 اغراءات صينية في خضم أزمة العراق المشتعلة | سياسة واقتصاد | DW | 09.10.2019

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سياسة واقتصاد

اغراءات صينية في خضم أزمة العراق المشتعلة

في الوقت الذي تشتعل فيه الإحتجاجات المناوئة للبطالة وسوء إدارة الإقتصاد والنقص الشديد في الاستثمارات بالعراق، تمُد بغداد يدها طلبًا لمساعدة بكين التي يبدو أنها لا تتباطأ في تقديمها.

Irak Bagdad Proteste gegen Regierung (picture-alliance/AA/M. Sudani)

في زيارة حديثة إلى بكين، أوضح رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي: "نحن ننتمي إلى آسيا، ونريد أن نكون جزءًا من نهوضها"، ذلك أنه بعد مرور نحو 16 عامًا على انتهاء الحرب في العراق، يواجه بلد الرافدين إخفاقات مؤسساتية كبيرة معظمها ناتج بشكل مباشر عن الفوضى التي تبعت سقوط نظام صدام حسين وانسحاب الولايات المتحدة الأمريكية.

ولفت عبد المهدي، وهو اقتصادي دَرَسَ في السوربون، خلال زيارته، إلى أن العملاق الصيني قد حل محل الهند عام 2018 ومن ثم أصبح أكبر شريك تجاري للعراق بقيمة معاملات تفوق 30 مليار دولار أمريكي (25 مليار يورو)، ضمنها مبادلات ثنائية، موضحًا أن العراق هو ثاني أكبر مصدر نفط إلى الصين.

النفط للبنية التحتية

وقد وقع العراق ثمانية اتفاقات مع الصين، خلال زيارة عبد المهدي، على رأسها اتفاقية إطارية بين وزير المالية العراقي وشركة الصين لتأمينات الائتمان والصادرات تشمل مشروعات متعلقة بالطرق وشبكات السكك الحديدية والمنازل والموانئ والمستشفيات والمدارس وسدود المياه والطاقة والمواصلات. وتنظر اتفاقية الائتمان الإطارية، التي تبدأ من عشرة مليارات دولار أمريكي، في تمويل مشروعات هيكلية كبيرة معتمدة على النفط العراقي المُصدر إلى الصين، وذلك وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الصينية الرسمية شينغوا.

وبينما تعهد العراق بتزويد الصين بـ 100 ألف برميل نفط يوميًّا مقابل مشروعات هيكلية تُنفذها الشركات الصينية، وافقت كلٌ من الشركة الصينية هيلونغ لخدمات البترول والهندسة وشركة الحفر العراقية على مشروع مشترك لاستغلال حقول النفط في البلاد بما في ذلك حقل نفط مجنون؛ أحد أكبر حقول النفط في العالم.

ونقلت جريدة "الصباح" العراقية عن الخبير الاقتصادي العراقي غدير العطار قوله إن "زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى الصين ذات أهمية كبرى للعراق ومن الممكن أن تؤسس لشراكات تؤدي إلى مشروعات كبرى مع الصين، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى ثورة اقتصادية وشيكة في العراق".

Irak Öl (picture-alliance/AP Photo/N. Al-Jurani)

العراق ..بلد غني بموارده وشبابه يشكو الفقر

فضلًا عن ذلك، تشمل الاتفاقيات قطاعات الكهرباء والصناعات وكذلك بناء مكتبة صينية في جامعة بغداد.

فيما تهتم إحدى الاتفاقيات الموقعة ببناء مدينة صناعية عراقية-صينية مشتركة في العراق من أجل إنتاج سلع تتوافق مع "المعايير العالمية"، حسب وزير الصناعة والمعادن العراقي صالح عبد الله الجبوري.

بدوره، وقع وزير الكهرباء العراقي اتفاقية مع الشركة الصينية لهندسة المعدات الثقيلة المنخرطة بالفعل في مشروعات إنشائية بالعراق، ولاسيما في محطة كهرباء صلاح الدين.

بيد أن مبادرة الحزام والطريق الصينية قد واجهت انتقادات تفيد بأنها كثيرًا ما تُثقل دولًا فقيرة بديونٍ ثقيلة. فيما تنظر إليها الولايات المتحدة بتشكك، إذ تعتبرها محاولة من الصين لزيادة تأثيرها في المنطقة.

احتجاجات مشتعلة وإجراءات ذعر

تُشكل المظاهرات المستمرة في العراق أزمة كبيرة لعبد المهدي، الذي تولى منصبه منذ عام متعهدًا بإنعاش الاقتصاد، وذلك بعد انتخابات عبَّر من خلالها العراقيون عن الفساد والاقتصاد كمصدرين أساسيين للمخاوف.

من جانبه، يتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد العراقي بنسبة 8% في عام 2020 وتراجع معدل الفقر إلى أقل من 22%، في إشارة إلى أن العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية على إيران تساعد على تعزيز صادرات العراق من النفط فضلًا عن احتمالية تزايد الصادرات العراقية بسبب إعادة فتح معبرها الحدودي مع سوريا وفتح أحد المعابر مع السعودية المرتقب.

