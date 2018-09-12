 اعتقال لاجئ على خلفية قتل امرأة تعمل في الدعارة | أخبار | DW | 13.09.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

اعتقال لاجئ على خلفية قتل امرأة تعمل في الدعارة

تشير تحقيقات أولية إلى احتمال تورط لاجئ سوري في قتل إمرأة بلغارية تعمل في الدعارة في مدينة هام غرب ألمانيا. وأُصدر أمر اعتقال للاجئ وإيداعه الحبس الاحتياطي فيما تزال الملابسات غير واضحة مع التزام المشتبه به الصمت.

Symbolbild Zwangsprostitution (picture-alliance/dpa/B. Roessler)

عثرت الشرطة الألمانية على جثة امرأة بمدينة هام الواقعة في ولاية شمال الراين ويستفاليا غرب ألمانيا. وقالت الشرطة والادعاء العام اليوم الخميس ( 13سبتمبر/ أيلول)، إن تشريح الجثة أثبت أن المرأة البالغة من العمر35 عاما كانت ضحية لجريمة قتل.

مختارات

في ضوء احتجاجات اليمين المتطرف في مدينة كيمنتس بعد مقتل شاب ألماني، انتقد وزير الخارجية الألماني حالة من التقاعس في المجتمع الألماني في مكافحة العنصرية والدفاع عن الديمقراطية. (02.09.2018)

غطت وسائل الإعلام ما يحدث في مدينة كيمنتس شرق ألمانيا بكثافة ومتابعة لصيقة، غير أن القليل منها تجاوز السطح إلى الأعماق. DW تقدم لكم هذه القراءة في محاولة لشرح الحدث ومحاولة الوقوف على أسبابه ودلالاته. (04.09.2018)

تمكن كثير من اللاجئين بعد وصولهم إلى أوروبا من شق طريقهم وبدء حياة جديدة فيها. لكن التأقلم مع الحياة الجديدة المختلفة ليس سهلا، فما الذي اكتسبه المهاجرون من العيش في أوروبا وما الذي تخلوا عنه؟ (09.09.2018)

وأضافت الشرطة أن المرأة بلغارية الجنسية كانت تعمل في الدعارة في ألمانيا، وفقا للمعلومات الأولية التي توصل إليها المحققون. وتحوم الشبهات، بحسب التحقيقات، حول لاجئ سوري عمره 24 عاما ألقي القبض عليه مساء أمس الأربعاء داخل المحطة الرئيسية للقطارات بمدينة هام.

وأضافت الشرطة والادعاء العام أنه تم ايداع اللاجئ السوري الحبس الاحتياطي بموجب أمر اعتقال أصدره مساء اليوم الخميس أحد القضاة على خلفية توجيه الاتهام بالقتل للاجئ .

وقال الادعاء العام إن الرجل ما يزال يلتزم الصمت حيال الاتهامات التي توجه إليه. وأوضح فيليكس غيزنريغن، المدعي العام الذي يباشر التحقيق معه، إن الرجل لم يدل بأية بيانات حتى الآن، مشيرا إلى أن خلفية الجريمة وبواعثها لم تتضح بعد. ولم يدل غيزنريغن بأية معلومات عن سبب القتل لأسباب تتعلق بسير التحقيق.

وعثر على جثة المرأة في شارع رئيسي بمنطقة يستخدمها راغبو المتعة الجنسية كنقطة التقاء. وأشارت جهات التحقيق إلى أن آخر مسكن أقامت به المرأة كان داخل الأراضي الهولندية القريبة.

ع.أ.ج/ ع خ (د ب أ)

  • Ex-Gangster kneten Teig (Reuters/J. Cabeazas)

    عندما يتحول عضو عصابة إجرامية إلى خباز!

    هذه الأيادي قامت من قبل بتهريب المخدرات واستعمال أسلحة في عمليات إجرامية لخدمة عصابة "الشارع الثامن عشر". والآن فهي تعجن خبزاً في سان سلفادور. يدير ويلفريدو غوميز مخبز كنيسة "ابن عيزر" في العاصمة السلفادورية. غوميز عضو سابق في عصابة الشارع الثامن عشر، ويعمل معه في المخبز عشرة أعضاء سابقين في العصابة تخلوا عن الجريمة لصالح حياة سلمية جديدة.

  • Wilfredo Gomez erledigt Papierkram in der Bäckerei (Reuters/J. Cabeazas)

    عندما يتحول عضو عصابة إجرامية إلى خباز!

    من بين واجبات ويلفريدو غوميز إنجاز حسابات المخبز. وكان غوميز، البالغ من العمر 40 عاماً، قد انضم كمراهق إلى عصابة الشارع الثامن عشر في لوس أنجلوس الأمريكية. هذه العصابة، ذات الهياكل الشبيهة بهياكل المافيا، هي واحدة من عصابات الشباب الإجرامية الأكثر شهرة وتُعرف باسم "ماراس". ويقول غوميز إن السلاح والنساء دفعاه إلى الانتماء إلى هذه العصابة الإجرامية.

