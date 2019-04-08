اغتصاب وقتل سائحة ألمانية شابة في تايلاند والجاني يعترف

أعلنت الشرطة التايلاندية اليوم الاثنين (8 أبريل/ نيسان 2019) أن سائحة ألمانية (26 عاما) تعرضت للاغتصاب والقتل في إحدى جزر تايلاند. وقالت الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه تم العثور على جثة المرأة أمس الأحد في جزيرة كو سيتشانغ في خليج تايلاند على بعد 75 كيلومترا تقريبا من العاصمة بانكوك.

وصرح أونكلو ساراكول، رئيس شرطة كو سيتشانغ، بأن مشتبها به عمره 24 عاما، وهو عامل جمع قمامة في البلدية، محتجز حاليا لدى الشرطة واعترف بجريمته.

وكانت المرأة، التي وصلت إلى تايلاند في 23 مارس/ آذار الماضي، تتجول بمفردها أمس الأحد في جولة نهارية من منطقة سي راتشا في البر الرئيسي إلى كو سيتشانغ، وفقا للشرطة. ووقعت الجريمة حوالي الساعة الثالثة بعد الظهر.

وتعتبر تايلاند من بين الأماكن المحببة خارج أوروبا بالنسبة للسياح الألمان، وقالت أرقام أولية إن نحو 900 ألف ألماني زار العام الماضي المملكة الواقعة في جنوب شرق آسيا.

ص.ش/هـ.د (د ب أ)