لإسرائيل.

ويشار إلى أن حركة حماس جماعة إسلاموية فلسطينية مسلحة، تصنف في ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى كمنظمة إرهابية. كما حظرت الحكومة الألمانية جميع أنشطة الحركة في ألمانيا.

كما تصنف حركة "الجهاد الإسلامي" على أنها منظمة إرهابية أيضاً، وهناك دلالات على تبعيتها لإيران.

الصحة العالمية تدعو للتمييز والاحتياط

ومن جهته، أدان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس ادهانوم جيبريسوس، بشدة العملية العسكرية التي قامت بها القوات الإسرائيلية داخل مستشفى الشفاء. وقال تيدروس في بداية مؤتمر صحفي "التوغل العسكري الإسرائيلي في مستشفى الشفاء في مدينة غزة غير مقبول على الإطلاق".

وقال تيدروس إنه يتعين حماية المرضى والموظفين، مضيفا: "حتى إذا استخدمت منشآت صحية لأغراض عسكرية، يجب دائما أن يتم تطبيق مبادئ التمييز والاحتياط والتناسب". وأضاف "المستشفيات ليست ساحات معارك".

وقال ريتشارد بيبركورن ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة أنه وفقا لأحدث معلوماتهم، فإن 34 من بين 39 طفلا خديجا (مبتسرا) في المستشفى ما زالوا على قيد الحياة، وتم دفن 82 جثة في مقبرة جماعية في الأرض.

ومضى قائلا إن 80 جثة أخرى لم تدفن، وإنه لا يوجد أكسجين أو كهرباء أو ماء في المستشفى. وأضاف أن هناك 633 مريضا في المجمل، بالإضافة إلى حوالي 500 موظف وما يصل إلى 4000 شخص يحتمون بالمستشفى.

هل انسحب الجيش الإسرائيلي من المستشفى؟

ذكرت وكالة فرانس برس نقلا عن صحفي متعاون معها أن الجنود الإسرائيليين انسحبوا من مستشفى الشفاء بعد ساعات طويلة من التفتيش والتدقيق في هويات الموجودين في المكان.

بعد اقتحامه فجرا، طلب الجنود من الموجودين داخل مجمع الشفاء الطبي الاستسلام. وبلغة عربية ركيكة، صرخ جندي عبر مكبّر صوت "كل الشبان من 16 عاما وما فوق، عليكم رفع أيديكم إلى فوق والخروج من المبنى إلى الساحة الخارجية وتسليم أنفسكم".

وفي ساحة المستشفى، شاهد الصحافي العالق في المكان الذي كان قصده لتغطية صحافية، قرابة ألف شخص مع أياديهم في الهواء، وطلب الجنود من البعض خلع ملابسهم.

وفيما ذكرت تقارير إعلامية أنّ الجيش الإسرائيلي انسحب من المستشفى مساء اليوم، وأعادت الدبابات التي كانت في حرمه انتشارها في محيطه، قال المتحدث باسمه إن قواته ما تزال نشطة في المستشفى.

ص.ش/أ.ح/ خ.س (د ب أ، رويترز، أ ف ب)