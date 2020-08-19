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اغتيال الحريري

اشعل اغتيال رفيق الحريري الشارع اللبناني الذي شهد احتجاجات شعبية وخروج القوات السورية من لبنان. كما تشكلت محكمة دولية للتحقيق في قضية الاغتيال. ورغم اتهام سوريا وحزب الله فقد قضت المحكمة بعدم وجود أدلة على هذه التهمة.

لم يشهد لبنان الاستقرار منذ اغتيال رفيق الحريري في فبراير/ شباط 2005 عن طريق بشاحنة ملغومة وسط بيروت. وبعد سنوات من التحقيق في قضية الاغتيال أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في 18 أغسطس/ آب 2020 حكمها في قضية الاغتيال. وجاء النطق بالحكم في ظل كوارث تصيب اللبنانيين وكأن آخرها الانفجار الرهيب في مرفأ بيروت.

A billboard depicting Lebanon's former Prime Minister Rafik al-Hariri, who was killed in a bombing in 2005, is pictured in Sidon, southern Lebanon, Lebanon August 18, 2020. REUTERS/Aziz Taher

اغتيال الحريري ـ قضية غيرت وجه لبنان على مدار 15 عاماً 19.08.2020

خلال الخمسة عشر عاماً التي مرت منذ اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري شهد لبنان أزمات سياسية واقتصادية متعاقبة. فهل يحمل الحكم الصادر من المحكمة الدولية التغيير للبنان؟ أم قد يعقد الوضع المضطرب أصلا في البلد الجريح؟
A billboard bearing a portrait of late Lebanese premier Rafiq Hariri is displayed with the Arabic slogan 'The Era of Justice' on a main road in the Lebanese capital Beirut on January 16, 2014, as four Hezbollah members went on trial in absentia at a UN-backed tribunal in the Netherlands, accused of murdering the former prime minister in a 2005 car bombing. The trial opened in a suburb of The Hague nine years after the huge Beirut blast that killed the billionaire Hariri and just hours after another car bombing killed at least three in a Hezbollah stronghold near the border with war-ravaged Syria. AFP PHOTO/ANWAR AMRO (Photo credit should read ANWAR AMRO/AFP/Getty Images)

وجهة نظر: الحكم في اغتيال الحريري اتهام لحزب الله 19.08.2020

أدين عضو واحد فقط من حزب الله بقتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري. لكن الحكم الذي أصدرته المحكمة الدولية الخاصة بلبنان هو إشارة اتهام للميليشيا الشيعية، حسبما يرى راينر هرمان في تعليقه التالي.

Judges (top row, L-R) Walid Akoum, Janet Nosworthy, David Re, Micheline Braidi and Nicola Lettier preside over the courtroom of the Special Tribunal for Lebanon in The Hague, The Netherlands, January 16, 2014. The trial in absentia of the four suspects accused of killing Lebanese statesman Rafiq al-Hariri opened in The Hague on Thursday, nine years after the bomb attack in which the former prime minister and 21 others died. REUTERS/Toussaint Kluiters/United Photos (NETHERLANDS - Tags: POLITICS CIVIL UNREST CRIME LAW)

اغتيال الحريري.. أنظار العالم تتجه إلى لاهاي انتظارا للحكم 17.08.2020

بعد 15 عاما، تتجه أنظار اللبنانيين ومعهم أنظار العالم لمدينة لاهاي إذ من المقرر أن تصدر المحكمة الخاصة بلبنان حكمها في قضية اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق رفيق الحريري، التي يحاكم فيها أربعة أشخاص ينتمون لحزب الله.
In this photo released by Hezbollah media office, Hezbollah leader Sheik Hassan Nasrallah, right, meets with Lebanese majority leader lawmaker Saad Hariri, left, in Beirut, Lebanon, late Thursday June 25, 2009. Lebanon's Hezbollah says the group's chief met with the leader of the Western-backed parliament majority in another step ahead of the expected formation of a unity government. Hariri is expected to be nominated for the post. (AP Photo/Hezbollah Media Office) ** EDITORIAL USE ONLY NO SALES **

