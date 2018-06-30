 ″افتحوا الحدود″..صدى معارك درعا يتردد على وسائل التواصل | سياسة واقتصاد | DW | 02.07.2018

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سياسة واقتصاد

"افتحوا الحدود"..صدى معارك درعا يتردد على وسائل التواصل

بعد اندلاع القتال واشتداد القصف فرّ عشرات الألوف من جنوب غرب سوريا صوب الأردن، بيد أنهم وجدوا الحدود مغلقة في وجوههم. ناشطون أردنيون تحركوا وأطلقوا حملة لفتح الحدود. بعض أوجه التفاعل رصدناها لكم في هذا التقرير.

Flüchtlingen an den Grenzen zwischen Syrien und Jordanien (picture-alliance/Xinhua/M. A. Ghosh)

أعلنت مفوضية اللاجئين اليوم الاثنين (الثاني من تموز/يونيو) أن أحدث البيانات تشير إلى أن 270 ألف شخص نزحوا عن ديارهم من جراء القتال المندلع بين المعارضة السورية وكل من النظام وحلفائه. وتشير تقديرات إلى أن عدد النازحين على الحدود السورية الأردنية وصل إلى 160 ألفاً.
وأمس الأحد أعلنت الحكومة الأردنية عن إطلاق حملة وطنية لجمع المساعدات الإنسانية والتبرعات وإدخالها إلى النازحين في الجنوب السوري قرب حدود المملكة. وجاء هذا الإعلان خلال زيارة رئيس الوزراء ووزير الدفاع، عمر الرزاز، للحدود الشمالية مع سوريا.

إعلان الرزاز جاء بعد أيام على إطلاق نداءات وهاشتاغ #افتحوا_الحدود! على وسائل التواصل الاجتماعي. وشدد المغردون على ترحيبهم باللاجئين السوريين وتقاسم الرغيف معهم وذهب البعض إلى الإعلان عن استعداده لاستضافة عائلة لاجئة في بيته:

وأغلق الأردن حدوده الشمالية في عام 2016، وأكد منذ انطلاق عملية درعا، قبل نحو أسبوعين، أنه لا يعتزم فتحها من جديد. وبحسب الأمم المتحدة، هناك نحو 630 ألف لاجئ سوري مسجلين في الأردن، بينما تقول المملكة إنها تستضيف نحو 1.4 مليون لاجئ منذ اندلاع النزاع في سوريا في 2011. وتقول عمان إن كلفة استضافة هؤلاء تجاوزت عشرة مليارات دولار.

ريشة رسام الكريكتار الشهير عماد حجاج أدلت هي الأخرى بدلوها:

وشدد بعض المعلقين على صلة القرابة والرحم اللتين تربطان بين قاطني شمال الأردن واللاجئين الذين ينحدرون من الجنوب السوري:

وغمزت عدة تعليقات من قناة رئيس الوزراء عمر الرزاز:

ورئيس الوزراء هو ابن منيف الرزاز، الذي شغل منصب أمين عام أسبق لحزب البعث العربي الاشتراكي الرافع لشعارات قومية عربية. وتشير الكثير من المصادر إلى أن منيف الرزاز من أصل سوري.

استهداف المسؤولين وصل إلى حد قول البعض إن الفساد والأزمة الاقتصادية في الأردن كانا موجودين قبل قدوم اللاجئين السوريين:

وشهد الأردن قبل شهر وعلى مدار أسبوع احتجاجات شعبية سلمية انتهت بعد استقالة رئيس الوزراء هاني الملقي وتعهد رئيس الوزراء المكلف عمر الرزاز بسحب مشروع قانون ضريبة الدخل الذي كان أثار غضب الشارع. ووفقاً للأرقام الرسمية، تجاوز الدين العام 35 مليار دولار ارتفع معدل الفقر مطلع العام إلى 20%، فيما ارتفعت نسبة البطالة إلى 18,5% في بلد يبلغ معدل الأجور الشهرية فيه نحو 600 دولار والحد الأدنى للأجور 300 دولار.