Österreich OPEC | Adil Abd Al-Mahdi, Ölminister Irak (picture-alliance/dpa/H. Neubauer)

رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي

وكنتيجة للأحداث التي تشهدها البلاد خلال الأسابيع الماضية، سارعت الحكومة بتقديم وعود بتوفير فرص عمل وموارد مالية للفقراء. وتعهدت أيضًا بتوزيع قطع أراضي للعائلات محدودة الدخل، وبناء 100 ألف وحدة سكنية، وتوفير رواتب لـ150 ألف عاطل، وتقديم برنامج تدريبي لما يزيد عن 150 ألف شخص بدون وظيفة.

وقال المتحدث باسم البرلمان العراقي محمد الحلبوسي إن جميع العراقيين الذين يحملون درجة الماجستير سيُدرجون في كشوف رواتب وزارة التعليم، وأن أفراد قوات الأمن الذين فروا خلال الحرب ضد مليشيات داعش سيُعاد توظيفهم، وأن أصحاب العقود الحكومية سيحصلون على تعيين ثابت.

مشاكل هيكلية

وكان العراق قد اتخذ بعض الخطوات لمواجهة مشكلاته الاقتصادية، بعد تراجع أسعار النفط في الفترة من 2014 إلى 2016 الذي يشكل 90% من عائدات الدولة، إذ اتجهت إلى تقليل كشوف مرتبات الدولة، وفرض الضرائب، وتعليق التعيينات الحكومية بتوجيهات من صندوق النقد الدولي.

وتذهب نحو 75% من ميزانية العراق بالفعل إلى النفقات الحالية، التي يُدخل معظمها في إطار محسوبية تمارسها أحزابٌ سياسية تسيطر على وزارات البلد، فيما يُنفَقُ الباقي على الاستثمار، ويذهب جزءٌ ضئيل إلى بنية البلاد التحتية التي تشهد تداعيًا.

فيما ذهب ما يُقدر بـ450 مليار دولار أمريكي كان من المفترض أن يدخلوا خزينة الدولة منذ عام 2003 إلى جيوب المقربين، ومتعاقدين وهميين، وضباط جيش أفادوا باستلام ضباط غير موجودين رواتبهم.

ويُشير خبراء إلى أن الإجراءات قد انعكست فور أن بدأت أسعار النفط في التعافي عام 2018، إذ تزايدت ميزانية عام 2019 إلى 111.8 مليار دولار أمريكي بعد أن كانت 88 مليار دولار أمريكي في عام 2018، بارتفاع قيمته 27%.

كذلك، فقد تقلص اقتصاد العراق بنسبة 0.6% عام 2018، ومن المتوقع أن تشهد ميزانية الحكومة تحولًا من فائض بلغت نسبته 8% عام 2018 إلى عجز قيمته 4% في إجمالي الناتج المحلي عام 2019، وفقًا لصندوق النقد الدولي.

في الوقت نفسه، لم تنشر الحكومة منذ عام 2017 أية إحصاءات عن البطالة، التي كان معدلها قد وصل حينئذ إلى 13%، في حين بلغ معدل البطالة بين الشباب ضعف ذلك تقريبًا، ومن هنا يرى العديد أين تكمن المشكلة وأين يتوجب على العمل أن يبدأ.

جو هاربر/ج.ا

  • Protest in Bagdad (picture-alliance/dpa/H. Mizban)

    مظاهرات العراق - شباب عزل يتصدون لرصاص مجهول!

    احتجاجات ضد البطالة

    بدأت المظاهرات العراقية في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر 2019، بساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، بمشاركة أكثر من ألف محتجٍ، مطالبين بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية، ونبذ الفساد، وتحسين نظام التعليم، وإصلاح واقع المؤسسات الحكومية، وركزت على ضرورة إيجاد فرص عمل والتخلص من البطالة المتفشية بين الشباب والمقدرة نسبتها بـ25%.

  • Irak Anti-Regierungsproteste | Ausschreitungen & Gewalt in Bagdad (Reuters/W. al-Okili)

    مظاهرات العراق - شباب عزل يتصدون لرصاص مجهول!

    استقلالية الاحتجاجات

    نأت الأحزاب السياسية بنفسها عن الاحتجاجات، إذ كان الشباب هم المحرك الأساسي لموجة المظاهرات، وذلك بعد قيام شاب بحرق نفسه في سبتمبر/ أيلول الماضي بسبب مصادرة عربته للبيع المتجول. فيما أشارت مصادر إلى أن المتظاهرين في العراق أحرقوا مقرات أحزاب سياسية وفصائل من الحشد الشعبي.

  • Irak Proteste in Bagdad (Getty Images/AFP/A. Al-Rubaye)

    مظاهرات العراق - شباب عزل يتصدون لرصاص مجهول!

