 اعتقال عساكر سودانيين على خلفية حمام دم فض الاعتصام | أخبار | DW | 11.06.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

اعتقال عساكر سودانيين على خلفية حمام دم فض الاعتصام

بعد حمام الدم الذي قتل فيه، وفق مصادر طبية، نحو 100 شخص أثناء فض الاعتصام أمام قيادة الجيش في الخرطوم، المجلس العسكري يعلن اعتقال عدد من المسؤولين عن مقتل العشرات من المتظاهرين السلميين واحالتهم إلى قضاء عاجل.

مشاهدة الفيديو 01:34

السودان ـ استمرار العصيان المدني ولا حل قريب يلوح في الأفق!

في خطوة ربما كانت تحمل لفتة للمحتجين، أعلن المجلس العسكري الانتقالي السوداني، في ساعة متأخرة من ليل الإثنين (10 يونيو/ حزيران 2019) احتجاز "عدد" من الجنود في أعقاب مقتل العشرات من المتظاهرين السلميين في الخرطوم الأسبوع الماضي.

وذكر المجلس في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية (سونا) أنه تم العثور على "أدلة أولية" ضد عدد من عناصر القوات النظامية الذين تم وضعهم بعد ذلك في الحجز العسكري، قبل إحالتهم إلى السلطات القضائية بشكل عاجل". وأضاف: "يؤكد المجلس العسكري الانتقالي أنه لن يكون هناك تأخير في محاسبة من يثبت إدانتهم وفقا للوائح والقوانين".

يأتي هذا فيما ذكرت لجنة أطباء السودان المركزية (غير رسمية) أن نحو 100 شخص قتلوا وجرح نحو 500 أثناء فض اعتصام الخرطوم في 3 حزيران/ يونيو.

المعارضة سترشح أسماء للمجلس الانتقالي

وكانت أجواء التوتر قد احتدمت في السودان منذ فضت قوات الأمن اعتصاما أمام مبنى قيادة الجيش بوسط العاصمة، وردت المعارضة بإعلان العصيان المدني المفتوح مما عرقل سير الحياة في الخرطوم.

ويطالب المتظاهرون المجلس العسكري بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية. وظلت معظم المحال التجارية في العاصمة مغلقة  وكان قد تم اعتقال العشرات من أنصار المعارضة، من بينهم اثنان من قادتهم يوم الأحد الذي صادف اليوم الأول للاعتصام. 

Khartum Landesweiter Streik im Sudan (picture-alliance/AP/dpa)

شارع تجاري بالخرطوم خلا تماما من المارة خلال اليوم الأول من العصيان المدني

وصرح أحد قياديي قوى إعلان الحرية والتغيير، الكيان الجامع لأبرز القوى المعارضة، لوكالة رويترز بأن المعارضة السودانية تعتزم ترشيح ثمانية أسماء لعضوية المجلس الانتقالي كما سترشح اقتصاديا بارزا لرئاسة الحكومة. وقال الرجل الذي طلب عدم نشر اسمه إن قوى إعلان الحرية والتغيير تعتزم ترشيح عبد الله حمدوك، الأمين التنفيذي السابق للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، رئيسا للوزراء، وستعلن أيضا ترشيحها لثمانية أعضاء بالمجلس السيادي من بينهم ثلاث نساء. ولم يذكر المصدر تفاصيل أخرى.

ويبدو أن الخطة تقوم على اقتراح طرحه رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد خلال زيارة للخرطوم الأسبوع الماضي بغرض الوساطة. وخلال مهمة الوساطة اقترح رئيس وزراء إثيوبيا مجلسا انتقاليا من 15 عضوا منهم ثمانية مدنيين وسبعة من ضباط الجيش لقيادة البلاد خلال المرحلة الانتقالية.

الولايات المتحدة ترسل مبعوثا للحوار

وفي تطور موازٍ، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية ليل الإثنين/ الثلاثاء أنّ مساعد وزير الخارجية لشؤون أفريقيا تيبور ناج سيزور الخرطوم خلال الأيام القليلة المقبلة للدعوة إلى "استئناف" الحوار بين المجلس العسكري الحاكم وقادة الحركة الاحتجاجية الذين يطالبون الجيش بتسليم السلطة للمدنيين.

