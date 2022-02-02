 افتتاح أولمبياد بكين وسط مقاطعة دولية وتخوفات من كورونا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 04.02.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

افتتاح أولمبياد بكين وسط مقاطعة دولية وتخوفات من كورونا

انطلقت في بكين فعاليات افتتاح أولمبياد بكين الشتوي 2022، في المدينة الأولى في العالم التي تنظّم دورتي ألعاب أولمبية صيفية (2008) وشتوية. ويعلن الرئيس الصيني الانطلاق الرسمي وسط مقاطعة دبلوماسية خاصة من أمريكا وبريطانيا.

Eröffnungsfeier | Olympische Winterspiele 2022 | Peking, China

ستصبح بكين اليوم الجمعة (الرابع من فبراير/ شباط 2022)، أول مدينة تنظم دورة ألعاب أولمبية صيفية (2008) وأخرى شتوية لتدخل تاريخ الأولمبياد في أجواء مثقلة بين وباء كوفيد-19 وخلافات دبلوماسية وجدل بشأن عدد من القضايا.

وكما حدث في 2008، سيستقطب الاستاد الوطني المذهل في بكين المعروف باسم "عش الطائر" اعتبارا من الساعة الثانية عشر حسب توقيت غرينتش، حفل الافتتاح. 

مختارات

بعد دفاع رئيس اللجنة الأولمبية الدولية عن اختيار الصين لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، طالبت "هيومن رايتس ووتش"، الألماني توماس باخ ومسؤولين بارزين بالاستقالة "لترك الساحة لجيل جديد مدرك لحقوق الإنسان".

بعد إعلان أربع دول عدم إرسال وفود رسمية إلى أولمبياد بكين، حث المدير التنفيذي لهيومن رايتس ووتش، المزيد من الدول على الامتناع عن إرسال ممثلين حكوميين للأولمبياد، كما وجه انتقادات لعدد من القادة الغربيين.

وقبل 14 عاما صمم المخرج الصيني تشانغ ييمو عرضا وطنيا ملونا يحبس الأنفاس شارك في تقديمه 14 ألف فنان وراقص وبهلواني في ظل ألعاب نارية كثيفة ومؤثرات خاصة. وكما كان متوقعا، وعد المخرج نفسه بتقديم عرض "مبتكر" مع الاعتراف بأنه اضطر لأن يأخذ في الاعتبار درجات الحرارة في الشتاء (-6 درجة مئوية متوقعة) والتهديد الوبائي لتصميم حفله الذي سيشارك فيه هذه المرة ثلاثة آلاف فنان معظمهم من المراهقين.

شبح كوفيد-19

وحسب التقاليد المتبعة، لن تبدأ دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة والعشرون في التاريخ، رسميا إلا بعد أن يعلن الرئيس الصيني شي جينبينغ أنها "فتحت". وتأتي هذه الفعاليات وسط استمرار جائحة كورونا، وسيوضع الرياضيون في فقاعة صحية ويخضعون لفحوصات يومية. ولأن بكين تتبع استراتيجية "صفر كوفيد"، لا يُسمح لهم بأي اتصال مع السكان. وستمتلئ مدرجات مواقع المباريات جزئيا لكن الحضور سيكونون من "الضيوف" الذين يجب عليهم الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي.

وشارك الألماني توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية اليوم الجمعة في مسيرة الشعلة الأولمبية، وذلك قبل ساعات من افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 بالعاصمة الصينية بكين، معلقا أن مسيرة الشعلة تشكل رمزاً يحتاج له العالم.

وحمل باخ (68 عاما) الشعلة التي جرى تقليص مسيرتها إلى ثلاثة أيام بسبب جائحة فيروس كورونا، قبل أن يسلمها إلى عبد الله شاهد رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة. وتختتم مسيرة الشعلة بإيقاد المرجل الأولمبي في حفل الافتتاح المقرر اليوم في الاستاد الوطني في بكين.

وأضاف باخ في إشارة إلى مشاركته في مسيرة الشعلة: "فعل هذا قبل حفل الافتتاح رفع الأدرينالين حقا وعزز ثقتي قبل الأولمبياد الشتوي في بكين".

