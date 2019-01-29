اعتقال ثلاثة عراقيين للاشتباه في تخطيطهم لهجوم في ألمانيا

ألقت السلطات الأمنية بولاية شليسفيج هولشتاين الألمانية القبض على ثلاثة عراقيين بتهمة التخطيط لعمل إرهابي في ألمانيا. وحسب الادعاء العام الألماني فإن الأمر يتعلق بعراقيين تتراوح أعمارهم بين 23 و36 عاما.
ذكر موقع "شبيغل أونلاين" الألماني اليوم (الأربعاء 30 يناير/ كانون الثاني 2019) أن مكتب المدعي الاتحادي قال إن الشرطة ألقت القبض على ثلاثة عراقيين للاشتباه في تخطيطهم لهجوم ذي دوافع إسلامية متشددة. وأضاف في بيان "وفقا للنتائج حتى الآن، فإن المشتبه بهم لم يكونوا قد اختاروا بعد هدفا محددا لهجومهم".
وأوضح الموقع أن الادعاء العام يشك في تخطيط معتقلين في سن 23 عاما لأعمال عنف تهدد الأمن العام، فيما ساعدهم في ذلك المتهم الثالث (36 عاما). وقد تعاونت أجهزة الشرطة من عدة ولايات ألمانية خلال عملية الاعتقال، بما فيها القوات الخاصة.
وذكر نفس المصدر أن المعتقلين الثلاثة من اللاجئين قاموا بتخزين وتفحص دليل من الانترنت حول طرق صناعة القنابل وأساليب الحصول على مواد متفجرة من خلال الألعاب النارية التي يمكن حيازتها خلال أعياد نهاية السنة. كما قام المتهمون بطلب شراء آلية للاشتعال من بريطانيا. ويبدو أن أحد المعتقلين توعد باستهداف "أكبر عدد من الكفار، وتفادي الأطفال".
ومن المقرر أن تكشف التحقيقات عما إذا كان المتهمون ينتمون لتنظيم إرهابي. ومن المقرر أن يعرض المتهمون الآن على قاضي التحقيقات، والذي سيبت بشأن إصدار أمر بسجن المتهمين على ذمة التحقيق.
ح.ز/ ه.د (أ.ف.ب / د.ب.أ / رويترز)
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