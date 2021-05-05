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اغتيالات سياسية

يعد الاغتيال السياسي وسيلة للتخلص من الخصوم السياسيين عن طريق القتل، وقد شهدت مختلف دول العالم حوادث اغتيال شملت سياسيين ونشطاء حقوقيين وصحفيين في محاولة لإسكات أصواتهم ومن أشهرها اغتيال الرئيس الأمريكي جون كينيدي.

تعرض الكثير من المشاهير للاغتيال لأسباب سياسية أو انتقامية ويعد اغتيال الرئيس الأمريكي جون كيندي سنة 1965 واحدا من أشهر عمليات الاغتيال في العالم خاصة وأنه لم يكشف حتى الآن من يقف وراءها. وشهدت الهند عدة عمليات اغتيال أبرزها اغتيال المهاتما غاندي سنة 1948 واغتيال رئيسة الوزراء أنديرا غاندي سنة 1984وبعدها اغتيال ابنها راجيف غاندي الذي كان أيضا رئيسا للوزراء سنة 1991. أما في العالم العربي فيعد اغتيال الرئيس المصري محمد أنور السادات سنة 1981 من أبرز الاغتيالات إلى جانب اغتيال الملك السعودي فيصل بن عبد العزيز سنة 1975 واغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحراري سنة 2005.

Ausschnitt: ARCHIV 2013 ***** Bildnummer: 60510633 Datum: 21.09.2013 Copyright: imago/Christian Mang Neonazi-Aufmarsch der Partei die Rechte in Berlin-Lichtenberg. Die Demonstration von ca. 60 Neonazis wurde am Rande von Gegenprotesten begleitet. Neonazis der Hamburger Weisse Wölfe Terrorcrew nehme den dem Marsch teil. Local Caption Demonstration Die Rechte Politik Gesellschaft Aufmarsch xdp x0x 2013 quer premiumd Politik Deutschland Europa Hauptstadt Marzahn Mahrzan-Hellersdorf Protest Proteste Demo Demonstration Demonstrationen Nazis Rechtsextremisten © Imago/C. Mang

ألمانيا- تزايد جرائم اليمين المتطرف أكبر تهديد للأمن 05.05.2021

رغم النجاحات التي تم تحقيقها في مكافحة جرائم اليمين المتطرف ذات الدوافع السياسية، إلا أنها وصلت لأعلى مستوياتها عام 2020. وهو ما يثير قلق الحكومة، حيث يرى وزير الداخلية أن خطر اليمين المتطرف يشكل أكبر تهديد لأمن البلاد.
Der nordhessische Regierungspräsident Walter Lübcke (CDU) verkündet am Montag (25.06.2012) in Kassel die Entscheidung zum Bau einer Abwasserleitung zur Werra. Die K+S Kali GmbH darf die Pipeline in Osthessen von Neuhof nach Philippsthal bauen. Bei der Produktion von Kali und Salz wird für die Auswaschung Wasser benötigt. Derzeit bringen täglich bis zu 120 Lastwagen die Salzabwässer von Neuhof an die Werra. Foto: Uwe Zucchi dpa/lhe (zu lhe 481 vom 25.06.2012) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

محققون: رئيس حكومة كاسل الألمانية قُتل ولم ينتحر 03.06.2019

أكد محققون في مدينة كاسل بولاية هيسن وسط ألمانيا أن فالتر لوبكه، رئيس حكومة مركز ومدينة كاسل، الذي عثر على جثته ليلة الأحد/الاثنين، قتل برصاصة في رأسه، دون وجود ما يدل على أنه انتحر.
Jemen: Eroberung der jemenitischen Hauptstadt Sanaa durch schiitische Milizen Huthies Rechte: DW-Korrespondent im Jemen. S. Alssofi

خروج اليمن من بوتقة العنف رهن بالتوافق السياسي 04.11.2014

في اليمن يزداد الوضع الأمني هشاشة بسبب المواجهات العنيفة بين الحوثيين ومقاتلي تنظيم القاعدة. ومن خلفية اغتيال السياسي البارز محمد عبدالملك المتوكل يتساءل المراقبون عن مدى انعكاس ذلك على سير عجلة الإصلاح الديمقراطي هناك.
zwei weitere Fotos zum Beitrag über das Hariri Tribunal. Beide Fotos habe ich (Mona Naggar) am 13.1.2014 in Beirut aufgenommen. Hariri denkmal: zeigt Rafik al-Hariri als Denkmal in der Nähe des Anschlagsortes.