    وقف التدخلات الإيرانية

    تطورت المظاهرات لتصبح الأكبر منذ تولي رئيس الوزراء عادل عبد المهدي منصبه، وامتدت لتصل إلى مناطق شرق وجنوب العاصمة، وشملت اغلب محافظات جنوب العراق. ورفعت شعارات تطالب بوقف التدخلات الإيرانية في الشأن العراقي.

  • Irak gewaltsame Proteste (picture-alliance/AP Photo/H. Mizban)

    مظاهرات العراق - شباب عزل يتصدون لرصاص مجهول!

    في تحدٍ ضد منع التجول

    فرضت الحكومة العراقية حظر تجول ما بين 3-5 تشرين الأول/أكتوبر، بدعوى الحفاظ على الأمن العام. فيما تحدى المحتجون القرار وخرجوا بالآلاف في بغداد والمدن الجنوبية، وذلك على الرغم من استخدام قوات الأمن للغاز المسيل للدموع والرصاص الحي. وقد ارتفعت حصيلة القتلى حتى هذه اللحظة لتصل إلى اكثر من 100 قتيل، ونحو 6000 مصاب.

  • Irak Baghdad gewaltsame Proteste gegen Regierung (AFP/A. Al-Rubaye)

    مظاهرات العراق - شباب عزل يتصدون لرصاص مجهول!

    حزمة إصلاحات عاجلة

    القيادة العراقية تقر باستخدام ما أسمته "القوة المفرطة" ضد المحتجين، بعد أن نفت في وقت سابق اطلاق الرصاص الحي مباشرة على المتظاهرين. وكانت الحكومة قد أعلنت عن حزمة قرارات عاجلة بشأن أزمتي السكن والبطالة من أجل احتواء المظاهرات، فيما تعهد رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، بالعمل على إجراء إصلاحات واسعة ومحاسبة الفاسدين.

  • Irak Proteste in Bagdad (Getty Images/AFP/A. Al-Rubaye)

    مظاهرات العراق - شباب عزل يتصدون لرصاص مجهول!

    انقطاع عن العالم

    قامت السلطات العراقية بفصل خدمة الإنترنت، كما حجبت بعض مواقع التواصل الاجتماعي في معظم المحافظات باستثناء إقليم كردستان العراق، وذكرت تقارير أن معدل الاتصال مع الانترنت انخفض بما يقارب 70%. وقد وردت تقارير إعلامية تفيد بأن مسلحين مجهولون هاجموا مقرات ووسائل إعلام عربية ودولية في العاصمة العراقية.، كما جرى اعتقال عدد من ناشطي وناشطات منظمات المجتمع المدني.

  • Österreich OPEC | Adil Abd Al-Mahdi, Ölminister Irak (picture-alliance/dpa/H. Neubauer)

    مظاهرات العراق - شباب عزل يتصدون لرصاص مجهول!

    رئيس الوزارء أمام معادلة مستحيلة

    رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، والذي استلم منصبه منذ ما يعادل السنة، يواجه انتقادات عديدة، وعلى الرغم من ظهوره في كلمة لمحاولة امتصاص غضب المحتجين، إلا أنه وجد نفسه أمام معادلة سياسية صعبة، في ظل سيطرة الفصائل السياسية وشبه العسكرية على السلطة.

  • Irak Symbolbild Ölfeld bei Basra (Getty Images/AFP/H. Mohammed)

    مظاهرات العراق - شباب عزل يتصدون لرصاص مجهول!

    عجز مالي هو الأسوأ منذ 16 عاماً

    المرجعية الدينية العليا في العراق طالبت بضرورة قيام الحكومة بتحسينات وتشكيل لجنة مستقلة لمحاسبة الفاسدين، وضرورة محاورة ممثلين عن المتظاهرين، وذلك بعد أن فشلت السلطات في تكليف وزير للتربية خلال عام كامل، وأخفقت في توفير فرص عمل، وفي تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. وقد أشارت تقارير مالية إلى أن العجز المالي في العراق، هو الأسوأ منذ 16 عاماً، ووصل إلى 30 مليار دولار.

  • Köln Demonstration von Irakern (DW/Maram Shahatit)

    مظاهرات العراق - شباب عزل يتصدون لرصاص مجهول!

    تظاهرات العراقيين وصلت ألمانيا

    امتدت الاحتجاجات إلى عراقيي دول مهجر، الذين تظاهروا عبر العالم مرددين ذات الشعارات لتحقيق إصلاحات اقتصادية وسياسية، ولوقف التدخل الإيراني، وقد نظمت منظمات عراقية تظاهرات في لندن وستوكهولم وسدني احتجاجاً على قمع السلطات العراقية للمتظاهرين السلميين.كما شهدت مدن ألمانية عدة تظاهرات ووقفات تضامنية مع العراقيين، كان أكبرها في مدينة كولونيا غرب ألمانيا.


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