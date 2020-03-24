 اغسل يديك؟.. لكن ملايين اليمنيين بدون مياه للوقاية من كورونا | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 24.03.2020

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سياسة واقتصاد

اغسل يديك؟.. لكن ملايين اليمنيين بدون مياه للوقاية من كورونا

في الوقت الذي تكافح فيه دول العالم كارثة فيروس كورونا بأنظمة طبية متطورة، يحذر الخبراء من كارثة قادمة في اليمن، التي تفتقر إلى أبسط شروط مكافحة انتقال الفيروس: الماء لغسل اليدين.

نازحون يمنيون يحاولون الحصول على الماء في طابور في شمال حجة بتاريخ 16 ديسمبر/ كانون الأول 2019

مع حلول الذكرى الخامسة لبدء العمليات العسكرية للتحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، تقول اليونيسيف إن 18 مليون نسمة بينهم 9.2 مليون طفل في اليمن لا قدرة لديهم للوصول مباشرة إلى "لمياه الآمنة

ما برح خبراء الصحة يكرّرون نصيحة غسل اليدين بالماء والصابون كسبيل الوقاية من فيروس كورونا المستجد الذي ينتشر حالياً في أصقاع العالم، لكن كيف يمكن لملايين اليمنيين القيام بذلك وسط شح شديد للمياه؟ لحسن الحظ لم تُسجّل في اليمن، حيث تدور أسوأ أزمة إنسانية في العالم، أي إصابة بعد وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، لكن هناك خشية كبرى من أن يتسبّب الوباء حال بلوغه أفقر دول شبه الجزيرة العربية بكارثة بشرية.

فبعد خمس سنوات من تصاعد النزاع إثر تدخل السعودية على رأس تحالف عسكري لوقف تقدّم الحوثيين، يشهد اليمن انهياراً في قطاعه الصحي، فيما يعيش أكثر من 3.3 ملايين نازح في مدارس ومخيمات تتفشى فيها الأمراض كالكوليرا بفعل شح المياه النظيفة.

وفي هذا السياق تقول مديرة مشاريع منظمة "أطباء بلا حدود" في اليمن والعراق والأردن كارولين سيغين لوكالة فرانس برس إن اليمنيين "لا يمكنهم الحصول على  مياه نظيفة، وبعضهم لا يمكنه الحصول حتى على الصابون". وأضافت متسائلة: "يمكننا أن نوصي بغسيل اليدين، ولكن ماذا لو لم يكن لديك أي شيء لتغسل يديك به؟".

الذكرى الخامسة

ومع حلول الذكرى الخامسة لبدء العمليات العسكرية للتحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، تقول اليونيسيف إن 18 مليون نسمة بينهم 9.2 مليون طفل في اليمن لا قدرة لديهم للوصول مباشرة إلى "المياه الآمنة والصرف الصحي والنظافة الصحية". ومن بين هؤلاء الأطفال، محمد علي طيب في محافظة حجة شمال غرب صنعاء، الذي يخرج كل صباح مع شقيقته على ظهر الحمار لا للذهاب إلى المدرسة، بل لجلب مياه، قد تكون ملوثة، لاستهلاك العائلة اليومي.

ويقطع الطفلان أحياناً مسافات تصل إلى ثلاث كيلومترات للحصول على المياه. وينتظر الفتى، وهو في ربيعه الـ 11، دوره في صف طويل لتعبئة العبوات البلاستيكية التي كانت في السابق تستخدم لتخزين زيوت المحركات، من بئر زراعي عبر خرطوم يبدو قذراً.

ويقول محمد لفرانس برس: "في الصباح، أقوم بتحضير الحمار (...) ثم من الساعة السابعة والنصف أذهب لجلب المياه واستمر ذهاباً وإياباً حتى العاشرة" في نقل العبوات البلاستيكية.

وليست هذه العائلة الوحيدة في أفقر دول الجزيرة العربية التي تعتمد على مياه غير صحية لتغطية احتياجاتها اليومية بسبب شح المياه النظيفة ومياه الشرب.

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الأمم المتحدة تحذر من تفشي وباء الكوليرا الفتاك في اليمن

قلة الاستثمارات والحرب

في هذا السياق يقول مدير الاتصال في اليونيسيف فرع اليمن بيسمارك  سوانجين لفرانس برس إن "الوصول إلى مياه الشرب تأثّر بشدة نتيجة سنوات من قلة الاستثمار في أنظمة المياه والصرف الصحي والنزاع الدائر الذي قضى على أنظمة المياه". ولا يرتبط سوى ثلث سكان اليمن البالغ عددهم نحو 27 مليون نسمة بشبكات أنابيب المياه، بحسب سوانجين.

