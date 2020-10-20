 ″اغتصاب″ طفلة عربية بروضة في ألمانيا.. الروايات والتحقيقات | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 20.10.2020

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سياسة واقتصاد

"اغتصاب" طفلة عربية بروضة في ألمانيا.. الروايات والتحقيقات

بدأت القصة بظهور سيدة في شريط فيديو تتحدث فيه عن تعرض طفلتها لاعتداء جنسي في روضة أطفال بمدينة كوبلنتس الألمانية. بعدها بيوم رد الادعاء العام ببيان لنتائج تحقيقاته ثم ظهر الأب في فيديو جديد. التفاصيل في هذا التقرير.

Symbolbild Kindesmisshandlung Bestrafung (picture alliance/dpa/P. Pleul)

بدأت الضجة على وسائل التواصل الاجتماعي بظهور سيدة في شريط فيديو تقول فيه إن طفلتها مريم، ذات الأربع سنوات، تعرضت لاعتداء جنسي في روضة الأطفال التي ترتادها Katholische Kita St. Martin Koblenz-Pfaffendorfer Hِhe في مدينة كوبلنتس الألمانية.

ويعود إطلاق القناة التي بثت من خلالها الفيديو وتحمل اسم Mariam Ibrahim إلى تاريخ 09.07. 2013. ويتيح اليوتيوب تغير اسم القناة. ولا تحوي القناة إلا ثلاثة فيديوهات اثنان للأم والآخر للأب. الفيديو الأول مدته أقل من عشرة دقائق بث بتاريخ 18 تشرين الأول/أكتوبر الجاري. والفيديو الثاني مدته أكثر من نصف ساعة ويحمل عنوان "القضية الكاملة للاعتداء الجنسي على مريم وإنتاج أفلام جنسية بالروضة"، ويعود تاريخه ليوم لاحق للفيديو الأول، أي يوم أمس الاثنين (19 تشرين الأول/أكتوبر 2020).

رواية الأب والأم

في الفيديو الثاني قالت السيدة إن طفلتها (مريم) ذكرت لها أنها وبصحبة أطفال آخرين استحموا في الروضة مع مربيات ومربين ومن ثم أعطيت ملابس داخلية. ومن ثم اقتادتها مربية إلى غرفة كبيرة حيث مارس معها رجل الجنس وتم تصوير العملية. وذكرت الأم أن "الاعتداء" حصل قبل 35 يوماً من تاريخ الفيديو. وأضافت الأم أن طفلتها أخبرتها أنها والأطفال الآخرين يتعرضون للتعذيب والإهانة في الروضة.

وأمس الاثنين خرج رجل في بث على نفس القناة، وعرف عن نفسه بأن اسمه محمد إبراهيم وبأنه والد مريم ومصري الجنسية. أكد محمد إبراهيم متابعة العائلة للقضية وعدم الركون لنتيجة التحقيقات التي أعلنها الادعاء العام. وقال إن قناة تلفزيونية صورت معه ووجه من خلالها رسالة للمسؤولين الألمان. وأصر والد مريم على أن الأدلة الموجودة "كافية" لفتح التحقيق وأن ضغوطاً "تمارس" لإخفاء الحقيقة، على حد تعبيره.

وعاد وشدد على قضية تصوير "الأفلام الجنسية تحت التخدير". وقال إن لديه "تصويرا كاملا للطفلة بعد ساعة من الحادث" وأن الطب الجنائي لم يصل إلا بعد سبع ساعات من إبلاغه. وفي نهاية الفيديو وجه نداء لوسائل الإعلام في العالم لتوصيل رسالته ومساعدته.

مشاهدة الفيديو 02:39

ألمانيا: الاعتداء الجنسي على الأطفال

رد الادعاء العام

بعد نشر الفيديو الأول القصير للأم بيوم، أي يوم أمس الاثنين أصدر الادعاء العام في مدينة كوبلنتس الألمانية بياناً صحفياً يوضح فيه نتائج تحقيقات قسم الشرطة الجنائية بالتعاون الوثيق مع الإدعاء العام في مزاعم تعرض الطفلة لاعتداء جنسي.

وجاء في البيان أن الادعاء العام أوقف الاثنين التحقيقات في القضية بحق مجهولين/مجهولات يعملون في الروضة لعدم كفاية الأدلة. وذكر البيان أن نتيجة فحص جسم الطفلة في يوم الاعتداء المزعوم وخاصة الأعضاء التناسلية لم يظهر أي دليل على حصول اعتداء جنسي. وتابع البيان أنه تم إثبات وجود "احمرار"، غير أنه يمكن أن يكون له عدة أسباب ولا يمكن ربطه بالضرورة باعتداء جنسي.

وأضاف البيان أن نتائج فحوص الحمض النووي على الثياب التي ارتدتها الطفلة في يوم الاعتداء المزعوم أظهرت أن لا وجود لأي آثار لحيوانات منوية.