على الجانب الأخر أُطلق هاشتاغ #لا_لفتح_الحدود، الذي لم يلقَ تفاعلاً كبيراً. أحد المغردين وهو الوزير وعضو مجلس الأعيان سابقاً تيسير الصمادي طالب المجتمع الدولي والخليج بتحمل مسوؤليتهما: 

خالد سلامة

  • Türkei Flüchtlingslager in Kilis

    الدول الأكثر استقبالاً للاجئين لا تضم أي دولة أوروبية

    تركيا

    بحسب إحصاءات مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، يعيش في تركيا نحو 1.84 مليون لاجئ، بينهم 1.81 مليون سوري، ما يجعلها تتصدر قائمة أكثر الدول التي يقطنها لاجئون. لم تكن تركيا في هذه القائمة قبل عام 2012، وهو دليل على تأثير الحرب الأهلية في سوريا على حركات اللجوء والنزوح.

  • Griechenland Lebos Migranten aus Pakistan Rückführung Türkei

    الدول الأكثر استقبالاً للاجئين لا تضم أي دولة أوروبية

    باكستان

    برغم غياب التسليط الإعلامي عنها، إلا أن أكثر من مليون ونصف المليون لاجئ يعيشون في مناطق متفرقة بباكستان، أغلبهم – إن لم يكن جميعهم – من أفغانستان، فراراً من الأوضاع الأمنية غير المستقرة والحرب التي ما تزال البلاد تخوضها ضد تنظيم القاعدة وحركة طالبان.

  • Libanon Flüchtlingslager Zahle

    الدول الأكثر استقبالاً للاجئين لا تضم أي دولة أوروبية

    لبنان

    ما يزال لبنان في المرتبة الثالثة من ناحية عدد اللاجئين، إذ يعيش فيه نحو 1.2 مليون لاجئ، يشكل السوريون 99 في المائة منهم، إلى جانب 7300 عراقي. بحكم مجاورته لسوريا، كان لبنان القبلة الأولى للعديد من السوريين الفارين من ويلات الحرب في بلادهم، لاسيما من كانوا يقطنون في المحافظات الغربية من سوريا.

  • Welttage der Migranten im Iran Kind

    الدول الأكثر استقبالاً للاجئين لا تضم أي دولة أوروبية

    إيران

    تأوي إيران نحو 982 ألف لاجئ، بينهم 951 ألف أفغاني و28300 لاجئ عراقي، وبذلك تحتل الجمهورية الإسلامية المركز الرابع في ترتيب الدول ذات تعداد اللاجئين الأكبر.

  • Äthiopien äthiopische Flüchtlinge Rückkehrer im Addis Ababa IOM Transit Center

    الدول الأكثر استقبالاً للاجئين لا تضم أي دولة أوروبية

    أثيوبيا

    بسبب الصراعات المستعرة في جنوب السودان وإرتريا، ارتفعت أعداد اللاجئين الذي يطلبون الأمان في أثيوبيا المستقرة نسبياً، إذ وصلت أعداد اللاجئين فيها بحلول منتصف عام 2015 إلى 702 ألف لاجئ، وبذلك يكون هذا البلد الأفريقي خامس أكبر مضيف للاجئين في العالم.

  • Jordanien Flüchtligslager Zatari Kinder

    الدول الأكثر استقبالاً للاجئين لا تضم أي دولة أوروبية

    الأردن

    كما هو الحال في تركيا ولبنان، اضطر الأردن إلى فتح حدوده أمام السوريين الفارين من الحرب، واستمرت أعداد اللاجئين هناك بالازدياد، ووصلت إلى 664 ألفاً بحلول منتصف العام الماضي، ليحتل الأردن بذلك المرتبة السادسة في هذه القائمة.

  • Deutschland Flüchtlinge kommen am Bahnhof Schönefeld an

    الدول الأكثر استقبالاً للاجئين لا تضم أي دولة أوروبية

    ألمانيا

    تحتل ألمانيا حالياً المرتبة التاسعة أو العاشرة في الدول الأكثر استضافة للاجئين، إذ يعيش فيها بحسب الإحصاءات الرسمية نحو 442 ألف لاجئ وطالب لجوء، ما يجعلها الدولة الغربية الأولى في هذا المجال.

    الكاتب: ياسر أبو معيلق


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