افتتاح مكتب اللجوء والترحيل في ولاية بافاريا

قال رئيس وزراء ولاية بافاريا الألمانية ماركوس زودر خلال افتتاح مكتب اللجوء والترحيل المثير للجدل اليوم الجمعة (27 تموز/يوليو 2018) بالقرب من مدينة إنغولشتات إن حكومته ستمكن اللاجئين، الذين اندمجوا بنجاح، من الحصول على عمل أو تدريب مهني، مشيراً إلى أنه سيتم اعتماد "تفسير مرن" للقوانين لتحقيق تلك الغاية.

ونوّه زودر إلى أن ولايته ستكون صارمة في موضوع الترحيل، وخاصة بحق مرتكبي الجرائم والخطيرين. وأشار إلى أن الولاية ستدعم عملية العودة الطوعية عن طريق تقديم المساعدات المالية.

وسيقوم مكتب اللجوء والترحيل في ولاية بافاريا بإصدار وثائق سفر للاجئين في الولاية وبعمليات الترحيل ودعم العودة الطوعية. والهدف المعلن للمكتب هو تسريع ترحيل المرفوضة طلباتهم. ويبقى للمكتب الاتحادي للهجرة واللجوء صلاحيات البت بطلبات اللجوء.

ورافقت افتتاح المكتب مظاهرات منددة. كما يعتزم مجلس اللاجئين في الولاية ومنظمات أخرى داعمة للاجئين تنظيم وقفة احتجاجية، معتبرين افتتاح المكتب جزء من الحملة الانتخابية للحزب البافاري على أبواب الانتخابات المحلية في الولاية في شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

ومن المخطط أن يبدأ العمل بالمكتب الجديد في الأول من أغسطس/آب المقبل. كما يتوقع بدء العمل في سبع "مراكز إرساء" في الولاية.

الجدير ذكره أن الولاية أعادت ومنذ بداية شهر تموز/يوليو الجاري وضع حرس الحدود البافاري في الخدمة من جديد بعد أن كانت قد حلته في عام 1998.

خ.س/د.ص (أ ف ب، د ب أ، ك ن أ)

المصدر: مهاجر نيوز