قُتل في البلد الفقير منذ بدء عمليات التحالف في 26 آذار/ مارس 2015 آلاف المدنيين، فيما انهار قطاعه الصحي، وسط معاناة من نقص حاد في الأدوية، ومن انتشار للأمراض كالكوليرا الذي تسبّب بوفاة مئات الأشخاص، في وقت يواجه ملايين السكان خطر المجاعة.

وساهم في تفشي الكوليرا شح المياه النظيفة. والكوليرا التهاب معوي تسببه جراثيم تتنقّل في المياه غير النظيفة. وللمرض علاج، لكن التأخر في الحصول عليه قد يؤدي للوفاة.

وفي مركز الجعدة الطبي في حرض بمحافظة حجة، يؤكد طبيب الطوارىء محمد عقيل أن المركز يتعامل يومياً مع نحو 300 حالة. ويضيف الطبيب اليمني بالقول إن غالبية الحالات التي تحضر إلى المركز تكون في الغالب "متعلّقة بأمراض منقولة بسبب المياه غير الصالحة للشرب".

المياه الملوثة من أسباب انتشار الكوليرا في اليمن

المياه الملوثة من أسباب انتشار الكوليرا في اليمن

ووفقاً لسينجوين، فإن "الوصول إلى المياه النظيفة يعد أمراً بالغ الأهمية لمنع انتشار الأمراض التي تنقلها المياه". وكان اليمن قد عانى في 2017 من أكبر انتشار للكوليرا والإسهال الحاد في العالم إذا تسبّب بوفاة أكثر من ألفي شخص.

والثلاثاء حذّرت منظمة "أوكسفام" من أن موسم الأمطار القادم قد يشهد موجة جديدة للكوليرا يمكن أن تتفاقم بشكل كبير في ظل تهديد فيروس كورونا المستجد. بدوره يرى محسن صديقي المدير الاقليمي للمنظمة أنه "بعد خمس سنوات من الموت والمرض والنزوح وفي مواجهة تهديد متزايد من وباء عالمي، يحتاج اليمنيون بشدة إلى موافقة جميع الأطراف المتحاربة على وقف فوري لإطلاق النار".

مختارات

دخلت الحرب اليمنية عامها الرابع ما فاقم معاناة الأطفال اليمنيين. منظمة "أنقذوا الأطفال" تطلق ناقوس الخطر، ويقول مدير فرعها في اليمن تامر كيرولوس لـ DW عربية إن "قدرة البلد على حماية ومساعدة الأطفال ضئيلة للغاية". (27.03.2018)

رغم حجم الكارثة الإنسانية التي يشهدها اليمن، من المجاعة والكوليرا وندرة الخدمات الصحية، بسبب الحرب بين التحالف العربي والمتمرّدين الحوثيين، إلّا أن الغرب لا يزال يتحرّك ببطء شديد لإيجاد حلٍ ينهي معاناة السكان. (24.04.2018)

شكّل فيروس "كورونا" الجديد اهتماماً لدى المواطنين في الدول العربية، مما يطرح تساؤلاً حول قدرات حكوماتهم على مواجهته. يأتي ذلك بعد مرور 5 سنوات على متلازمة الشرق الأوسط التنفسية في العالم العربي التي أودت بحياة العشرات. (28.01.2020)

تحذيرات من كارثة قادمة   

وينذر احتمال وصول وباء كورونا المستجد بكارثة تطال القطاع الصحي المنهار بفعل سنوات الحرب، بحسب منظمة أطباء بلا حدود. كما كتبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر على تويتر: "يُقال إن غسل الأيدي بشكل متكرر هو سبيل الوقاية الأبرز من فيروس كورونا. ماذا يفعل أكثر من نصف الشعب اليمني، الذي يفتقر الوصول للمياه الآمنة؟".

وبدأ المتمردون الحوثيون الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء ومناطق اخرى في شمال البلاد، باستعدادات وقائية بينها إغلاق مدارس وتعليق رحلات الامم المتحدة التي تحط في صنعاء، فيما بدت الإجراءات أقل في جنوب البلاد حيث المقر المؤقت للسلطة المعترف بها أممياً.

وتؤكد منظمة الصحة العالمية في اليمن أنه "لم يعد يمكن إرهاق النظام الصحي الهش بالفعل في اليمن"، مشيرة إلى أن "دخول المرض إلى اليمن سيثقل كاهل المستشفيات والمرافق الصحية".

وأسفر كورونا المستجد عن وفاة أكثر من 15 آلاف شخص منذ ظهوره في كانون الأول/ ديسمبر، غالبيتهم في أوروبا حيث أصبحت بعض المستشفيات الأكثر تطوراً على مستوى العالم تنازع للسيطرة على الوباء.

