اعتقال مشتبه به في برلين بتهمة دعم تنظيم داعش

أعلن الادعاء العام الألماني اليوم (الثلاثاء 16 أغسطس / آب 2022) ومقره في مدينة كارلسروه أن السلطات الأمنية ألقت القبض على سوري سافر إلى وطنه عام 2019 للقتال في صفوف التنظيم الجهادي أو لتنفيذ هجمات، وعندما أخفق في ذلك بسبب إصابته، صار مسؤولا على الاتصال بنساء داعش اللواتي أردن الفرار من معسكر كردي.

كما اتهم المحققون الرجل بأنه نظم تحويلات مالية إلى داعش بعد ستة أشهر من عودته. بالإضافة إلى ذلك، يُشتبه في أنه اشترى ثلاث بنادق هجومية عبر وسطاء في سوريا. كما أجرى المحققون عمليات تفتيش ضد أربعة من المساعدين المشتبه بهم.

وتشتبه سلطات ألمانيافي أن ثلاثة منهم دعموا المشتبه به الرئيسي في رحيله إلى سوريا، بينما شارك الرابع في تحويل الأموال. ومن المقرر أن يمثل السوري أمام قاضي تحقيق في المحكمة الاتحادية غدا الأربعاء، ليقرر القاضي ما إذا كان سيُجرى إيداع المتهم السجن الاحتياطي.

و.ب / ح.ز (د.ب.أ)