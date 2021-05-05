اغتيالات سياسية

يعد الاغتيال السياسي وسيلة للتخلص من الخصوم السياسيين عن طريق القتل، وقد شهدت مختلف دول العالم حوادث اغتيال شملت سياسيين ونشطاء حقوقيين وصحفيين في محاولة لإسكات أصواتهم ومن أشهرها اغتيال الرئيس الأمريكي جون كينيدي.

تعرض الكثير من المشاهير للاغتيال لأسباب سياسية أو انتقامية ويعد اغتيال الرئيس الأمريكي جون كيندي سنة 1965 واحدا من أشهر عمليات الاغتيال في العالم خاصة وأنه لم يكشف حتى الآن من يقف وراءها. وشهدت الهند عدة عمليات اغتيال أبرزها اغتيال المهاتما غاندي سنة 1948 واغتيال رئيسة الوزراء أنديرا غاندي سنة 1984وبعدها اغتيال ابنها راجيف غاندي الذي كان أيضا رئيسا للوزراء سنة 1991. أما في العالم العربي فيعد اغتيال الرئيس المصري محمد أنور السادات سنة 1981 من أبرز الاغتيالات إلى جانب اغتيال الملك السعودي فيصل بن عبد العزيز سنة 1975 واغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحراري سنة 2005.