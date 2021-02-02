 اعتقال عشرات الطلاب في تركيا خلال احتجاجات مناهضة لأردوغان | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 26.03.2021

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أخبار

اعتقال عشرات الطلاب في تركيا خلال احتجاجات مناهضة لأردوغان

تتواصل التظاهرات في تركيا ضد تعيين موالٍ للرئيس التركي أردوغان عميداً لجامعة في اسطنبول. وخلال تظاهرة خرجت اليوم اعتقلت الشرطة عشرات الطلاب الرافضين لسيطرة أردوغان المركزية على الجامعات التركية.

الطلاب يحتجون أمام جامعة البوسفور في اسطنبول ضد تعيين موال لأردوغان عميداً للجامعة

الشرطة التركية اعتقلت العشرات خلال تظاهرة طلابية أمام جامعة البوسفور ضد تعيين موال لأردوغان عميداً للجامعة

اعتقلت الشرطة التركية اليوم الجمعة (26 آذار/مارس) عشرات الطلاب  الذين كانوا يتظاهرون ضد قرار الرئيس رجب طيب أردوغان تعيين أحد المقربين من حزبه عميداً لجامعة مرموقة في اسطنبول. ومنذ تعيين أردوغان مليح بولو عميداً لجماعة البوسفور في كانون الثاني/يناير من العام الحالي تشهد المدن التركية الكبرى تظاهرات.

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والجمعة تجمّع عشرات المحتجين أمام مقر المحكمة الرئيسية في اسطنبول دعماً لرفاقهم الذين اعتقلوا لرفعهم علماً بألوان قوس القزح الذي يرمز إلى مجتمع الميم خلال تظاهرة الخميس.

وطوقت الشرطة المكان ومنعت الطلاب من الإدلاء بتصاريح إعلامية، كما أفاد مراسل ميداني لوكالة فرانس برس. ولاحقاً تدخلت الشرطة واعتقلت بعض الطلاب وساقتهم إلى حافلة تابعة لها. وقال محام يمثل الطلاب إنه تم اعتقال 24 شخصاً.

وهتف الطلاب لدى تدخّل الشرطة لاعتقالهم: "لسنا صامتين، لسنا خائفين، لن ننصاع"، وتابعوا: "العميد سيرحل ونحن سنبقى". ويعتبر الطلاب أن تعيين بولو يندرج في إطار جهود أوسع نطاقاً يبذلها أردوغان لفرض سيطرة مركزية على الجامعات.

وتصاعدت حدة التوتر بعدما علّق طلاب في كانون الثاني/يناير صورة كبيرة قرب مكتب بولو تظهر الحرم المكي ملفوفاً بألوان قوس القزح.

وبعد تلك الواقعة تم حظر نادي مجتمع الميم في جامعة البوسفور. والشهر الماضي شبّه أردوغان بعضاً من الطلاب بـ"الإرهابيين"، وقال إن قضية مجتمع الميم "تتعارض مع قيم البلاد".

م.ع.ح/ع.أ.ج (أ ف ب)

  • في الصورة: توقيع معاهدة روما التي أنشأت الجماعة الاقتصادية الأوروبية عام 1957

    تركيا- الاتحاد الأوروبي.. كيف تحوّلت فكرة الانضمام إلى سراب؟

    أول اتفاقية مع الجماعة الأوروبية

    وقعت تركيا وما كان يعرف بالجماعة الاقتصادية الأوروبية (تكونت حينها من ستة بلدان) اتفاقية اتحاد جمركي عام 1963. وكان من المفروض أن يكون الاتفاق بداية للانضمام الفعلي إلى الجماعة، خاصة مع توقيع بروتوكول إضافي عام 1970 وازدهار التبادل التجاري بين الطرفين، غير أن الحال بقي كما هو عليه، قبل تجميد عضوية تركيا بعد وقوع انقلاب عسكري فيها عام 1980.

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    تركيا- الاتحاد الأوروبي.. كيف تحوّلت فكرة الانضمام إلى سراب؟

    جمهورية قبرص التركية تعمّق الخلاف

    عادت تركيا لتطلب الانضمام مجددا عام 1987، لكن ظهر جليا وجود معارضة داخلية أوروبية قوية لهذا الانضمام، خاصة بعد انضمام اليونان إلى المجموعة عام 1981، ودخولها في صراع مع تركيا منذ اجتياح هذه الأخيرة لقبرص عام 1975 ثم إعلان أنقرة من جانب واحد قيام جمهورية شمال قبرص التركية عام 1983.

