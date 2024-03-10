افتتاح متحف الهولوكوست بأمستردام واحتجاجات ضد مشاركة هرتسوغ

إحياء لذكرى اضطهاد اليهود الهولنديين، افتتح في أمستردام متحف الهولوكوست الوطني بحضور الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ. ورافق الافتتاح احتجاجات في مكان قريب مطالبة بوقف لإطلاق النار في غزة.

في حفل ألقى بظلال عليه متظاهرون محتجون من جماعات إسلامية وأخرى مؤيدة للفلسطينيين، افتتح مسؤولون رفيعو المستوى، من بينهم ملك هولندا والرئيس الإسرائيلي، متحف الهولوكوست الوطني في أمستردام، اليوم الأحد (10 مارس/ آذار 2024).

وكان من بين الضيوف أيضا رئيس وزراء هولندا، مارك روته، ورئيس النمسا، الكسندر فان دير بيلين. وساهمت ألمانيا والنمسا في تكاليف بناء المتحف.

وأقيم حفل الافتتاح في المعبد البرتغالي الذي يرجع تاريخه إلى ما يقرب من 400 عام، ولا يبعد كثيرا عن المتحف الجديد.

هرتسوغ: معاداة السامية تنتشر

وحذر ممثلون رسميون كبار، بما فيهم الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، خلال حفل الافتتاح، من تزايد معاداة السامية. كما دعا ملك هولندا فيليم-ألكساندر الجمهور إلى الإعلان صراحة عن معارضتهم لمعاداة السامية. وأضاف: "الكلمات والأفعال السامة يمكن أن تؤدي إلى ديناميكية مميتة".

ودعا الرئيس الإسرائيلي خلال حضوره افتتاح المتحف في أمستردام اليوم الأحد إلى الصلاة من أجل إحلال السلام والإفراج فورا عن الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس في أعقاب هجومها في السابع من أكتوبر تشرين الأول على بلدات إسرائيلية.

وقال هرتسوغ: "إن معاداة السامية والكراهية تنتشران مرة أخرى في أنحاء العالم"، ودعا الجمهور إلى محاربة هذا قائلا: "لا يمكن أن تبدأ معاداة السامية الآن مرة أخرى".

متحف غرفة المعيشة يُذكر بالهولوكوست To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

احتجاجات ضد الرئيس الإسرائيلي

وكانت مساجد ومنظمات مؤيدة للفلسطينيين قد احتجت بالفعل على حضور هرتسوغ في الفترة التي سبقت الزيارة.

وعلى بعد أقل من كيلومتر واحد، جرت احتجاجات ضد مشاركة هرتسوغ، نظمتها مجموعات بعضها يهودي للدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة. وتجمع المئات وهم يلوحون بالأعلام واللافتات الفلسطينية وأطلقوا صيحات الاستهجان وهتفوا بشعارات تنديد عند وصول كبار الشخصيات إلى المتحف.

ولدى وصوله إلى الكنيس البرتغالي لإلقاء خطاب، قوبل هرتسوغ بصيحات استهجان من المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين الذين يطالبون بوقف فوري للهجوم الإسرائيلي على غزة.

وبالقرب من الحفل، تظاهر أكثر من 1000 شخص ضد الحرب في غزة، وضد زيارة هرتسوغ.

كما وقعت اشتباكات مع الشرطة خلال المظاهرة. وأطلق البعض ألعابا نارية وألقوا البيض على قوات الشرطة بينما حاول آخرون تسلق مركبات الشرطة مع تزايد التوتر في الاحتجاج في فترة ما بعد الظهر.

مشاركة ألمانية في حفل الافتتاح

وقالت مانويلا شفيزيغ، رئيسة مجلس الولايات الألمانية "البوندسرات"، ورئيسة وزراء ولاية مكلنبورغ فوربومرن في شمال شرق ألمانيا: "يتعين علينا أن نحارب البدايات، معا، في كل مكان في أوروبا".

وقالت شفيزيغ، أثناء حضورها الحفل ممثلة للرئيس الألماني، إن المظاهرات الحالية في ألمانيا ضد الكراهية والعنف والتطرف اليميني تظهر أنه "لا يوجد مكان لمعاداة السامية في مجتمعنا".

مانويلا شفيزيغ، رئيسة مجلس اتحاد الولايات الألمانية "البوندسرات"، ورئيسة وزراء ولاية مكلنبورغ فوربومرن خلال افتتاح متحف الهولوكوست في أمستردام (10/3/2024) صورة من: Peter Dejong/ANP/picture alliance

تذكير بمقتل نحو 75% من يهود هولندا

ويفتح متحف المحرقة، الواقع وسط الحي اليهودي في أمستردام، أبوابه أمام الجمهور الاثنين، بعد مرور نحو ثمانين عاما على انتهاء الحرب العالمية الثانية. ويعرض المتحف 2500 قطعة تتعلق بالمحرقة (الهولوكوست)، لم يعرض الكثير منها من قبل علنا.

وقبل الحرب والاحتلال النازي، كانت هولندا موطنا لجالية يهودية تناهز 140 ألف شخص، يتركزون بشكل رئيسي في أمستردام. وبحلول الوقت الذي انتهت فيه المحرقة، يقدر أن نحو 75% من أبناء الجالية - 102 آلاف شخص - قد قُتلوا.

ويأتي افتتاح المتحف في وقت تتزايد معاداة السامية في هولندا. وفي هذا السياق، أفاد المنسق الوطني الحكومي لمكافحة معاداة السامية الشهر الماضي أن عدد الحوادث المعادية للسامية تضاعف عام 2023.

وفي اعتداء تصدر عناوين الأخبار المحلية، رسم مجهولون مؤخرا صلبانا معقوفة على كنيس يهودي في بلدة ميدلبورغ الجنوبية.

وخصصت أمستردام 900 ألف يورو لتأمين المتحف الذي أقيمت خارجه حواجز كبيرة لمنع وقوع هجمات.

ص.ش/أ.ح/ ع.خ (د ب أ، رويترز، أ ف ب)