المحكمة الخاصة بلبنان - هل ستعمق الانقسام الداخلي؟ 16.01.2014

بعد مرور تسع سنوات على اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، بدأت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان محاكمة أربعة عناصر من حزب الله غيابياً متهمين في قضية اغتياله. محاكمة قد تزيد من حالة الانقسام الداخلي في لبنان.
أشهر الاغتيالات السياسية في العالم

أشهر الاغتيالات السياسية في العالم 19.03.2013

يعد الاغتيال السياسي وسيلة عنيفة للتخلص من الخصم الذي تتعارض أفكاره وتوجهاته مع مصالح جهة معينة. وقد شهد العالم على مدى قرون الكثير من الاغتيالات السياسية التي غيرت المشهد السياسي في المنطقة التي شهدت الحادث.
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الاغتيال السياسي.. هل ما يحدث في تونس يجد صداه في مصر؟ 12.02.2013

ماذا وراء اغتيال المعارض التونسي شكري بلعيد؟ وهل لمحنة الثورة فى تونس تأثير على التجربة المصرية؟ وكيف يُفسّر كلام شيوخ متشددين مصريين بأن حكم الإسلام على قادة "جبهة الإنقاذ" هو أن يقتلوا لأنهم "أفسدوا فى الأرض"؟
epa03199251 Nobel Peace Prize winner and former head of the International Atomic Energy Agency, Mohamed ElBaradei (C) is surrounded by his supporters and media as he arrives to announce the launch of the new 'Adoustour' (the Constitution in Arabic) Party in a press conference at the Egyptian Press Syndicate in Cairo, Egypt, 28 April 2012. ElBaradei and a group of pro-revolution personalities announced officially on 28 April the launch of the new 'Adoustour' political party aiming at gathering the Egyptian revolutionaries. EPA/AMEL PAIN

مصر: تشديد الإجراءات الأمنية على محيط منزلي البرادعي وصباحي 07.02.2013

كثفت الداخلية المصرية إجراءاتها الأمنية في محيط منزل البرادعي وصباحي بعدما أذاعت قنوات تلفزيونية فيديو لسلفي أجاز قتل معارضين سياسيين، ما عزز مخاوف من انتقال ظاهرة الاغتيال السياسي إلى مصر، خاصة بعد مقتل بلعيد في تونس.
Die deutsche Sozialistin polnischer Herkunft Rosa Luxemburg (undatiertes Archivbild) erblickte vor 125 Jahren, am 5. März 1871, das Licht der Welt. Die Mitbegründerin der Kommunistischen Partei Deutschlands (KPD), die als leidenschaftliche Kämpferin für die Ausgebeuteten und Revolutionärin aus Menschenliebe galt, wurde 1918 nach dem Spartakusaufstand verhaftet und 1919 von Freikorpsoffizieren erschossen. (Zu dpa-Feature Wie ein Adler auf dem Hühnerhof - Rosa Luxemburg vor 125 Jahren geboren vom 27.2.1996) - Nur s/w -

روزا لوكسينبورغ: رائدة الدفاع عن حرية الفكر 18.01.2006

واحدة من أبرز منظري الفكر الشيوعي التي كانت تؤمن بحرية الفكر والفكر الآخر بالدرجة الأولى. ساهمت في تأسيس الحزب الشيوعي الألماني (KPD) وفي انقلاب الفاشل على الدولة. اليوم يحتفل بها من قبل اليساريين كشهيدة الوطن.