  • Ex-Gangster Julio Marroquin hilft beim Gottesdienst der Eben-Ezer-Kirche (Reuters/J. Cabeazas)

    عندما يتحول عضو عصابة إجرامية إلى خباز!

    خوليو ماروكين، العضو السابق في العصابة الإجرامية، تخلى عن حياة الإجرام ويساعد الآن في إجراء القداس في كنيسة "ابن عيزر" بحي "دينا" في العاصمة سان سلفادور. غالباً ما تواجه أعضاءاً سابقين في العصابات الإجرامية عقبات عديدة في البحث عن مسكن ووظيفة. لذلك تقوم الكنيسة بتوفير الطعام والملجأ لهم.

  • Roberto Renderos auffällige Tattoos machen auch die Gesetzeshüter immer wieder misstrauisch (Reuters/J. Cabeazas)

    عندما يتحول عضو عصابة إجرامية إلى خباز!

    روبيرتو رينديروس هو الآخر ترك العصابة. لكن وشمه اللافت للنظر لا يزال يذكر بالأيام التي قضاها في عالم الجريمة ويترك المجال لشبهات المسؤولين الأمنيين حول شخصيته. ففي شهر أكتوبر/ تشرين الأول، ألقت الشرطة القبض على جميع عمال المخبز بحجة الاشتباه في تأسيسهم لمنظمة غير شرعية، والسبب في ذلك وشومهم التي تذكر بحياتهم السابقة في العصابة. بعد ذلك تم الإفراج عنهم جميعاً دون توجيه أي تهمة لهم.

  • Raul Valladares lässt seine Gang-Tattoos weglasern (Reuters/J. Cabeazas)

    عندما يتحول عضو عصابة إجرامية إلى خباز!

    كان راؤول فالاداريس يعرف باسم "الظل" في عصابة الشارع الثامن عشر. لكن هذا الاسم واسم العصابة، الموشوم على وجهه، أصبحا في طي الماضي. وعلى الرغم من تهديد العصابة بتصفية أي شخص يزيل وشم انتمائه إليها، إلا أن فالاداريس قرر التخلص من هذا الوشم في وجهه وإزالته بالليزر.

  • El Salvador Gangs - Leben nach dem Gefängnis (Reuters/J. Cabeazas)

    عندما يتحول عضو عصابة إجرامية إلى خباز!

    "فقدت بيتي وزوجتي وابني وفقدت أفضل سنوات عمري بالاعتقاد في أيديولوجية لا معنى لها". هكذا لخص الخباز ويلفريدو غوميز حياته ضمن عصابة الشارع الثامن عشر. زملاؤه في المخبز يشاطرونه الرأي. لقد أصبح المخبز الآن ليس مكاناً للعمل فقط، بل منبعاً لأحلام مستقبلية أيضاً: "في يوم ما سنتمكن من تأسيس محل نملكه وننافس به بيتزا هت". يوليا فيرجين وشتيفاني إينغليرت/ عبد الكريم اعمارا


مختارات

انقسام كبير في ألمانيا بعد أحداث كولونيا

أعمال التحرش الجنسي التي قام بها أجانب يشتبه أن غالبيتهم من اللاجئين تسببت في موجة استياء واسعة في ألمانيا دفعت البعض إلى المطالبة بتشديد القوانين لترحيل الجناة وجعلت البعض يطالب بتفادي تجريم فئة معينة داخل المجتمع. (11.01.2016)  

عندما يتحول عضو عصابة إجرامية إلى خباز!

الانتماء إلى عصابة إجرامية والعيش في أحضانها أمر خطير جداً. في السلفادور، تمكن ويلفريدو غوميز، بعد قضاء عشر سنوات في السجن، من توديع حياة الجريمة ليتحول إلى خباز مندمج في حياة سلمية بعيدة عن الإجرام. (29.12.2017)  

مواضيع ذات صلة

Deutschland Bundestag

ميركل: اليهود والمسلمون جزء من المجتمع الألماني 12.09.2018

في تعليقها على أحداث العنف اليمينية المتطرفة في مدينة كيمنتس وغيرها، حذرت المستشارة أنغيلا ميركل من إقصاء مجموعات معينة بعينها، مؤكدة أن المسلمين واليهود وباقي المجموعات الدينية الأخرى هي جزء من المجتمع الألماني.

Urteil im Mordprozess von Kandel

السجن ثماني سنوات ونصف لأفغاني قتل صديقته الألمانية 03.09.2018

أصدرت محكمة ألمانية الحكم بالسجن على طالب لجوء أفغاني بتهمة قتل صديقته الألمانية التي كانت تبلغ الخامسة عشر عاماً طعناً بسكين في مدينة كاندل بولاية راينلاند بفالس الألمانية.

Mittelmeer: Rettung von Flüchtlingen in Seenot

قبطان سفينة انقاذ سابق: "القبطان يجب عليه إنقاذ الحياة البشرية" 26.08.2018

شتيفان شميت، قبطان سابق لسفينة الإنقاذ كاب أنامور يشرح في حديث مع DW رؤيته حول أخلاقيات الإنقاذ البحري، مبيناً أن إنقاذ الحياة البشرية يسمح أحيانا بخرق القانون.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  