وقالت الوزارة في بيان إنّ زيارة ناج إلى السودان تندرج في إطار جولة أفريقية تستمر من 12 ولغاية 23 حزيران/يونيو الجاري، مشيرة إلى أن المبعوث الأميركي سيدعو في الخرطوم أيضاً إلى "وقف الهجمات على المدنيين".

وكانت الولايات المتحدة دانت الأسبوع الماضي الهجمات على المحتجين الذين يطالبون المجلس العسكري بنقل السلطة إلى المدنيين بعد إطاحة الجيش بالرئيس عمر البشير في 11 نيسان/أبريل. ومن المقرّر أن يلتقي تيبور ناج خلال زيارته إلى السودان ممثلين عن كلّ من المجلس العسكري والحركة الاحتجاجية.

ص.ش/و. ب (د ب أ، رويترز، أ ف ب)

  • Brennende Autoreifen in Khartum (Reuters)

    السودان.. هل انتهى حلم الديمقراطية؟

    العنف وسط الخرطوم

    مع بزوغ الفجر وساعات الصباح الأولى، اقتحم الجيش وقوات الأمن السودانية ساحة الاعتصام في العاصمة الخرطوم، حيث يعتصم المحتجون منذ أسابيع. وقد تم استخدام القوة والرصاص الحي ما أدى إلى مقتل وإصابة الكثير من المحتجين، الذين أشعل بعضهم الإطارت محاولين إقامة حواجز لإعاقة فض الاعتصام.

  • BG Sudan Proteste (Getty Images/AFP/A. Shazly)

    السودان.. هل انتهى حلم الديمقراطية؟

    عشرات القتلى والجرحى

    هذه المحتجة لا تزال مستعدة للاعتصام والصمود، رغم هرب أغلب المحتجين من الساحة نتيجة استخدام الجيش وقوات الأمن القوة المفرطة ضدهم. وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف يركض الناس في الشوارع محاولين الاختباء وحماية أنفسهم من الرصاص. وحسب مصادر طبية سودانية قتل أكثر من 35 وأصيب مئات آخرون.

  • BG Sudan Proteste (Reuters)

    السودان.. هل انتهى حلم الديمقراطية؟

    قلق دولي

    حاول المعتصمون استخدام كل ما وقع تحت أيديهم، لحماية أنقسهم من هجوم الجيش، الذي انتقد المجتمع الدولي تصرفه بشدة، ودعت ألمانيا وبريطانيا إلى اجتماع استثنائي لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الوضع في السودان. وردا على ذلك تعهد رئيس المجلس العسكري، الفريق أول عبد الفتاح برهان، بالتحقيق فيما جرى، حسب ما أشارت إليه وسائل إعلام.

  • BG Sudan Proteste (Getty Images/AFP/A. Shazly)

    السودان.. هل انتهى حلم الديمقراطية؟

    الدعوة إلى انتخابات مبكرة

    عبر مؤيدون للمجلس العسكري عن دعمهم له برفع لافتة عليها صورة رئيس المجلس الفريق أول عبد الفتاح برهان ونائبه محمد حمدان دقلو "حميدتي". بعد فض الاعتصام بشكل دموي، أعلن برهان عن إلغاء كل ما تم الاتفاق عليه مع المعارضة، وإجراء انتخابات خلال تسعة أشهر بإشراف مراقبين إقليميين ودوليين.

  • BG Sudan Proteste Graffiti in Khartoum (picture-alliance/AA)

    السودان.. هل انتهى حلم الديمقراطية؟

    تلاشي الأمل بحدوث تغيير سياسي!

    رسم الغرافيتي هذا على الجدار، وكلمة "الحرية- Freedeom" يعبر عن تفاؤل وأمل السودانيين بحدوث تغيير سياسي ديمقراطي بعد الإطاحة بالبشير. وكاد أن يتحقق ذلك الأمل، بعد التقارب وتقدم المحادثات بين المجلس العسكري والمعارضة. لكن بعد فض الاعتصام بالقوة ووقوع ضحايا، تلاشى الأمل وتحول إلى أضغاث أحلام.