سقوط الحكومة اللبنانية بعد استقالة وزراء حزب الله وحلفائه 12.01.2011

قدم وزراء حزب الله وحلفائه استقالتهم من الحكومة اللبنانية برئاسة سعد الحريري، على خلفية الأزمة المتعلقة بالمحكمة الدولية المكلفة بالنظر في اغتيال الحريري وتزامنت الاستقالات مع استقبال الرئيس الأمريكي باراك أوباما.
Hezbollah leader Sheik Hassan Nasrallah gestures as he delivers a speech to his supporters during a Hezbollah victory over Israel rally, in Beirut's bombed-out suburbs, in Lebanon, Friday, Sept. 22, 2006. In his first public appearance since the start of his group's summertime war with Israel, Nasrallah has said his group today possesses more than 20,000 rockets, and that a beefed-up U.N. peacekeeping force will not hurt the guerrillas' arsenal. (AP Photo/Hussein Malla)

المحكمة الخاصة بلبنان تندد بدعوة نصر الله إلى مقاطعتها 29.10.2010

نددت المحكمة الدولية الخاصة بالتحقيق في اغتيال الحريري بدعوة الأمين العام لحزب الله نصر الله إلى مقاطعة محققيها، ونصر الله يتهم المحكمة بإيصال المعطيات التي تجمعها إلى " اجهزة امنية غربية والى اسرائيل ".
Lebanese Prime Minister Saad Hariri addresses the media after a meeting with German Chancellor Angela Merkel at the chancellery in Berlin, Monday, March 15, 2010. .(AP Photo/Markus Schreiber)

الحريري: "ارتكبنا أخطاء مع سوريا واتهامنا لها باغتيال الحريري انتهى" 06.09.2010

أقر رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري بارتكاب خطأ في التسرع بتوجيه الاتهامات إلى سوريا في قضية اغتيال والده رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، واصفاً علاقات بلاده مع سوريا بالإستراتيجية.
A man looks on from the window of his house next to a poster with pictures of late Lebanese Prime Minister Rafik Hariri, left and his son, leader of the parliamentary majority Saad Hariri, at the Palestinian refugee camp of Nahr el-Bared in the northern city of Tripoli, Lebanon Thursday, May 31, 2007. Syria and the Lebanese opposition it supports criticized the U.N. on Thursday for its decision to establish a tribunal to prosecute the killers of former Prime Minister Rafik Hariri. (AP Photo/Nasser Nasser) +++ Hezbollah leader Sheik Hassan Nasrallah gestures as he delivers a speech to his supporters during a Hezbollah victory over Israel rally, in Beirut's bombed-out suburbs, in Lebanon, Friday, Sept. 22, 2006. In his first public appearance since the start of his group's summertime war with Israel, Nasrallah has said his group today possesses more than 20,000 rockets, and that a beefed-up U.N. peacekeeping force will not hurt the guerrillas' arsenal. (AP Photo/Hussein Malla)

نصرالله يستعرض "قرائن" على احتمال تورط إسرائيل في اغتيال الحريري 09.08.2010

اتهم الأمين العام لحزب الله عملاء إسرائيل في لبنان باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري. وفي هذا السياق استعرض نصر الله صورا وأفلاما عن أنشطة إسرائيل وعملائها في جمع المعلومات حول تحركات الحريري.
Lebanese President Michel Suleiman, right, meets with Saudi King Abdullah, center, and Syrian President Bashar Assad, left, upon their arrival at the Presidential Palace in Baabda, east of Beirut, Lebanon, Friday, July 30, 2010. The leaders of Syria and Saudi Arabia launched an unprecedented effort Friday to defuse fears of violence over upcoming indictments in the 2005 assassination of former Lebanese Prime Minister Rafik Hariri. (AP Photo/Bilal Hussein)

