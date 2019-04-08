 اغتصاب وقتل سائحة ألمانية شابة في تايلاند والجاني يعترف | أخبار | DW | 08.04.2019

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أخبار

اغتصاب وقتل سائحة ألمانية شابة في تايلاند والجاني يعترف

تعرضت سائحة ألمانية شابة للاغتصاب والقتل من قبل جامع قمامة في تايلاند، الذي اعترف بجريمته، حسب الشرطة. ووقعت الجريمة في جزيرة بخليج تايلاند حيث اكتشف سائح آخر بالصدفة جثتها مغطاة بالحجارة.

Thailand Rettungsaktion Tham Luang Höhle (Reuters/A. Perawongmetha)

أرشيف

أعلنت الشرطة التايلاندية اليوم الاثنين (8 أبريل/ نيسان 2019) أن سائحة ألمانية (26 عاما) تعرضت للاغتصاب والقتل في إحدى جزر تايلاند. وقالت الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه تم العثور على جثة المرأة أمس الأحد في جزيرة كو سيتشانغ في خليج تايلاند على بعد 75 كيلومترا تقريبا من العاصمة بانكوك.

مختارات

بعد نفي وزارة الداخلية التونسية أن يكون طعن سائحتين ألمانيتين بالسكين عملية إرهابية، ذكر مصدر أمني أن الفاعل رحلته السلطات الألمانية لتونس بعد تورطه في قضايا عنف وأن المعلومات الحالية تفيد أن دواعي العملية هي "السرقة". (30.06.2017)

بعد ساعات من التضارب في المعلومات، أعلنت ألمانيا رسميا أن حادث الطعن الذي وقع في منتجع سياحي بالغردقة، أسفر عن مقتل سائحتين ألمانيتين. والسلطات المصرية تستجوب المهاجم لمعرفة دوافعه. (15.07.2017)

وصرح أونكلو ساراكول، رئيس شرطة كو سيتشانغ، بأن مشتبها به عمره 24 عاما، وهو عامل جمع قمامة في البلدية، محتجز حاليا لدى الشرطة واعترف بجريمته.

وكانت المرأة، التي وصلت إلى تايلاند في 23 مارس/ آذار الماضي، تتجول بمفردها أمس الأحد في جولة نهارية من منطقة سي راتشا في البر الرئيسي إلى كو سيتشانغ، وفقا للشرطة. ووقعت الجريمة حوالي الساعة الثالثة بعد الظهر.

وتعتبر تايلاند من بين الأماكن المحببة خارج أوروبا بالنسبة للسياح الألمان، وقالت أرقام أولية إن نحو 900 ألف ألماني زار العام الماضي المملكة الواقعة في جنوب شرق آسيا.

ص.ش/هـ.د (د ب أ)

  • Pier in Sellin on the island Rügen

    الأماكن الأكثر شعبية لدى السياح الألمان خلال 2018

    مكلنبورغ فوربومرن

    قضى حوالي 34 في المئة من الألمان عطلاتهم في ألمانيا في عام 2018، وفقاً لمؤسسة الدراسات المستقبلية (FFS). إذ كانت مكلنبورغ فوربومرن بشواطئها على بحر البلطيق الوجهة الأكثر شعبية. كما أثبتت المدن الشمالية، مثل شترالزوند وفيسمار وروستوك، بمراكزها القرميدية القوطية، أنها تحظى بشعبية كبيرة، الأمر الذي يجعلها الوجهة المفضلة لدى الألمان وخصوصاً خلال فصل الصيف الحار.

  • Germany: Neuschwanstein Castle

    الأماكن الأكثر شعبية لدى السياح الألمان خلال 2018

    بافاريا

    تراجعت بافاريا إلى المركز الثاني في قائمة الوجهات السياحية المحلية الأكثر شعبية بعد منافستها بشكل مباشر مع ولاية مكلنبورغ فوربومرن لسنوات. ففي عام 2018، تغلب سحر الشواطئ على الجبال. وما تزال قلعة "نويشفانشتاين" ذات الحكايات الخيالية إحدى أفضل معالم بافاريا.

  • Half-timbered house in the Black Forest (DW)

    الأماكن الأكثر شعبية لدى السياح الألمان خلال 2018

    بادن فورتمبيرغ

    شهدت بادن فورتمبيرغ -للمرة الأولى- ارتفاعاً بعدد الزوار. إذ سجلت الغابة السوداء على وجه الخصوص رقماً قياسياً في عدد الزوار. تشتهر الغابة السوداء بأشجارها دائمة الخضرة، والقرى الخلابة، والتقاليد الحيوية.