  • توقيع اتفاقية ماستريخت

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    الاتحاد يتأسس دون تركيا

    تأسس الاتحاد الأوروبي فعليا عام 1992 دون تركيا. استمرت هذه الأخيرة في محاولاتها، واستطاعت إقناع الأوروبيين بتوقيع اتفاقية للتجارة الحرة معها عام 1995، غير أن تفكك الاتحاد السوفياتي ساهم سلبا في استمرار إبعاد تركيا نظرا لكثرة المرشحين الجدد، قبل أن يتم إعلان أن تركيا ولأول مرة مرشحة فعليا للانضمام، وذلك بعد قمة هلسنكي عام 1999.

  • أردوغان ويلدرم عام 2003

    تركيا- الاتحاد الأوروبي.. كيف تحوّلت فكرة الانضمام إلى سراب؟

    عهد أردوغان

    وصل رجب طيب أردوغان إلى السلطة في تركيا عام 2003 وكان متحمسا كثيرا للانضمام، غير أن عدة دول أوروبية كالنمسا وألمانيا وفرنسا كانت لها تحفظات كثيرة على عضوية تركيا. المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عارضت فكرة الانضمام واقترحت بدلا منها شراكة مميزة بسبب الخلافات مع تركيا حول حقوق الإنسان وقبرص وسياسة أنقرة الخارجية.

  • فرد من أفراد الشرطة التركية

    تركيا- الاتحاد الأوروبي.. كيف تحوّلت فكرة الانضمام إلى سراب؟

    شروط كوبنهاغن

    وضع الأوروبيون شرط احترام بنود اتفاقية كوبنهاغن أمام تركيا للانضمام، ومن الشروط تنظيم انتخابات حرة واحترام حقوق الإنسان واحترام الأقليات. ولأجل ذلك أعلنت أنقرة عدة إصلاحات منها إلغاء عقوبة الإعدام. بدأت المفاوضات الفعلية للانضمام عام 2005 في مجموعة من المجالات، غير أن استمرار مشكلة قبرص عجل بوقف المفاوضات، إذ رفضت أنقرة الاعتراف بعضوية قبرص في الاتحاد.

  • احتفالات بتحويل متحف آيا صوفيا إلى مسجد

    تركيا- الاتحاد الأوروبي.. كيف تحوّلت فكرة الانضمام إلى سراب؟

    دولة مسلمة وسط اتحاد مسيحي؟

    تشير العديد من التقارير إلى أن الاختلاف الديني بين تركيا وبلدان الاتحاد الأوروبي يشكلّ سبباً غير معلن لرفض الانضمام، فدول الاتحاد هي بلدان مسيحية فيما تركيا هي بلد مسلم. أكثر من ذلك، قلّص أردوغان مظاهر العلمانية وأرجع الدين إلى الحياة العامة. هذا العامل يرتبط بتوجس الأوروبيين من النزعة القومية التركية ومن عدم إمكانية قبول الأتراك بمشاركة هوية مجتمعية مع أوربييين يختلفون عنهم في نمط حياتهم.

  • أردوغان وميركل

    تركيا- الاتحاد الأوروبي.. كيف تحوّلت فكرة الانضمام إلى سراب؟

    التفاوض يتعثر مجددا

    بدءا من عام 2013 عادت المفاوضات مجددا، خاصة بعد مغادرة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الذي كان معارضا بقوة لفكرة الانضمام. لم تغيّر ميركل موقفها لكنها أبدت مرونة واضحة، بيدَ أن تركيا وضعت هي الأخرى شروطها المالية الخاصة لاسيما مع تحملها موجة اللاجئين. وجاء قمع مظاهرات ميدان تقسيم 2013 ليوقف المفاوضات مرة أخرى.

  • ماكرون وأردوغان

    تركيا- الاتحاد الأوروبي.. كيف تحوّلت فكرة الانضمام إلى سراب؟

    الصراع مع قادة أوروبيين يتفاقم

    لم تجانب المفوضية الأوروبية الواقع عندما قالت عام 2019 إن آمال انضمام تركيا إلى الاتحاد تلاشت، فلا أحد من الطرفين بات متحمسا للفكرة. أخذ أردوغان خطوات وصفها قادة من الاتحاد بأنها "استبدادية" خاصة مع تقارير حقوقية عن تراجع الحريات في البلد. أبعد ملف اللاجئين الطرفين أكثر، ثم جاء النزاع في شرق المتوسط بين تركيا من جهة واليونان وقبرص وفرنسا من جهة ثانية ليعدم تقريبا الفكرة.

    الكاتب: إسماعيل عزام


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