اغتصاب وقتل سائحة ألمانية شابة في تايلاند والجاني يعترف

أعلنت الشرطة التايلاندية اليوم الاثنين (8 أبريل/ نيسان 2019) أن سائحة ألمانية (26 عاما) تعرضت للاغتصاب والقتل في إحدى جزر تايلاند. وقالت الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه تم العثور على جثة المرأة أمس الأحد في جزيرة كو سيتشانغ في خليج تايلاند على بعد 75 كيلومترا تقريبا من العاصمة بانكوك.
وصرح أونكلو ساراكول، رئيس شرطة كو سيتشانغ، بأن مشتبها به عمره 24 عاما، وهو عامل جمع قمامة في البلدية، محتجز حاليا لدى الشرطة واعترف بجريمته.
وكانت المرأة، التي وصلت إلى تايلاند في 23 مارس/ آذار الماضي، تتجول بمفردها أمس الأحد في جولة نهارية من منطقة سي راتشا في البر الرئيسي إلى كو سيتشانغ، وفقا للشرطة. ووقعت الجريمة حوالي الساعة الثالثة بعد الظهر.
وتعتبر تايلاند من بين الأماكن المحببة خارج أوروبا بالنسبة للسياح الألمان، وقالت أرقام أولية إن نحو 900 ألف ألماني زار العام الماضي المملكة الواقعة في جنوب شرق آسيا.
ص.ش/هـ.د (د ب أ)
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الأماكن الأكثر شعبية لدى السياح الألمان خلال 2018
مكلنبورغ فوربومرن
قضى حوالي 34 في المئة من الألمان عطلاتهم في ألمانيا في عام 2018، وفقاً لمؤسسة الدراسات المستقبلية (FFS). إذ كانت مكلنبورغ فوربومرن بشواطئها على بحر البلطيق الوجهة الأكثر شعبية. كما أثبتت المدن الشمالية، مثل شترالزوند وفيسمار وروستوك، بمراكزها القرميدية القوطية، أنها تحظى بشعبية كبيرة، الأمر الذي يجعلها الوجهة المفضلة لدى الألمان وخصوصاً خلال فصل الصيف الحار.
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الأماكن الأكثر شعبية لدى السياح الألمان خلال 2018
بافاريا
تراجعت بافاريا إلى المركز الثاني في قائمة الوجهات السياحية المحلية الأكثر شعبية بعد منافستها بشكل مباشر مع ولاية مكلنبورغ فوربومرن لسنوات. ففي عام 2018، تغلب سحر الشواطئ على الجبال. وما تزال قلعة "نويشفانشتاين" ذات الحكايات الخيالية إحدى أفضل معالم بافاريا.
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الأماكن الأكثر شعبية لدى السياح الألمان خلال 2018
بادن فورتمبيرغ
شهدت بادن فورتمبيرغ -للمرة الأولى- ارتفاعاً بعدد الزوار. إذ سجلت الغابة السوداء على وجه الخصوص رقماً قياسياً في عدد الزوار. تشتهر الغابة السوداء بأشجارها دائمة الخضرة، والقرى الخلابة، والتقاليد الحيوية.
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الأماكن الأكثر شعبية لدى السياح الألمان خلال 2018
إسبانيا
قضى نحو 54 في المئة من الألمان بعض عطلاتهم في أماكن مختلفة في أوروبا، حيث حافظت إسبانيا على المركز الأول للرحلات الخارجية. وكانت جزر البليار - مثل مايوركا (في الصورة) - هي الوجهة الأكثر شعبية، حيث تجمع بين العطلات الشاطئية والحفلات الصاخبة. وتفوقت بذلك على اليونان وتركيا.
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الأماكن الأكثر شعبية لدى السياح الألمان خلال 2018
إيطاليا
وبالطبع، لا يزال الألمان مخلصين لإيطاليا. وفقاً لمؤسسة الدراسات المستقبلية (FFS). حصلت إيطاليا على المركز الثاني في قائمة الوجهات السياحية الأوروبية. وتتوقع "ماتيرا"، وهي بلدة صغيرة جنوب إيطاليا تدفقاً سياحياً كبيراً، حيث تتمتع بكهوف وكنائس وقصور ساحرة جعلت منها عاصمة الثقافة الأوروبية لعام 2019.
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الأماكن الأكثر شعبية لدى السياح الألمان خلال 2018
النمسا
كما نالت النمسا، جارة ألمانيا المركز الثالث بين أفضل الوجهات في عام 2018. ويعود ذلك إلى الطبيعة الخلابة التي تتمتع بها النمسا، حيث توفر المكان المثالي لممارسة رياضة المشي لمسافات طويلة صيفاً، والرياضات الشتوية في الأشهر الباردة، والمراعي الجبلية، والتاريخ الإمبراطوري، والهندسة المعمارية الباروكية، إضافة إلى المطبخ الألبي بأطباقه الشهية.
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الأماكن الأكثر شعبية لدى السياح الألمان خلال 2018
تركيا
توفر تركيا السواحل المحمية، والبحر ذا اللون الفيروزي، وحوالي 400 شاطئ مجهزة بكل الخدمات التي يتوقعها المسافرون. شهدت تركيا انتعاشاً سياحياً في عام 2018 بعد سنوات من انخفاض أعداد السياح، وأصبحت الوجهة الدولية رقم 4.
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الأماكن الأكثر شعبية لدى السياح الألمان خلال 2018
اسكندنافيا
أصبح لشمال أوروبا شعبية كبيرة عند السياح الألمان، ونالت المركز الخامس على قائمة وجهات العطلات لعام 2018. إذ تتميز الدول الاسكندنافية بطبيعة مذهلة: أنهار وبحيرات وسواحل وغابات كبيرة. وتعتبر الوجهة الكلاسيكية لعشاق التخييم خصوصاً، حيث يوجد حوالي 1500 معسكر تخييم في كل من السويد والنرويج وفنلندا والدنمارك.
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الأماكن الأكثر شعبية لدى السياح الألمان خلال 2018
آسيا
حوالي واحد من كل ثمانية من السياح الألمان غادروا أوروبا لقضاء عطلتهم الرئيسية في عام 2018. وكان يقع خيار معظمهم على آسيا مثل خليج هالونغ في فيتنام (في الصورة)، حيث تتوفر المناظر الطبيعية، والهواء الطلق، والشواطئ الجميلة التي يفضلها المسافرون الكبار في السن خصوصاً.
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الأماكن الأكثر شعبية لدى السياح الألمان خلال 2018
الولايات المتحدة الأميركية
وكانت الولايات المتحدة في المرتبة الثانية بعد آسيا للوجهات السياحية خارج أوروبا. من نيويورك إلى سان فرانسيسكو وشلالات نياغارا إلى غراند كانيون، حيث قضى حوالي 3 في المئة من السياح الألمان عطلتهم في عام 2018. آن تيرميش/ ريم ضوا.