حقوق الانسان

يذكر أن سجل الصين الحقوقي أثار انتقادات حادة لقرار منح بكين حق استضافة الأولمبياد الشتوي، علما بأنها سبق لها استضافة الأولمبياد الصيفي عام 2008.

وأعلنت أمريكا وأستراليا وكندا وبريطانيا  وهولندا والدنمارك ودول أخرى مقاطعة دبلوماسية للأولمبياد، لكن باخ أكد أمس الخميس مجددا على أن الألعاب الأولمبية واللجنة الأولمبية الدولية يجب أن تظل محايدة سياسيا.

وتتضمن قائمة الشخصيات البارزة الحاضرة لحفل الافتتاح اليوم، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، كما يشارك أيضا في الافتتاح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وعلى بعد آلاف الكيلومترات من بكين، في لوزان بسويسرا تحديداً تظاهر حوالى 500 تيبتي الخميس أمام مقر اللجنة الأولمبية الدولية للتنديد بـ"ألعاب العار".

وفي هونغ كونغ، اعتقل ناشط مؤيد للديموقراطية الجمعة بتهمة "التحريض على التخريب" قبل تظاهرة تم التخطيط لها ضد إقامة الأولمبياد. لكن التعبئة من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان وأقلية الأويغور بعيدة عن إجراءها على نطاق عالمي، خلافا لما حدث في 2008.

وتتعلق القضية الأخرى التي تثير جدلا بالتأثير البيئي لهذه الألعاب التي تجري في مناخ شبه جاف على منحدرات تغطيها ثلوج اصطناعية في منتجعات هائلة للتزلج أقيمت للمناسبة.

ع.أ.ج/ و ب (رويترز، أ ف ب، د ب ا)

مشاهدة الفيديو 01:57

مقاطعة دبلوماسية والهاجس الصحي قبيل أولمبياد بكين

مواضيع ذات صلة

تنطلق الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين الجمعة وسط تدابير مشددة ومثيرة للجدل للوقاية من وباء كوفيد، ومقاطعة دبلوماسية.

مقاطعة دبلوماسية والهاجس الصحي قبيل أولمبياد بكين 02.02.2022

تنطلق الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين الجمعة وسط تدابير مشددة ومثيرة للجدل للوقاية من وباء كوفيد، ومقاطعة دبلوماسية من عدد من الدول التي قرّرت عدم المشاركة للتعبير عن رفضها لأداء بكين في سجل حقوق الإنسان.

Staff members attend a rehearsal for a victory ceremony at the Beijing Medals Plaza of the Winter Olympics in Beijing, China, Monday, Jan. 3, 2022. (AP Photo/Ng Han Guan)

DW حصري.. ثغرات في تطبيق أولمبياد بكين تعرض اللاعبين للخطر 18.01.2022

سيُطلب من أي شخص يسافر للصين لحضور الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2022 استخدام تطبيق بسبب إجراءات كورونا. بيد أن تقريرا أمنيا حصلت عليه DW أشار إلى أن تطبيق" My 2022" أو "ماي 2022" يحتوى على ثغرات تشكل خطرا على مستخدمه.

A woman puts a logo of US-based rights group Human Rights Watch on the door as she prepares the room before their press conference to release their annual World report on January 21, 2014 in Berlin. The United States is setting a dangerous example for the world with its sweeping surveillance programmes run by National Security Agency NSA, giving governments an excuse for mass censorship of online communications, Human Rights Watch says in its 2014 report. AFP PHOTO / JOHN MACDOUGALL (Photo credit should read JOHN MACDOUGALL/AFP via Getty Images)

أولمبياد بكين: هيومن رايتس ووتش تدعو لتوسيع نطاق المقاطعة 13.01.2022

بعد إعلان أربع دول عدم إرسال وفود رسمية إلى أولمبياد بكين، حث المدير التنفيذي لهيومن رايتس ووتش، المزيد من الدول على الامتناع عن إرسال ممثلين حكوميين للأولمبياد، كما وجه انتقادات لعدد من القادة الغربيين.