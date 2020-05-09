 افريقيا: فائز محتمل بسلاسل الإمداد في زمن كورونا | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 15.05.2020

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سياسة واقتصاد

افريقيا: فائز محتمل بسلاسل الإمداد في زمن كورونا

عواقب مدمرة لفيروس كورونا بالنسبة للقارة الإفريقية على الصعيد الاقتصادي، لكن التوجه الجديد لسلاسل الإمداد لدى الكثير من الشركات الغربية قد يكون فرصة كبيرة في السنوات القادمة، وخاصة لمصر والدول المغاربية.

Tunesien Produktion des Textilunternehmen Sartex in Ksar Hella (Imago/Photothek)

وحدة صناعة النسيج في تونس

الأثر القوي لوباء كورونا لم تشعر به افريقيا حتى الآن. فحسب الاتحاد الافريقي يصل في الأثناء عدد المصابين بكوفيد 19 إلى 70.000 شخص. وبالمقارنة مع نحو 1.2 مليار نسمة في القارة يبدو هذا الرقم منخفضا. لكن قيود الحجر الصحي تنهك السكان والاقتصاد في جميع بلدان القارة تقريبا. والنشاط السياحي توقف، وانهيار أسعار الموارد الطبيعة يؤثر على غالبية ميزانيات الدول المصابة بالعجز.

فقط وعندما تنتهي قواعد الحجر الصحي والقيود على التجارة وعلى حركة تنقل الأشخاص بسرعة ، يمكن "النجاة اقتصاديا من هذا الوضع"، كما يعتقد كريستوف كاننغيسر، مدير أعمال نادي افريقيا للاقتصاد الألماني. أما التوقعات فتبدو قاتمة حاليا.

كريستوف كاننغيسر من نادي افريقيا في هامبورغ

كريستوف كاننغيسر من نادي افريقيا في هامبورغ

وعلى هذا النحو يتوقع البنك الدولي في هذه السنة الركود الأول منذ 25 عاما. وحسب الاتحاد الافريقي قد يؤدي وباء كورونا إلى القضاء على 20 مليون موطن عمل. أما معطيات الأمم المتحدة فتفيد بأن الوباء قد يقضي على كل ثاني موطن عمل في افريقيا. كانغيسر من نادي افريقيا يرى عقب الوباء فرصا جديدة، لأن الكثير من الشركات ستُنوع سلاسل التوريد لديها. " وهنا يجب على كل حال الانتباه إلى افريقيا"، كما يقول كانغيسر في حديث مع دويتشه فيله.

"اندماج ضعيف في سلاسل الإمداد العالمية"

آلات متوقفة بسبب نقصان قطع الغيار من الخارج، هذه التجارب مرت بها شركات في المانيا. وحسب استطلاع سريع لاتحاد صناع الآلات والمنشآت الألماني/VDMA لمس 89 في المائة من الأعضاء تراجعا ملحوظا في سلسلة الإنتاج. "الكثير من الشركات تتموقع من جديد. وربما سيتم التخلي عن الصين والهند"، يقول فريدريش فاغنر المسؤول عن الاقتصاد الخارجي في اتحاد صناع الآلات والمنشآت الألماني.

والشركات الموردة والموردون في افريقيا لا يشكلون إلا جزء صغيرا بالنسبة إلى صناع الآلات الألمان. "وبالنسبة إلى بلدان افريقيا الشمالية فإن للقرب الجغرافي فائدة كبيرة"، كما يقول فاغنر في مقابلة مع دويتشه فيله. وعلى هذا النحو مثلا تنتعش العلاقات مع تونس في مجال قطع الغيار الكهربائية ومع المغرب ومصر في مجال معالجة المعادن.

سلسلة إنتاج عصير الفواكه في مصر

سلسلة إنتاج عصير الفواكه في مصر

غير أن تيلمان ألتنبورغ من المعهد الألماني لسياسة التنمية لا يتوقع بسبب أزمة كورونا حصول دفعة كبيرة في اقتصاد البلدان الافريقية. بالطبع يبقى التنويع مرغوبا فيه، لكن "التشخيص الأساسي يفيد بأنه قلما يوجد اندماج في سلاسل الامداد العالمية"، على حد قول ألتنبورغ في مقابلة مع دويتشه فيله.

"ولا تساهم غالبية البلدان الافريقية في التجارة العالمية إلا كمستوردة لمنتجات الاستهلاك أو كمصدرة لموارد طبيعية". ويقدر ألتنبورغ أن 2 في المائة فقط حاليا من السكان العاملين في القارة مرتبطين بسلاسل إنتاج موجهة للتصدير.

