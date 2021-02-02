اعتقال عشرات الطلاب في تركيا خلال احتجاجات مناهضة لأردوغان

اعتقلت الشرطة التركية اليوم الجمعة (26 آذار/مارس) عشرات الطلاب الذين كانوا يتظاهرون ضد قرار الرئيس رجب طيب أردوغان تعيين أحد المقربين من حزبه عميداً لجامعة مرموقة في اسطنبول. ومنذ تعيين أردوغان مليح بولو عميداً لجماعة البوسفور في كانون الثاني/يناير من العام الحالي تشهد المدن التركية الكبرى تظاهرات.



والجمعة تجمّع عشرات المحتجين أمام مقر المحكمة الرئيسية في اسطنبول دعماً لرفاقهم الذين اعتقلوا لرفعهم علماً بألوان قوس القزح الذي يرمز إلى مجتمع الميم خلال تظاهرة الخميس.



وطوقت الشرطة المكان ومنعت الطلاب من الإدلاء بتصاريح إعلامية، كما أفاد مراسل ميداني لوكالة فرانس برس. ولاحقاً تدخلت الشرطة واعتقلت بعض الطلاب وساقتهم إلى حافلة تابعة لها. وقال محام يمثل الطلاب إنه تم اعتقال 24 شخصاً.



وهتف الطلاب لدى تدخّل الشرطة لاعتقالهم: "لسنا صامتين، لسنا خائفين، لن ننصاع"، وتابعوا: "العميد سيرحل ونحن سنبقى". ويعتبر الطلاب أن تعيين بولو يندرج في إطار جهود أوسع نطاقاً يبذلها أردوغان لفرض سيطرة مركزية على الجامعات.

وتصاعدت حدة التوتر بعدما علّق طلاب في كانون الثاني/يناير صورة كبيرة قرب مكتب بولو تظهر الحرم المكي ملفوفاً بألوان قوس القزح.



وبعد تلك الواقعة تم حظر نادي مجتمع الميم في جامعة البوسفور. والشهر الماضي شبّه أردوغان بعضاً من الطلاب بـ"الإرهابيين"، وقال إن قضية مجتمع الميم "تتعارض مع قيم البلاد".

م.ع.ح/ع.أ.ج (أ ف ب)