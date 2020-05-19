اعتقال محتجين ضد العزل بألمانيا وإصابات عديدة بكورونا في مطعم وقداس

ألقت الشرطة الألمانية القبض على نحو 60 محتجا شاركوا في مظاهرات خرجت في أنحاء برلين السبت (23 مايو/ أيار 2020) احتجاجا على القيود المفروضة لمواجهة جائحة كورونا، وذلك حسبما ذكرت صحيفة تاغس شبيغل الألمانية.

ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم الشرطة أن المتظاهرين خرقوا التعليمات الرسمية التي تهدف لاحتواء الفيروس، في حين هاجم البعض مسؤولين بالشرطة. كما ذكرت الصحيفة أن اثنين من الشرطة أصيبا بجروح طفيفة.

وزاد صخب الاحتجاجات على إجراءات تصرّ المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل على أنها ضرورية لإبطاء تفشي الفيروس. وملأ المتظاهرون شوارع العاصمة الألمانية في ثالث عطلة نهاية أسبوع على التوالي، رغم تخفيف كلّ الولايات لإجراءات مواجهة كورونا واستئناف الكثير من القطاعات لأنشطتها.

ومن جهة أخرى، أفادت وسائل إعلام ألمانية السبت أن حوالي 40 شخصاً أصيبوا بفيروس كورونا المستجد بعدما شاركوا في قداس في مدينة فرانكفورت مطلع أيار/مايو الجاري. كما نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن السلطات الصحية في المدينة قولها إن ستة من هؤلاء المصابين دخلوا المستشفى.

ووفقاً لصحيفة "فرانكفورتر روندرشاو" المحلية، فإن القداس أقيم في كنيسة بروتستانتية معمدانية بعد أيام من قرار السلطات السماح لأماكن العبادة بإعادة فتح أبوابها مجدّداً أمام المصلين.

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كما أعلنت السلطات في ولاية ساكسونيا السفلى (نيدرزاكسن) أن سبعة أشخاص أصيبوا بالفيروس في مطعم بمدنية لير، وأن ما يصل إلى 50 شخصاً وضعوا إثر ذلك في العزل. وقال صاحب المطعم، الذي رفض الإفصاح عن اسمه، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، اليوم السبت، إن نتيجة التحاليل جاءت إيجابية لأربعة زبائن، وله شخصيا، كما أشار إلى أن ثلاثة أصدقاء له أصيبوا أيضا بالفيروس.

ومقارنة بعديد من الدول الأوروبية، نجحت ألمانيا في احتواء انتشار الفيروس، وسجلت نسبة وفيات جد منخفضة مقارنة مع جيرانها، لكن السلطات لا تزال تتخوّف من موجة تفشٍّ ثانية. وأظهرت البيانات التي نشرها معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم السبت ارتفاع عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة

بفيروس كورونا بواقع 638 حالة فضلا عن 42 حالة وفاة، ليقارب إجمالي عدد الإصابات من 178 ألف إصابة، بينما وصل عدد الوفيات إلى 8216.

وكانت ميركل قد دافعت في وقت سابق عن الإجراءات التي تتخذها الحكومة بما فيها قواعد التباعد الاجتماعي. وجددت ميركل تأكيدها على أن قيود العزل العام ضرورية للاطمئنان إلى عدم تحميل النظام الصحي في ألمانيا فوق طاقته.

إ.ع/ ص.ش (أ ف ب، د ب أ، رويترز)