"افريقيا الشمالية والشرقية ستصبح الفائزة من الوباء"

لكن الكسندر ديميسي من شركة المشورة افريقيا رايزينغ/ AfricaRising له نظرة مختلفة. فافريقيا هي في كثير من البلدان وبفضل مناطق اقتصادية خاصة وظروف استثمار مؤاتية جزء من سلاسل الانتاج العالمي. "الشركات الألمانية لا تضع افريقيا ببساطة تحت مظلتها"، كما يقول ديميسي. الصينيون والهولنديون والفرنسيون والانجليز هم بالأحرى من يدمج سلاسل الإمداد في بلدان مثل تونس والمغرب واتيوبيا وغانا والسنغال وساحل العاج.

شركة فولكسفاغن للسيارات في رواندا

شركة فولكسفاغن للسيارات في رواندا

"ولاسيما افريقيا الشمالية والشرقية هي من سيظهر كفائز من الوباء"، كما يعتقد ديميسي. وهذه البلدان ببعدها بين أربع وست ساعات طيران من المانيا مثالية لتوريد مضمون للشركات الأوروبية.

وتيلمان ألتنبورغ لاحظ توجها معينا نحو تنويع المنتجات، وقد قام بتحليل صناعة النسيج العالمية ولاحظ في ذلك أن شركات تعمل أكثر في بلدان افريقية مثل اتيوبيا. "رغم أن الانتاج في بنغلاديش أقل كلفة، فإنهم يقولون لنفعل شيئا في افريقيا للتحكم في مخاطرنا". وهذا التوجه وُجد قبل تفجر فيروس كورونا.

"خطط لفترة ما بعد الوباء"

ديميسي من شركة المشورة افريقيا رايزينغ/ AfricaRising يرى إلى جانب قطاع النسيج قطاعات أخرى يمكن لافريقيا أن تلعب فيها دورا عالميا. وعلى هذا النحو تنتج مثلا مصر في مجال صناعة الصيدلة موادا للسوق الافريقية. وتوجد اتصالات مع أوروبا. "وبالطبع يمكن للبلاد أن تستفيد من تطلع البلدان الأوروبية للتخلص من التبعية للصين في مجال المنتجات الطبية "، يقول ديميسي لدويتشه فيله. حتى صناعة السيارات تنتج في بعض بلدان القارة للأسواق المحلية. والاهتمام ينصب على افريقيا الجنوبية ـ ومجددا أيضا رواندا. ويعتقد بعض الخبراء أن الانتاج الصناعي في افريقيا قد يحظى بأهمية جديدة ويتلقى بديناميكية كبيرة بعد كورونا.

نيكولاس مارتن/ م.أ.م

  • Ein Mädchen tanzt Ballett zwischen Wellblechhütten Everyday Africa (Brian Otieno/storitellah.com)

    "يوميات إفريقيا" معرض صور يكشف الوجه الآخر للقارة السمراء

    رقص الباليه في كل مكان

    "الرقص في الشوارع" هكذا يسمي المصور براين أوتينو هذه الصورة، التي هي جزء من مجموعته "قصص كيبيرا". قصصه المصورة هذه توثق جانباً آخر أكثر شاعرية وجمال للحياة اليومية في حي كيبيرا، أكبر الأحياء الفقيرة جنوب غرب نيروبي. الحياة صعبة للغاية هنا بالنسبة للفتيات، اللائي يخشين من الاعتداءات. تُظهر صورة أوتينو راقصة الباليه الشغوفة، إلزيه، ذات الستة عشر ربيعاً.

  • Motorcycle Marriage, Everyday Africa: Eine Hochzeitsgesellschaft auf Motorrollern (Ley Uwera)

    "يوميات إفريقيا" معرض صور يكشف الوجه الآخر للقارة السمراء

    عرائس على دراجات نارية

    شاركت المصورة الصحفية المستقلة لي يوفيرا صورة بعنوان "زواج الدراجات النارية"، على موقع انستغرام. اكتشفت يوفيرا موكب الزفاف على الدراجات النارية في مدينة بني في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث تجلس كل عروس وشاهد عقد قرانها على دراجة نارية. ونُشرت أعمال يوفيرا في مجلات دولية.

  • Check Mate, Everyday Africa: Zwei Schachspieler, über das Brett gebeugt, im Hintergrund Zuschauer (Mustafa Said)

    "يوميات إفريقيا" معرض صور يكشف الوجه الآخر للقارة السمراء

    الشطرنج

    يعيش ويعمل مصطفى سعيد في هرجيسا في الصومال. صورته تُظهر مهاد (يسار) ومحمد (يمين)، وهما يجلسان مقابل بعضهما البعض في نهائي بطولة الشطرنج لإقليم أرض الصومال للشطرنج، والتي فاز بها مهاد.

  • Foto: Floating in Water, Everyday Africa. Ein Mann im Wasser, Kameraperspektive halb im Wasser (Sam Vox)

    "يوميات إفريقيا" معرض صور يكشف الوجه الآخر للقارة السمراء

    التصوير تحت الماء

    المصور سام فوكس يوثق الحياة اليومية في تنزانيا، ويقول أنه يروي "قصصاً عن الناس والأماكن وثقافاتهم وتقاليدهم المختلفة". يعمل فوكس مع منظمات مثل Water Aid أو Everyday Education، وعن لقطاته الغريبة المصورة تحت الماء يكتب "نحن مصنوعون من المياه المالحة، نقية وهادئة مثل بحر المساء".