  • BG Sudan Proteste Sitzblockade vor dem Verteidigungsministerium in Khartoum (Reuters/M. Nureldin Abdallah)

    السودان.. هل انتهى حلم الديمقراطية؟

    الاستمرار في الاحتجاج

    واصل المحتجون اعتصامهم لأسابيع أمام مقر قيادة الجيش حتى أسقطوا البشير، لكنهم واصلوا اعتصامهم بعد ذلك وقالوا بأنهم لن يبرحوا مكانهم حتى تتحقق كل مطالبهم، لكن الجيش لم يحتمل صمود المعتصمين فقام بتفريقهم بالقوة. وقد برر الجيش ذلك بأنه استهدف "منطقة مجاورة له (مكان الاعتصام) باتت تشكل خطرا على أمن المواطنين". لكن المعارضة قالت إنها لن تستسلم ودعت إلى إضراب عام وعصيان مدني. إعداد: إنيس آزيله/ ع.ج


مختارات

ترقب وحذر في ثاني أيام العصيان المدني بالخرطوم

قرر المجلس العسكري بالسودان تعزيز الوجود الأمني للقوات المسلحة وقوات الدعم السريع والقوات النظامية الأخرى لإعادة الحياة إلى طبيعتها وفتح الطرق بعد دخول البلاد في عصيان مدني دعا إليه قادة الاحتجاجات، وسط ترقب وحذر. (10.06.2019)  

السودان..استجابة واسعة لدعوة "العصيان" المدني المفتوح

استجاب الشارع السوداني وفق تقارير إعلامية متطابقة لدعوة "العصيان المدني" المفتوح، إذ تمت مشاهدة القليل من المارة بينما أغلقت معظم البنوك التجارية والشركات الخاصة والأسواق. هذا فيما دعا بابا الفاتيكان للسلام والحوار. (09.06.2019)  

السودان.. قتلى في أول أيام العصيان المدني

قُتل أربعة سودانيين، وفق مصادر المعارضة، بعدما استجاب الشارع السوداني وفق تقارير إعلامية متطابقة لدعوة "العصيان المدني" المفتوح، إذ تمت مشاهدة القليل من المارة بينما أغلقت معظم البنوك التجارية والشركات الخاصة والأسواق. (09.06.2019)  

السودان.. هل انتهى حلم الديمقراطية؟

بعد فشل المحادثات بين المجلس العسكري والمعارضة حول تشكيل حكومة انتقالية في السودان، قام الجيش بفض الاعتصام بالقوة فقتل وجرح العشرات وأعلن المجلس إلغاء كل ما اتفق عليه مع المعارضة. فهل انتهى حلم السودانيين بالديمقراطية؟ (04.06.2019)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

السودان ـ استمرار العصيان المدني ولا حل قريب يلوح في الأفق!  

مواضيع ذات صلة

Sudann Khartum Soldaten Protest

ترقب وحذر في ثاني أيام العصيان المدني بالخرطوم 10.06.2019

قرر المجلس العسكري بالسودان تعزيز الوجود الأمني للقوات المسلحة وقوات الدعم السريع والقوات النظامية الأخرى لإعادة الحياة إلى طبيعتها وفتح الطرق بعد دخول البلاد في عصيان مدني دعا إليه قادة الاحتجاجات، وسط ترقب وحذر.

Sudan Khartum Demonstrant im Tränengas

السودان- غاز مسيل للدموع في أول أيام "العصيان" المدني 09.06.2019

انطلق اليوم في السودان "عصيان مدني" مفتوح إلى حين قيام المجلس العسكري بتسليم السلطة إلى "حكومة مدنية مستقلة". الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع على متظاهرين كانوا يحاولون نصب حواجز. هذا فيما دعا البابا إلى السلام.

Sudan Proteste in Khartum

برلين تدعو لوقف العنف في السودان وبروكسل تحث على الهدوء 03.06.2019

فيما دعت الحكومة الألمانية إلى وقف العنف في السودان دعا الاتحاد الأوروبي إلى السماح بالاحتجاج السلمي وحث على انتقال السلطة سريعا لقوى مدنية

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  