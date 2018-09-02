 افتتاح أشهر مهرجان شعبي في العالم.. مهرجان ″أكتوبرفست″ بميونخ | أخبار | DW | 22.09.2018

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أخبار

افتتاح أشهر مهرجان شعبي في العالم.. مهرجان "أكتوبرفست" بميونخ

بفتح أول برميل للجعة، افتتح رئيس بلدية ميونخ مهرجان "أكتوبرفست" الذي يعتبر أكبر مهرجان شعبي في العالم، وسط استعداد أمني كبير. ومن المتوقع أن يزور المهرجان الذي يستمر 16 يوماً نحو ستة ملايين شخص.

Start Oktoberfest 2018 ozapft (Reuters/A. Gebert)

انطلقت فعاليات النسخة الـ185 من مهرجان "أكتوبرفست" في مدينة ميونخ الألمانية مع فتح أول برميل للجعة من قبل عمدة المدينة ديتر رايتر في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر من اليوم السبت (22 أيلول/سبتمبر). وتجمع آلاف الزائرين في الساحة التي يقام بها المهرجان بالأزياء التقليدية، وانتظروا في خيام المهرجان بعض الوقت قبل أن يتناولوا مشروب الجعة التقليدي عند افتتاح المهرجان.

مختارات

تنطلق مساء اليوم فعاليات مهرجان أضواء كولونيا، الذي يبهر الحاضرين بعروض الألعاب النارية والموسيقى وغيرها من الأنشطة التي تجذب العديد من الزوار من داخل وخارج المدينة. (15.07.2017)

قرر منظمو مهرجان موسيقي في نوربورغ إخلاء مكان المهرجان وقطع تقديم فقراته الموسيقية بسبب تهديد "إرهابي". ولم يذكر المنظمون والشرطة تفاصيل وشكل هذه التهديدات. (02.06.2017)


ومن تقاليد المهرجان أن يتم فتح أول برميل عن طريق وضع صنبور فيه بواسطة مطرقة، وهي ليست مهمة سهلة، إلا أن عمدة ميونيخ استطاع القيام بذلك من خلال ضربتين كما فعل ذلك العام الماضي. وقد تم تقديم أول كوب جعة لرئيس حكومة بافاريا ماركوس زودر.

ولأول مرة يتواجد زودر في خيمة سكوتنهامل التي جرى فيها فتح أول برميل جعة، حيث تناول أول قدح، وفقاً لما جرت عليه عادة المهرجان العريق، أن يقدم عمدة ميونخ أول قدح جعة إلى رئيس حكومة بافاريا. وصاحب بدء المهرجان إطلاق ألعاب نارية، فيما قرع رايتر وزودر كأسيهما، متمنيين أن يكون المهرجان سلمياً.
وتُقدم الجعة في المهرجان، الذي تستمر فعالياته أكثر من أسبوعين، باللتر، والمعروف باسم "ماس" في الألمانية، وهذا يعني القياس. ويبلغ ثمن اللتر هذا العام  11,50 يورو.


وشددت الشرطة الألمانية إجراءاتها لتأمين المهرجان، الذي يعد أكبر مهرجان شعبي في العالم، حيث أعلنت السلطات الألمانية في ميونخ أن الشرطة ستستخدم مزيداً من كاميرات المراقبة وستقيم سياجاً جديداً وستضع أجهزة تفتيش عند المداخل، كما ستستعين بأفراد إضافيين مزودين بكاميرات مثبتة على ملابسهم.

وأوضحت السلطات أن العمل بحظر حمل الحقائب الكبيرة سيستمر، وأضافت أن نحو 600 شرطي يعملون على تأمين المهرجان خلال أيامه الـ 16 كما سيحظر الطيران فوق منطقة الاحتفالات حتى بالنسبة للطائرات المُسَيَّرَة.
ولأول مرة ستجرب الشرطة هذا العام مجموعة أفراد تعرف باسم (سوبر ريكوغنايزر) والمقصود بها أشخاص لديهم قدرة خاصة على ملاحظة المشتبه بهم بشكل جيد والبحث عنهم، وسيجوب هؤلاء الأفراد منطقة الاحتفالات كما سيطلعون على صور كاميرات المراقبة، والتي تضم هذا العام 47 كاميرا بزيادة عشر كاميرات عن العام الماضي.
ومن المنتظر أن يزور المهرجان، الذي تستمر فعالياته حتى السابع من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، نحو ستة ملايين زائر.

م.ع.ح/ع.ج (أ ف ب، د ب أ)

  • München Oktoberfest 2017 Auftakt Fass-Anstich (Reuters/M. Rehle)

    "أكتوبر فيست" مهرجان البيرة والأزياء الشعبية في ميونيخ

    العمدة يفتح أول حاوية بيرة

    هذا العام وكما في الدورات السابقة افتتح عمدة ميونيخ مهرجان أكتوبر "أكتوبر فيست" بفتحه أول حاوية بيرة بالضربة الثانية بمطرقة خشبية كما هو تقليد افتتاح المهرجان.