وفي الخليج سجلت الدول الست أكثر من 1900 إصابة، وأربع وفيات. وسجلت السعودية 562 إصابة حتى الآن.    

ع.غ/ ع.ج.م

  • Jemen Luftangriff auf die Al-Dailami-Basis in Sanaa

    اليمنيون وُعِدوا بـ"الأمل" فحصدوا المعاناة

    تقود السعودية منذ مارس/ آذار الماضي، حملة عسكرية عربية حتى تستعيد الحكومة اليمنية سلطتها في اليمن، بعد أن سيطر المقاتلون الحوثيون على معظم أنحاء البلاد قبل عام. العملية السعودية أسميت في البداية بـ"عاصفة الحزم" قبل تغيير اسمها إلى "إعادة الأمل".

  • Saudi Arabien Adel al-Jubeir Besuch UK-Außenminister Philip Hammond

    اليمنيون وُعِدوا بـ"الأمل" فحصدوا المعاناة

    هددت بريطانيا بوقف صادرات الأسلحة إلى السعودية إذا أوضحت التحقيقات أن الرياض خرقت القانون الدولي الإنساني في حرب اليمن، وهو ما تنفيه الرياض ذلك.

  • Alltag im Krieg Aden

    اليمنيون وُعِدوا بـ"الأمل" فحصدوا المعاناة

    وكانت منظمة العفو الدولية قالت إن التحالف بقيادة السعودية السبب وراء أغلب الضحايا المدنيين في اليمن، واتهمت القوات العربية باستخدام قنابل عنقودية تحظرها معظم الدول. وقالت إن الحوثيين أيضا انتهكوا القانون الدولي الإنساني.

  • Jemen Kinder tragen Wasser

    اليمنيون وُعِدوا بـ"الأمل" فحصدوا المعاناة

    حوالي 13 مليون شخص في اليمن ليس لديهم إمكانية الوصول إلى مياة الشرب، مما يضطر السكان ومعظمهم من الأطفال إلى السير لمسافات طويلة وحمل الماء على رؤوسهم.

  • Jemen Protest gegen saudi-arabische Militäroperationen

    اليمنيون وُعِدوا بـ"الأمل" فحصدوا المعاناة

    وقفة احتجاجية تطالب بإنهاء الحرب ووقف الحصار وعودة الحياة الطبيعية ليتمكن الناس من ممارسة حياتهم ويستطيع آلاف الأطفال من العودة إلى مدارسهم.

  • Jemen Protest gegen saudi-arabische Militäroperationen

    اليمنيون وُعِدوا بـ"الأمل" فحصدوا المعاناة

    في صنعاء قام عشرات الشباب بتنظيم نشاط احتجاجي ضد القصف على المدنيين، حيث ألقوا أنفسهم أرضا، لتجسيد صور الضحايا

  • Jemen Ankunft Lebensmittel aus Russland

    اليمنيون وُعِدوا بـ"الأمل" فحصدوا المعاناة

    ويواجه السكان نقصا في الغذاء والماء، وبالرغم من توزيع منظمات الإغاثة المستمر للمواد الغذائية على المدنيين، تكثر الشكاوى من قيام مسلحين بعرقلة توزيع المساعدات ومنع تنقل قوافل الإغاثة بحرية.

  • Jemen Schwarzmarkt für Öl in Sanaa

    اليمنيون وُعِدوا بـ"الأمل" فحصدوا المعاناة

    مشتقات النفط أصبحت نادرة في المدن اليمنية، والحصول عليها أصبح صعبا. لتر البنزين مما ساهم في ازدهار السوق السوداء وبأسعار باهظة.

  • Jemen Bürgerkrieg Frauen mit Kalaschnikow in Taiz

    اليمنيون وُعِدوا بـ"الأمل" فحصدوا المعاناة

    فتيات يمنيات في مدينة تعز يحملن أسلحة الكلاشنكوف تعبيرا عن دعمهن لـ "المقاومة الشعبية" المحلية التي ترى أنها تدافع عن المدينة ضد محاولة الحوثيين السيطرة على المدينة. (كتابة وإعداد: علاء جمعة)

    الكاتب: علاء جمعة


مختارات

اليمنيون وُعِدوا بـ"الأمل" فحصدوا المعاناة

في حين يحاول الحوثيون السيطرة على مدن يمنية تواجههم مقاومة عسكرية محلية بدعم من قوات التحالف العربي. فيما تتفاقم معاناة السكان من غلاء الأسعار وقلة الدواء والغذاء والماء والنفط والكهرباء، عدا عن الشعور بالخوف في كل لحظة. (17.11.2015)  

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