  • Movie Stars in the Making, Everyday Africa: eine Gruppe Jungen probt Kampfposen (Edward Echwalu )

    "يوميات إفريقيا" معرض صور يكشف الوجه الآخر للقارة السمراء

    نجوم سينما

    فتح إدوارد إشفالو الباب أمام نجوم الغد في أحد الأحياء الفقيرة في العاصة الأوغندية، كمبالا. إشفالو فخور بأن يكون جزءاً من معرض "يوميات افريقيا"، كما كتب على حسابه على انستغرام:"لم يسبق أن كانت معظم الصور المنشورة عن الحروب والفقر والأمراض، وإنما تنقل أيضاً الحياة اليومية داخل القارة، وبالأخص أن هذه القصص يرويها أفارقة".

  • Zwei schwarze Frauen mit Turmfrisuren blicken sich an, Everyday Africa (Yagazie Emezi)

    "يوميات إفريقيا" معرض صور يكشف الوجه الآخر للقارة السمراء

    تسريحة الشعر

    يضم حساب المصورة النيجيرية، ياغزي إيمز، على انستغرام أكثر من 140 ألف متابع. توثق صورها في الغالب النساء الأفريقيات، بما في ذلك تسريحات شعرهن. من أجل عملها تسافر إيمز إلى عدد من الدول الإفريقية، منها تنزانيا، زامبيا، غانا، الغابون، ليبيريا، و أوغندا.

  • Foto zeigt eine schwarze Frau mit weißer Gerichtsperücke, Everyday Africa (Tom Saater)

    "يوميات إفريقيا" معرض صور يكشف الوجه الآخر للقارة السمراء

    قبل الترافع عن القضية

    يعمل توم زاتر، من نيجيريا، مصوراً في مجال الفيلم الوثائقي والفيلم القصير. تم عرض أعماله في كافة أنحاء العالم، بما في ذلك في مهرجان البندقية. وتظهر هذه الصورة محامية طموحة في طريقها إلى امتحانها في العاصمة أبوجا في نيجيريا. مثل جميع مصوري "يوميات إفريقيا"، يريد زاتر إظهار الحياة العادية في أفريقيا التي لا تُشاهد تقريباً في وسائل الإعلام الغربية.

  • Material Culture, Everyday Africa: Eine Gruppe junger Männer posiert und tanzt vor und auf einem Kleintransporter (Zinyange Auntony)

    "يوميات إفريقيا" معرض صور يكشف الوجه الآخر للقارة السمراء

    جو الحفلات

    بدلاً من الوقوف في طابور أمام أحد المصارف أو محطات البنزين في زيمبابوي ، يستمتع هؤلاء الشباب بحياتهم. وتتكون المجموعة المسماة "الثقافة المادية" من شباب ينحدرون من مختلف بلدات بولاوايو، ثاني أكبر المدن في البلاد. المصور زينيانغ أونتوني يعيش ويعمل هناك.

  • Invasive Species, Everyday Africa: Ein Mann kämpft sich durch einen See voller Wasserhyazinthen (Maheder Haileselassie)

    "يوميات إفريقيا" معرض صور يكشف الوجه الآخر للقارة السمراء

    الأزمة البيئية

    قام ماهر هايلاسي لاسي بتصوير هذا الرجل الذي يشق طريقه عبر بحيرة تنبت بها الخزامى. تتكاثر هذه النباتات بسرعة كبيرة وتعمل على تدمير التنوع البيولوجي في بحيرة مثل بحيرة تانا في إثيوبيا. توثيق التغييرات البيئية في وطنه إثيوبيا هو مصدر قلق ملح بالنسبة للمصور المنحدر من أديس أبابا.

  • Shaking Hands, Everyday Africa: Drei Frauen, eine mit Fahrrad, die anderen zu Fuß, begrüßen sich auf einer Straße (Nana Kofi Acquah)

    "يوميات إفريقيا" معرض صور يكشف الوجه الآخر للقارة السمراء

    الشارع مكان لقاء

    يسافر المصور الغاني، نانا كوفي أكوا في جميع أنحاء القارة. ويشرح من خلال صورته بعنوان "المصافحة" التي التُقطت في تانغين داسوري في بوركينا فاسو: "تستغرق النزهات القصيرة وقتاً طويلاً، لأن المرء يلقي بالتحية على كل شخص يقابله". ويضيف :"ليس" مرحباً أو "صباح الخير"، ولكن "كيف حال زوجك وأطفالك وعملك وصحتك؟" والمرء يستمع إلى كل إجابة ".إعداد: زابينه أولزيه/ ترجمة: إيمان ملوك


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