  • München Oktoberfest 2017 - Auftakt (Reuters/M. Rehle)

    "أكتوبر فيست" مهرجان البيرة والأزياء الشعبية في ميونيخ

    تسابق الزوار

    الكثير من الزوار كان ينتظرون منذ الصباح الباكر فتح البوابات رغم الجو الماطر ودرجات الحرارة الباردة نسبيا. ولدى فتح البوابات تسابقوا رجالا ونساء على ساحات وخيام المهرجان.

  • Deutschland BdT Oktoberfest in München (picture-alliance/dpa/T. Hase)

    "أكتوبر فيست" مهرجان البيرة والأزياء الشعبية في ميونيخ

    مهرجان الجمال والأزياء

    مهرجان "أكتوبر فيست" فرصة للتعرف على الأزياء التقليدية والجمال البافاري. حيث ترتدي البافاريات "الدرندل" وهو فستان تقليدي شعبي ترتديه النساء في جنوب ألمانيا ومناطق جبال الألب.

  • Oktoberfest in der Welt in Melbourne, Australien (picture-alliance /dpa/AAP/J. Castro)

    "أكتوبر فيست" مهرجان البيرة والأزياء الشعبية في ميونيخ

    أزياء ورقصات شعبية

    مهرجان أكتوبر، فرصة للشباب أيضا لارتداء الزي الشعبي البافاري وخاصة سروال الجلد القصير والجوارب الطويلة. وبتلك الأزياء يؤدون بعض الرقصات التقليدية أيضا بمشاركة النساء على أنغام الموسيقى الشعبية.

  • Deutschland BdT Oktoberfest in München (picture-alliance/dpa/A. Gebert)

    "أكتوبر فيست" مهرجان البيرة والأزياء الشعبية في ميونيخ

    السعادة مع البيرة

    شرب البيرة "الجعة" بالكؤوس الكبيرة التي تتسع ليترا كاملا تعتبر من التقاليد الأساسية للشباب البافاري الذي ينتظر المهرجان بفارغ الصبر لاحتساء أكبر كمية ممكنة من البيرة.

  • München Oktoberfest 2017 Auftakt Freibier Paulaner (Getty Images/P. Guelland)

    "أكتوبر فيست" مهرجان البيرة والأزياء الشعبية في ميونيخ

    البيرة المجانية

    التسابق لالتقاط كأس البيرة المجانية التي تقدمها شركة "باولانر" للبيرة في خيمتها باليوم الأول لمهرجان "أكتوبر فيست".

  • FC Bayern München Oktoberfest Lederhose (picture-alliance/dpa/S.Hoppe)

    "أكتوبر فيست" مهرجان البيرة والأزياء الشعبية في ميونيخ

    فريق بايرن في المهرجان

    لاعبو فريق بايرن ميونيخ بالسروايل الجلدية القصيرة التقليدية، من الزوار الأساسيين لمهرجان أكتوبر.

  • Oktoberfest Kellnerin mit Maßkrügen (Getty Images/AFP/J. Klamar)

    "أكتوبر فيست" مهرجان البيرة والأزياء الشعبية في ميونيخ

    مهرجان البيرة

    من يزور مهرجان أكتوبر بدون استهلاك كمية كافية من البيرة هناك، يعتبر وكأنه غاب عن المهرجان. وخلال أيام المهرجان الذي يدوم ثلاثة أسابيع، يتم استهلاك أكثر من 6 ملايين ليتر من البيرة، ففي مهرجان عام 2016 استهلك الزوار 6.6 ليتر بيرة لكل فرد.

  • Oktoberfest (picture-alliance/dpa/T.Hase)

    "أكتوبر فيست" مهرجان البيرة والأزياء الشعبية في ميونيخ

    الاستمتاع بالألعاب

    فعاليات المهرجان لا تقتصر على الطعام والشراب وخاصة البيرة، وعلى الرقص والموسيقى الشعبية، وإنما اللهو والتسلية أيضا وركوب المراجيح والأجهزة الأخرى المعروفة في مدن الملاهي. والكبار قبل الصغار يتسابقون إلى تلك الأجهزة.

  • München Oktoberfest 2017 - Auftakt (picture-alliance/dpa/S. Hoppe)

    "أكتوبر فيست" مهرجان البيرة والأزياء الشعبية في ميونيخ

    أكبر مهرجان شعبي

    يعتبر مهرجان "أكتوبر فيست" في مدينة ميونيخ المهرجان الشعبي الأكبر في العالم، حيث يوفر 13 ألف عامل ويستقبل حوالي 6 ملايين زائر من ألمانيا وبقاع العالم الأخرى خلال الأسابيع الثلاثة لفعالياته.

    الكاتب: عارف جابو


مختارات

"أكتوبر فيست" مهرجان البيرة والأزياء الشعبية في ميونيخ

افتتح عمدة مدينة ميونيخ النسخة 184 لمهرجان أكتوبر، بفتحه أول حاوية بيرة. و"أكتوبر فيست" هو المهرجان الشعبي الأكبر في العالم ويجذب كل عام ملايين الزوار من ألمانيا وخارجها. (18.09.2017)  

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