العاهل السعودي والرئيس السوري يدعوان اللبنانيين إلى نبذ العنف 30.07.2010

استضافت العاصمة اللبنانية قمة جمعت العاهل السعودي بالرئيس السوري إضافة إلى القيادات اللبنانية بهدف احتواء التوتر الناجم عن تسريبات تشير إلى احتمال توجيه المحكمة الدولية الاتهام إلى عناصر من حزب الله باغتيال رفيق الحريري.
Saad Hariri, the son of Rafik Hariri the late Lebanese prime minister and majority leader, speaks during an interview with the Associated Press, at his house in Beirut, Lebanon, Tuesday Feb. 12, 2008. Hariri said the majority does not intend to start a civil war but will not stand idle and he called on the army to prevent strife. He has blamed the opposition and its Syrian and Iranian backers for undermining Lebanon.(AP Photo/Hussein Malla)

الحريري يؤكد أن قضية اغتيال والده لن تكون سببا للفتنة المذهبية 24.07.2010

فيما أبدى رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري تمسكه بالمحكمة الدولية لمحاكمة قتلة والده، معتبرا ذلك أمرا "غير قابل للتأويل أو المساومة"، شدد على أن هذه القضية "لن تكون سببا في اندلاع فتنة" في لبنان.
A man looks on from the window of his house next to a poster with pictures of late Lebanese Prime Minister Rafik Hariri, left and his son, leader of the parliamentary majority Saad Hariri, at the Palestinian refugee camp of Nahr el-Bared in the northern city of Tripoli, Lebanon Thursday, May 31, 2007. Syria and the Lebanese opposition it supports criticized the U.N. on Thursday for its decision to establish a tribunal to prosecute the killers of former Prime Minister Rafik Hariri. (AP Photo/Nasser Nasser) +++ Hezbollah leader Sheik Hassan Nasrallah gestures as he delivers a speech to his supporters during a Hezbollah victory over Israel rally, in Beirut's bombed-out suburbs, in Lebanon, Friday, Sept. 22, 2006. In his first public appearance since the start of his group's summertime war with Israel, Nasrallah has said his group today possesses more than 20,000 rockets, and that a beefed-up U.N. peacekeeping force will not hurt the guerrillas' arsenal. (AP Photo/Hussein Malla)

"نصر الله يُخير اللبنانيين بين المحكمة والسلم الأهلي" 23.07.2010

أثار إعلان الأمين العام لحزب الله عن احتمال إتهام المحكمة الجنائية الدولية لأعضاء من حزبه بالتورط في اغتيال الحريري التساؤلات حول مغزى هذا الإعلان الإستباقي. دويتشه فيله حاورت الكاتب اللبناني زياد ماجد حول الموضوع.
A man puts a poster of slain former Lebanese Prime Minister Rafik Hariri in the window of his car in Beirut, Lebanon Tuesday, Feb. 15, 2005. A stunned nation plunged into deep mourning Tuesday for Hariri, whose assassination in a massive bomb blast Monday raised fears that the country might revert to the political violence of the 1975-90 civil war. (AP Photo)

مجلة "دير شبيغل" الألمانية: أدلة مهمة تشير إلى تورط حزب الله في اغتيال الحريري 24.05.2009

فيما ذكر تقرير لمجلة دير شبيغل أن لدى المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رفيق الحريري أدلة على تورط حزب الله في عملية الاغتيال وتبرئة سوريا منها، اعتبر حزب الله هذه المعلومات مفبركة وناطق باسم المحكمة يتساءل عن مصدرها.
A Lebanese supporter of Lebanon's slain former Prime Minister Rafik Hariri wears a scarf with a picture of Hariri while holding a candle, a day ahead of the first anniversary of his assassination, during a sit-in, near the bombing site, in Beirut, Lebanon, Monday, Feb. 13, 2006. Lebanon will mark on Tuesday, Feb. 14, the first anniversary of the assassination of Hariri, who was killed along with 20 other people in a massive bombing. Anti-Syrian Lebanese groups have blamed Syria for Hariri's assassination. Syria has denied involvement in the killing. (AP Photo/Hussein Malla)

