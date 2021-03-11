 اعتقال سوري في برلين مشتبه في ارتكابه جرائم حرب | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 04.08.2021

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أخبار

اعتقال سوري في برلين مشتبه في ارتكابه جرائم حرب

قبضت السلطات الألمانية على رجل سوري مشتبه بارتكابه جرائم حرب وقتل في حي اليرموك للاجئين الفلسطينيين في دمشق عام 2014. وتعتقد السلطات أن الرجل رمى قنبلة يدوية على مدنيين ينتظرون طرود غذائية من وكالة الأمم المتحدة للاجئين.

شرطة برلين (أرشيف)

شرطة برلين تقبض على سوري متهم بجرائم حرب (صورة أرشيفية)

ألقت السلطات الألمانية اليوم الأربعاء (الرابع من آب/أغسطس 2021) القبض على رجل في برلين بشبهة ارتكاب جرائم حرب والقتل والتسبب في إصابات جسدية في سوريا. ووفقا لبيانات الادعاء العام الاتحادي الألماني الذي أصدر أمر الاعتقال، يُشتبه في أن المتهم  موفق الـ. د. أطلق قنبلة يدوية من سلاح مضاد للدبابات على حشد من الناس في ساحة في العاصمة دمشق في آذار/مارس 2014، ما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص، وإصابة ثلاثة بجروح خطيرة، من بينهم طفل في السادسة من عمره.

مختارات

يبدو أن الاتفاق حول التدخل عسكريا في مخيم اليرموك في سوريا يشكل نقطة اختلاف داخل منظمة التحرير الفلسطينيية حسبما توحي به تصريحات متضاربة لقيادات داخل المنظمة، فما الذي ستؤول إليه الأمور وسط هذا الانقسام؟

وكان الضحايا مدنيين ينتظرون طرود غذائية من وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط. وكان المتهم في ذلك التوقيت عضوا في جماعة "حركة فلسطين الحرة"، بحسب بيانات الادعاء العام في كارلسروه.

وكان المتهم في السابق عضوا في "القيادة العامة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين".  وكانت تقوم هذه المليشيات المسلحة بتكليف من النظام السوري بفرض سيطرتها على حي اليرموك الذي وقع فيه الهجوم في دمشق، والذي نشأ كمخيم للاجئين الفلسطينيين.

وكان قد تم في ذلك الحين إغلاق هذا الحي تماما، ما أدى إلى نقص الغذاء والماء والرعاية الطبية. ويتهم الادعاء العام الألماني الرجل بارتكاب جرائم حرب والقتل في سبع حالات والتسبب في إصابات جسدية خطيرة في ثلاث حالات.

ومن المنتظر أن يقرر قاضي التحقيقات في المحكمة الاتحادية اليوم ما إذا كان سيُجرى إيداع المتهم الحجز الاحتياطي أم لا. كما فتش أفراد المكتب الإقليمي للشرطة الجنائية في ولاية برلين منزل المتهم في العاصمة الألمانية صباح اليوم.

ز.أ.ب/ع.ج.م (د ب أ، أ ف ب)

  • Yarmouk Camp Damascus Syrien

    مخيم اليرموك - جوع وحصار وبراميل متفجرة

    يشهد مخيم اليرموك منذ أول مايو/ آيار اشتباكات بين الفصائل الفلسطينية المسلحة وتنظيم "الدولة الإسلامية" الإرهابي (داعش). كما يتعرض لغارات جوية تشنها قوات النظام السوري.

  • Jarmuk zerstörter Stadtteil Damaskus

    مخيم اليرموك - جوع وحصار وبراميل متفجرة

    بعد دخول "داعش" مخيم اليرموك، هربت منه حوالي 500 عائلة، وفق مصادر فلسطينية، وتوزع أفرادها في أحياء مجاورة للمخيم خاضعة لسيطرة قوات النظام السوري.

  • Yarmouk Camp Damascus Syrien

    مخيم اليرموك - جوع وحصار وبراميل متفجرة

    تراجع عدد سكان مخيم اليرموك من نحو 160 ألف شخص قبل اندلاع الثورة السورية في 2011 إلى نحو 18 ألفا يعيشون منذ عامين تقريبا في ظل حصار خانق تفرضه قوات الأسد.

  • Yarmouk Camp Damascus Syrien

    مخيم اليرموك - جوع وحصار وبراميل متفجرة

    قتل في هجوم "داعش" الأربعاء الماضي على المخيم 38 شخصا بينهم ثمانية مدنيين، بحسب المرصد السوري. وحتى الحيوانات لم تسلم من تداعيات القتال، الذي يزيد مأساة سكان المخيم.

  • Yarmouk Camp Damascus Syrien

    مخيم اليرموك - جوع وحصار وبراميل متفجرة

    أدى هجوم تنظيم "داعش" في الأسبوع الماضي إلى نزوح نحو 2500 من السكان إلى الاحياء المجاورة فيما لا يزال الآلاف محاصرين داخله وبحاجة إلى إغاثة ومساعدات إنسانية عاجلة.

  • Yarmouk Camp Damascus Syrien

    مخيم اليرموك - جوع وحصار وبراميل متفجرة

    مخيم اليرموك، الذي أضحى رمزا للمعاناة والحرمان في النزاع السوري، أغرقه هجوم "داعش" عليه في مأساة جديدة، من أبرز ما فيها سوء التغذية ونقص الأدوية.

  • Yarmouk Camp Damascus Syrien

    مخيم اليرموك - جوع وحصار وبراميل متفجرة

    لا يزال يعيش في مخيم اليرموك حوالي 18 ألف شخص بينهم 3500 طفل، في أوضاع إنسانية صعبة. كما أنهم بحاجة ماسة إلى الطعام والدواء والخدمات الصحية.

  • Syrien Damaskus Waffenstillstand

    مخيم اليرموك - جوع وحصار وبراميل متفجرة

    "حفرة جحيم" هكذا وصف متحدث باسم وكالة "أونروا" مخيم اليرموك. وتطالب منظمات مساعدة إنسانية بوقف فوري للقتال حتى تتمكن من إيصال مساعداتها لسكان المخيم.

  • Flüchlingslager Yarmouk bei Damaskus

    مخيم اليرموك - جوع وحصار وبراميل متفجرة

    يعتمد سكان المخيم بشكل أساسي على المساعدات الإنسانية، لكن منظمات المساعدة لم تعد قادرة على الدخول إلى اليرموك بسبب استمرار القتال والغارات الجوية للنظام السوري.

  • Flüchlingslager Yarmouk bei Damaskus

    مخيم اليرموك - جوع وحصار وبراميل متفجرة

    غادر العديد من الأطباء ومنظمات الرعاية الصحية المخيم بعد احتدام المعارك. وهو ما ينذر بكارثة خطيرة وسط تردي الوضع الإنساني في المخيم، الذي يبعد عن العاصمة دمشق بثمانية كيلومترات فقط.

    الكاتب: إعداد: أمين بنضريف


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