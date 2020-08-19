اغتيال الحريري

اشعل اغتيال رفيق الحريري الشارع اللبناني الذي شهد احتجاجات شعبية وخروج القوات السورية من لبنان. كما تشكلت محكمة دولية للتحقيق في قضية الاغتيال. ورغم اتهام سوريا وحزب الله فقد قضت المحكمة بعدم وجود أدلة على هذه التهمة.

لم يشهد لبنان الاستقرار منذ اغتيال رفيق الحريري في فبراير/ شباط 2005 عن طريق بشاحنة ملغومة وسط بيروت. وبعد سنوات من التحقيق في قضية الاغتيال أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في 18 أغسطس/ آب 2020 حكمها في قضية الاغتيال. وجاء النطق بالحكم في ظل كوارث تصيب اللبنانيين وكأن آخرها الانفجار الرهيب في مرفأ بيروت.