  • S'Illot, Mallorca, Spain

    الأماكن الأكثر شعبية لدى السياح الألمان خلال 2018

    إسبانيا

    قضى نحو 54 في المئة من الألمان بعض عطلاتهم في أماكن مختلفة في أوروبا، حيث حافظت إسبانيا على المركز الأول للرحلات الخارجية. وكانت جزر البليار - مثل مايوركا (في الصورة) - هي الوجهة الأكثر شعبية، حيث تجمع بين العطلات الشاطئية والحفلات الصاخبة. وتفوقت بذلك على اليونان وتركيا.

  • Panoramic view of Matera

    الأماكن الأكثر شعبية لدى السياح الألمان خلال 2018

    إيطاليا

    وبالطبع، لا يزال الألمان مخلصين لإيطاليا. وفقاً لمؤسسة الدراسات المستقبلية (FFS). حصلت إيطاليا على المركز الثاني في قائمة الوجهات السياحية الأوروبية. وتتوقع "ماتيرا"، وهي بلدة صغيرة جنوب إيطاليا تدفقاً سياحياً كبيراً، حيث تتمتع بكهوف وكنائس وقصور ساحرة جعلت منها عاصمة الثقافة الأوروبية لعام 2019.

  • Alps with cows

    الأماكن الأكثر شعبية لدى السياح الألمان خلال 2018

    النمسا

    كما نالت النمسا، جارة ألمانيا المركز الثالث بين أفضل الوجهات في عام 2018. ويعود ذلك إلى الطبيعة الخلابة التي تتمتع بها النمسا، حيث توفر المكان المثالي لممارسة رياضة المشي لمسافات طويلة صيفاً، والرياضات الشتوية في الأشهر الباردة، والمراعي الجبلية، والتاريخ الإمبراطوري، والهندسة المعمارية الباروكية، إضافة إلى المطبخ الألبي بأطباقه الشهية.

  • Kemer-Cirali Beach, Antalya,Turkey

    الأماكن الأكثر شعبية لدى السياح الألمان خلال 2018

    تركيا

    توفر تركيا السواحل المحمية، والبحر ذا اللون الفيروزي، وحوالي 400 شاطئ مجهزة بكل الخدمات التي يتوقعها المسافرون. شهدت تركيا انتعاشاً سياحياً في عام 2018 بعد سنوات من انخفاض أعداد السياح، وأصبحت الوجهة الدولية رقم 4.

  • default

    الأماكن الأكثر شعبية لدى السياح الألمان خلال 2018

    اسكندنافيا

    أصبح لشمال أوروبا شعبية كبيرة عند السياح الألمان، ونالت المركز الخامس على قائمة وجهات العطلات لعام 2018. إذ تتميز الدول الاسكندنافية بطبيعة مذهلة: أنهار وبحيرات وسواحل وغابات كبيرة. وتعتبر الوجهة الكلاسيكية لعشاق التخييم خصوصاً، حيث يوجد حوالي 1500 معسكر تخييم في كل من السويد والنرويج وفنلندا والدنمارك.

  • Vietnam's Halong Bay (picture alliance/dpa)

    الأماكن الأكثر شعبية لدى السياح الألمان خلال 2018

    آسيا

    حوالي واحد من كل ثمانية من السياح الألمان غادروا أوروبا لقضاء عطلتهم الرئيسية في عام 2018. وكان يقع خيار معظمهم على آسيا مثل خليج هالونغ في فيتنام (في الصورة)، حيث تتوفر المناظر الطبيعية، والهواء الطلق، والشواطئ الجميلة التي يفضلها المسافرون الكبار في السن خصوصاً.

  • Statue of Liberty (picture-alliance/imageBROKER/P. Wallner)

    الأماكن الأكثر شعبية لدى السياح الألمان خلال 2018

    الولايات المتحدة الأميركية

    وكانت الولايات المتحدة في المرتبة الثانية بعد آسيا للوجهات السياحية خارج أوروبا. من نيويورك إلى سان فرانسيسكو وشلالات نياغارا إلى غراند كانيون، حيث قضى حوالي 3 في المئة من السياح الألمان عطلتهم في عام 2018. آن تيرميش/ ريم ضوا.


مختارات

الأماكن الأكثر شعبية لدى السياح الألمان خلال 2018

حققت السياحة الألمانية رقما قياسيا في عام 2018. فقد سافر 60 بالمئة من الألمان في رحلات سياحية خلال العام الماضي. استطلاع جديد يكشف عن الوجهات التي يفضلها الألمان لقضاء عطلاتهم، سواء داخل ألمانيا أو خارجها. (13.02.2019)  

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