شبح الحرب الأهلية يخيم على لبنان في ذكرى اغتيال الحريري 14.02.2006

بعد عام على اغتيال رفيق الحريري يبدو لبنان أبعد ما يكون عن حياة طبيعية، فقد تعمقت الصراعات السياسية والمذهبية فيه وعاد شبح الحرب الأهلية للظهور وسط استمرار عمليات الاغتيال وانقسامات اللبنانيين حول مستقبل وطنهم.
Syrian President Bashar Assad greets the audience at the Damascus University auditorium, where he delievered a political speech outlining all regional issues and the pressures facing Syria Thursday Nov. 10, 2005. Assad stressed that his country is innocent denying any involvement in Rafiq Hariri's murder, and pledged to cooperate with the investigation committee. (AP Photo /Bassem Tellawi).

خطاب الرئيس السوري يثير ردود افعال عنيفة 11.11.2005

الريس السوري بشار الأسد يهاجم قيادات سياسية لبنانية ويتهمها بالمتاجرة بدم الحريري وتحويل لبنان الى قاعدة للتآمر ضد سوريا ويكرر نفي تورط بلاده في اغتيال الحريري. الخطاب أثار ردود فعل دولية ولبنانية.
Syrian President Bashar Assad announces that he would pullback his 15,000 military troops from Lebanon to the country's eastern region, to be followed by a withdrawal to the Syrian-Lebanese border, saying the move should satisfy international demands for a complete pullout. Assad's remarks were made during a speech he delivered to the 250-member People's Assembly in Damascus, Syria.(AP Photo Bassem Tellawi).

الأسد يخرج عن صمته ويتعهد بالتعاون الكامل مع ميليس 26.10.2005

يبدو أن إشارة تقرير ميليس إلى تورط ضباط أمن سوريين كبار في اغتيال الحريري دفعت القيادة السورية إلى الخروج عن صمتها. الرئيس الأسد تعهد بتحسين مستوى التعاون مع لجنة التحقيق الدولية. خيارات صعبة على طاولة البحث.
U.N. investigator Detlev Mehlis, left, hands U.N. Secretary General Kofi Annan the report on the assassination of former Lebanese Premier Rafik Hariri during a meeting in Annan's office at the United Nations headquarters, Thursday Oct. 20, 2005. Many in Lebanon and elsewhere blame Syria for the Feb. 14 assassination of Hariri whose motorcade was bombed on a Beirut street, killing him and 20 others. ( AP Photo/Henny Ray Abrams)

تقرير ميليس يثير زوبعة سياسية وسط شكوك حول مصداقية الشاهد الرئيسي 22.10.2005

على الرغم من اتهام أجهزتها الأمنية بالوقوف وراء عملية اغتيال الحريري، إلا أن سوريا مستعدة للتعاون مع لجنة التحقيق وسط تحركات أمريكية للضغط عليها وعزلها دولياً وسعد الحريري يطالب بتقديم الجناة إلى محكمة دولية.
German prosecutor Detlev Mehlis, head of a U.N.-mandated investigation into the assassination of former Premier Rafik Hariri, walks in front of a poster showing Hariri and the bodyguards who were killed with him, after his visit to Hariri's tomb, in Beirut, Thrusday, May 26, 2005. Mehlis flew in to Beirut Thursday, inspected the site where Hariri's was killed and went on to visit the slain former Prime Minister's tomb. (AP Photo/Hussein Malla)

تزايد الضغوط على سوريا مع اقتراب انتهاء تحقيقات ميلس 13.09.2005

نجح ميليس رئيس لجنة التحقيق الدولية في الوصول إلى اتفاق مع الإدارة السورية على إجراءات الاستماع إلى شهود سوريين في قضية اغتيال الحريري. في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية على سوريا لمنع تسلل مسلحين عبر حدودها إلى العراق.
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