وأظهرت التحقيقات أن الروضة ليس لديها ثياب داخلية خاصة بها وأن وقائع المكان الذي حصل فيه الاعتداء المزعوم، حسب رواية الطفلة، لم تتطابق مع ما هو موجود في الروضة من غرف، وفق البيان. وقد نقل الموقع الإلكتروني لصحيفة "جنرال أنتسايغر" الألمانية مقتطفات من البيان ومضمونه في تقرير له.

وختم الادعاء العام بيانه ينفي وجود أي أدلة لديه عن حصول تخدير أو ما شابه وبأنه سيفحص "الإهانات والنميمة التشهيرية" الرائجة على وسائل التواصل الاجتماعي لتحديد إلى أي مدى تعتبر جرائم جنائية.

بين وسائل التواصل والقانون

وقبيل ساعات من إعداد هذا التقرير شرعت وسائل إعلام عربية في إعداد مواد إعلامية عن القضية. كما لاقت القضية قبل ذلك تفاعلاً كبيرا على وسائل التواصل الاجتماعي. مغرد أدعى أن القضية لا تحظى بتغطية في وسائل الإعلام الألمانية لأن الطفلة وأهلها "مسلمون":

بعد نشر الإدعاء العام بيانه الصحفي، تناولت عدة وسائل إعلام ألمانية، في مقدمتها مجلة "فوكس" الرصينة، القضية مستندة في تقاريرها على البيان بشكل جوهري.

الصحفية المصرية صباح حمامو أعادت تغريد تقرير باللغة الألمانية يتحدث عن تحقيق الشرطة الألمانية في مزاعم اعتداء جنسي بحق عشرة أطفال على الأقل في روضة أطفال في ولاية بادن-فورتمبورغ. التقرير منشور في 10 أيلول/سبتمبر من العام الجاري على الموقع الإلكتروني لإذاعة جنوب غرب ألمانيا العمومية SWR.

كما نشر بعض رواد مواقع التواصل رابط لتقرير باللغة الألمانية لتلفزيون برلين وبراندنبورغ العمومي RBB يعود لتاريخ 24 تشرين الأول/أكتوبر من عام 2019. وفي التقرير يشكو بعض الأولياء من تعرض أبنائهم لسوء المعاملة وحتى الاغتصاب في رياض للأطفال في برلين وهامبورغ.

ولا تتساهل السلطات الألمانية في متابعة أي شبهة تعرض أطفال لسوء المعاملة او الاغتصاب والتحقيق فيها.

مختارات

لم يجف مداد نقاش المغاربة لجريمة مقتل الطفل عدنان، وتدور في المواقع الاجتماعية نقاشات حول أفضل الحلول لوقف ظاهرة الاعتداء الجنسي على الأطفال، أو ما يعرف بالبيدوفيليا.

وفي حزيران/يونيو الماضي جددت رئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي، حزب المستشارة أنغيلا ميركل، ووزيرة الدفاع أنغريت كرامب-كارنباور، مطلبها بالإسراع في تشديد العقوبات الجنائية الخاصة بجرائم الاستغلال الجنسي للأطفال.

ولا يتضمن تشديد العقوبات على الجرائم المرتبطة فقط بالعنف الجسدي وسوء المعاملة، بل يتعلق الأمر أيضا بنشر مواد إباحية عن الأطفال لأغراض تجارية. ويبلغ الحد الأدنى لكلا الفئتين في هذه الجرائم 6 أشهر، ومن المنتظر زيادة الحد الأدنى إلى عام.

المطالبة بالإسراع بتشديد العقوبة جاء بعد الكشف عن جريمة اعتداء جنسي فادحة بحق عدد من الأطفال في مدينة مونستر الألمانية. وكان المشتبه به الرئيسي لديه سابقتان جنائيتان بتهمة حيازة مواد إباحية عن الأطفال.

والجريمة في القانون الألماني هي فعلة يتم فرض عقوبة السجن على مرتكبها لمدة عام واحد على الأقل، أما الجنحة فيترتب عليها عقوبة مخففة إما بالغرامة أو السجن.

خ.س/أ.ح

  • Girl with a Schultüte for the first day of school, Copyright: imago/Kickner

    كيف يحتفل أطفال ألمانيا باليوم الأول من المدرسة

    الجزء الأهم بالنسبة للأطفال في يومهم المدرسي الأول هو (مخروط المدرسة). إذ إن فكرة الالتزام بالحضور المدرسي لـ12-13 سنة قادمة قد تحتاج "لتحليتها" ببعض الحلويات والهدايا لترغيب الطفل بالمدرسة. ظهرت هذه الطقوس في مطلع القرن التاسع عشر حين لجأ الأهالي لتحسين شعور أطفالهم حيال المدرسة بأكياس مليئة بالحلوى المنزلية أو الجاهزة منها، وبعض المستلزمات المدرسية والهدايا.

