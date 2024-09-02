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سياسةليبيا

اغتيال "البيدجا" أحد "ملوك" تهريب البشر في ليبيا

٢ سبتمبر ٢٠٢٤

اغتال مسلحون مجهولون المسؤول السابق في خفر السواحل في ليبيا، عبد الرحمن ميلاد المكنّى "البيدجا"، والذي ذاع صيته لكونه أحد كبار مهرّبي البشر، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية.

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قارب لتهريب مهاجرين من ليبيا نحو أوروبا
عرفت ليبيا خلال العقد المنصرم أنها مركز انطلاق لعمليات تهريب مهاجرين نحو القارة الأوروبيةصورة من: picture-alliance/AP/Libyan Coast Guard

أوضحت مصادر رسمية أن المسؤول السابق في خفر السواحل في ليبيا عبد الرحمن ميلاد (34 عاما) اغتيل في مكمن نصبه له مسلحون مجهولون في الصياد على مسافة 25 كلم غرب طرابلس، قرب قاعدة جنزور البحرية التي كان يتولى قيادتها.

وأظهرت صور تم تداولها على شبكات التواصل، سيارة رباعية الدفع بيضاء اللون إلى جانب الطريق وقد اخترقتها رصاصات عدة، مع جثة رجل في داخلها. ولم تحدد المصادر الليبية أي دوافع خلف عملية الاغتيال.

وعبد الرحمن ميلاد المكنى بـ"البيدجا" شخصية مثيرة للجدل، عرف بأنه من ملوك التهريب في ليبيا، من البشر إلى المحروقات وغيرها، خصوصا أثناء توليه قيادة خفر السواحل في مدينة الزاوية إلى الغرب من طرابلس.

 وبحسب وسائل إعلام إيطالية وليبية، شارك ميلاد ومهرّبون آخرون عام 2017، في مباحثات مع مسؤولين إيطاليين، ساهمت في تحقيق انخفاض ملحوظ في عدد رحلات القوارب التي تقلّ مهاجرين من السواحل الليبية نحو ايطاليا. وأوقفته السلطات الليبية في تشرين الأول/أكتوبر 2020، قبل الإفراج عنه في نيسان/أبريل 2021.

وصدرت بحقه مذكرة توقيف عن الانتربول بطلب من لجنة تابعة لمجلس الأمن الدولي الذي فرض في حزيران/يونيو 2018 عقوبات على ستة زعماء لشبكاتلتهريب المهاجرين في ليبيا. وشدد عضو المجلس الرئاسي الليبي عبدالله اللافي على أن "أيادي الغدر" التي نفذت الاغتيال "لن تفلت من العقاب".

وطلب رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري القضاء بـ"الكشف عن المتورطين وتقديمهم للعدالة". وفي ظل الانقسام والفوضى اللذين تعانيهما منذ إسقاط نظام معمر القذافي عام 2011، باتت ليبيا معبرا مهما للمهاجرين الفارين من نزاعات تشهدها دول الشرق الأوسط وإفريقيا.

ع.ش/ ف.ي (أ ف ب)

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