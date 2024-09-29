اعتقال سوري في ألمانيا بعد حرائق وصدم محلات تجارية

في اعتداءات لم تتضح بعد خلفياتها ودوافعها، ألقت الشرطة الألمانية القبض على رجل سوري في مدينة إيسن بعدة شبهات، من بينها الحرق العمد والشروع في القتل.

أسفر حريقان منفصلان في مدينة إيسن الألمانية عن إصابة نحو 30 شخصاً أمس السبت، من بينهم طفلان صغيران في حالة حرجة بسبب استنشاق الدخان الناجم عن الحريق، بحسب السلطات المحلية. وقالت الشرطة إنه تم اعتقال رجل سوري (41 عاماً) في مدينة إيسن كمشتبه به فيما يتعلق بالحريقين.

وقال متحدث باسم الشرطة إن الرجل له علاقة بحادث اصطدام شاحنة بمتجرين، مضيفاً أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات نتيجة لهذا الحادث. وتم اعتقال الرجل بالقرب من المتجرين. وقالت الشرطة إنها لا تستطيع الآن تقديم تفاصيل حول خلفية المشتبه به أو دوافعه.

وعلق أسقف إيسن فرانز-جوزيف أوفربيك اليوم الأحد (29 أيلول/سبتمبر 2024) على "وحشية مرعبة". وأوضح الأسقف أن مشاعره مع المصابين، وأنه صلي بشكل خاص من أجل الأطفال المصابين بجروح خطيرة. وتابع: "أنا ممتن لخدمات الطوارئ لإجراءاتها السريعة والمهنية".

وحسب الشرطة، اندلع الحريقان في منزلين في تتابع سريع، ما استدعى قوات الإطفاء على نطاق واسع. وقال المتحدث باسم الشرطة إن المصابين تلقوا رعاية طبية وتم نقل بعضهم إلى المستشفى.

وقالت قوات الإطفاء إن من بين ثمانية أطفال أصيبوا بجروح خطيرة، هناك طفلان صغيران لا تزال حالتهما حرجة بسبب استنشاق الدخان.

ورفض المتحدث باسم الشرطة الألمانية التعليق على تقارير تفيد بأن المشتبه به هدد أيضاً شخصاً بسكين وساطور، مشيراً إلى أن مقاطع الفيديو المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي تخضع حالياً لتقييم السلطات.

خ.س/ع.ج (د ب أ)