  • Girl in a school reads a book, Copyright: Getty Images/AFP/S.Khan

    كيف يحتفل أطفال ألمانيا باليوم الأول من المدرسة

    يلتحق معظم الأطفال في ألمانيا إلى المدرسة بعمر الست سنوات، وذلك في شهر آب/أغسطس أو أيلول/سبتمبر، تبعاً للمقاطعة التي يعيشون فيها. وغالبيتهم قد قضوا مسبقاً بضع سنوات في الرعاية النهارية "الحضانة" أو في المرحلة التحضيرية التي لا تشكل جزءاً من النظام التعليمي العام. وطبعاً، المرحلة الدراسية الأولى هي المرحلة الأهم بالنسبة للأطفال وذويهم.

  • Mother and son with a backpack, Copyright: picture-alliance/dpa

    كيف يحتفل أطفال ألمانيا باليوم الأول من المدرسة

    يهتم الأهالي بهندام الطفل، وأيضا يقومون بتحضير حقيبة الظهر المدرسية قبل اليوم الدراسي الأول. ويفضل أن تكون مربعة الشكل حرصاً على شكل الأوراق وكي تتسع للوجبات الخفيفة من السجق، وأن تكون مواكبة للموضة. موضة هذا العام تشهد إقبالاً على حقائب عليها صور حرب النجوم وسوبرمان.

  • Sandwich in a box, Copyright: picture-alliance/dpa/F. Gentsch

    كيف يحتفل أطفال ألمانيا باليوم الأول من المدرسة

    بعد حصولهم على الحقيبة المناسبة، يتوجب على الأهالي تزوديها- قبل اليوم الأول- بكل المسلتزمات المدرسية كالأقلام والمساطر والدفاتر. غالباً في ألمانيا، لا يحظى الأطفال لا سيما الصغار بوجبة الغداء في المدرسة بل بفرصة قصيرة لتناول (السندويشة)، لذا يحتاجون علب مناسبة أيضاُ لوضع تلك الوجبات.

  • Boy with backpack and cone full of gifts for first day of school, Copyright: picture-alliance/dpa/R. Hirschberger

    كيف يحتفل أطفال ألمانيا باليوم الأول من المدرسة

    العديد من الأطفال في أنحاء العالم، يحتفظون بصورة من يومهم الأول في المدرسة. في ألمانيا تكون هذه الصورة مع إحتضان مخروط الحلوى المدرسي مع عبارة مكتوبة مثل "يومي الأول في المدرسة".

  • Cross, Copyright: picture-alliance/dpa

    كيف يحتفل أطفال ألمانيا باليوم الأول من المدرسة

    اليوم المدرسي الأول في ألمانيا لا يبدأ بالدراسة، بل باحتفال خاص يشارك فيه الآباء والأقارب. وعادة ما يتضمن مشاركة من الكنيسة بإعطاء التلاميذ مباركة بمناسبة البدء بالرحلة التعليمية. يذكر أن بعض المدارس تقدم مظاهر احتفالية للتلاميذ المسلمين أيضا.

  • First day of school Performance in Hanover, Copyright: picture alliance/dpa/P. Steffen

    كيف يحتفل أطفال ألمانيا باليوم الأول من المدرسة

    أثناء الاحتفال يقوم الأطفال الأكبر عمراً أو المعلمين بتقديم عرض مسرحي يزود التلاميذ الجدد بشرح عن عمل المدرسة. وفي بعض المدارس يعين للتلاميذ الجدد ما يسمى (صديق الدراسة) من الصفوف الأكبر ليكون بمثابة دليل لهم.

  • School chalkboard reading, 'Welcome, class 1A', Copyright: picture alliance/dpa/G. Kirchner

    كيف يحتفل أطفال ألمانيا باليوم الأول من المدرسة

    بالإضافة إلى الاحتفال، هناك جولة مُحضرة مسبقاً لأطفال الصف الأول بهدف تقديمهم للغرف الدراسية التي سيلتحقون بها، مصنفة بحسب الأحرف. وفي كل غرفة صف تكتب عبارات الترحيب بالأطفال على سبورة مخصة لذلك.

  • Balloon with the text, 'My first day of school' Copyright: picture alliance/R. Goldmann

    كيف يحتفل أطفال ألمانيا باليوم الأول من المدرسة

    بعد مراسم الاحتفال المدرسية، تقوم العائلات بتحضير حفلة أخرى يُدعى إليها الأصدقاء والأقارب لرؤية الطفل الشجاع المقبل على عالم الدراسة. قد ينزعج الطفل بسبب كثرة التقبيل والاهتمام إلا أن غبطة الهدايا التي يحظى بها تنسيه ذلك الانزعاج.

  • First-graders in a classroom in Germany, Copyright: picture alliance/dpa/P. Steffen

    كيف يحتفل أطفال ألمانيا باليوم الأول من المدرسة

    وبعد انقضاء احتفالات اليوم الأول، يتوجب على الأطفال في اليوم الثاني إيجاد قاعاتهم الدراسية لحضور درسهم الأول. المدرسة الإبتدائية في ألمانيا تتضمن أربعة صفوف من الأول إلى الرابع، بعدها يلتحق التلاميذ بإحدى أنواع المدارس الثلاث، وذلك اعتماداً على أدائهم التعليمي.

    الكاتب: كيت موسر/ ريم ضوا


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