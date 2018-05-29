اعتقال المتشبه به في حادث اعتداء على مقر صحيفة محلية في ماريلاند الأمريكية

قالت السلطات إن ما لا يقل عن خمسة أشخاص قتلوا وأصيب عدد آخر عندما أطلق مسلح النار عبر باب زجاجي في صحيفة محلية بأنابوليس عاصمة ولاية ماريلاند الأمريكية وأمطر غرفة الأخبار بالرصاص.

وقال زعماء سياسيون في المنطقة إن السلطات اعتقلت المشتبه به وإنه لم يعرف بعد الدافع وراء الهجوم الذي حدث عند مكتب صحيفة كابيتال غازيت. وقال ستيف شوه رئيس مقاطعة آن أرونديل في مؤتمر صحفي "مطلق النار قيد الاحتجاز ويجري استجوابه حاليا".

وأضاف حاكم ماريلاند لاري هوجان في المؤتمر الصحفي "إنه وضع مأساوي. ليست لدينا كل المعلومات حتى الآن ولا نستطيع أن نقدم كل المعلومات سوى أن لدينا عدة قتلى". ونشرت صحيفة كابيتال غازيت على تويتر صورة لغلافها يتضمن الصحفيين الخمسة الذين قتلوا في الهجوم.

وكشفت صحيفة كابيتال غازيت أن منفذ الهجوم شخص يدعى جارود راموس 38/ عاما. وأوضحت الصحيفة في تغريدة عبر تويتر أن راموس سبق أن رفع دعوى تشهير ضد الصحيفة وأحد كتابها في عام .2012 ونشرت الصحيفة رابطًا لقصة في صحيفة "بالتيمور صن"، المالكة لصحيفة "كابيتال جازيت ، توضح إن الدعوى كانت مرتبطة بقصة إخبارية عام 2011 غطت

قضية تحرش جنائي ضد راموس.

وقال مسؤول في إنفاذ القانون إن إطلاق الرصاص في أنابوليس يعامل كحادثة محلية لا تتعلق بالإرهاب وأضاف أن مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) في موقع الحادث لتقديم المساعدة للسلطات المحلية.

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وقال فيل دافيس الذي عرف نفسه بأنه مراسل شؤون المحاكم والجريمة في كابيتال غازيت على تويتر إن العديد من الأشخاص أصيبوا في إطلاق النار. وأكد أن مسلحا واحدا "أطلق النار على عدة أشخاص في مكتبي بعضهم لقي حتفه".

وأضاف "ليس هناك ما هو أكثر رعبا من سماع إطلاق النار على أشخاص وأنت أسفل مكتبك ثم تسمع صوت إعادة تلقيم المهاجم لسلاحه".

ح.ز/ م.س (رويترز، د.ب.أ)