اعتقال العشرات إثر أحداث عنف بعد مظاهرة يمينية في بروكسل

استخدمت الشرطة البلجيكية قنابل الغاز المسيل للدموع، وخراطيم المياه للتصدي لأشخاص ارتكبوا أعمال عنف في أعقاب مظاهرة نظمتها مجموعات يمينية في بروكسل للاحتجاج على ميثاق الأمم المتحدة للهجرة اليوم الأحد (16 ديسمبر/ كانون الأول 2018).

وأفادت وكالة الأنباء البلجيكية (بلجا) باحتجاز 90 شخصا على الأٌقل خلال الاحتجاجات. ونقلت الوكالة عن عمدة بروكسل فيليب كلوز قوله إن ما يقرب من 300 - 400 شخص حاولوا اقتحام مبنى المفوضية الأوروبية بالقوة. وأفادت (بلجا) بأن المتظاهرين طالبوا بإعطاء الأولوية "للشعب البلجيكي" وإغلاق الحدود واستقالة رئيس الوزراء شارل ميشيل.

أحداث عنف في بروكسل خلال مسيرة احتجاج على ميثاق الهجرة

وكان الآلاف قد خرجوا في مسيرة بالعاصمة البلجيكية بروكسل اليوم الأحد احتجاجا على ميثاق الأمم المتحدة للهجرة، فيما خرجت مظاهرة أصغر دعما للميثاق الذي أطاح توقيعه بحكومة بلجيكا الأسبوع الماضي. وقالت الشرطة إن نحو 5500 شخص خرجوا في مسيرة نظمتها الأحزاب الفلمنكية اليمينية في شطر العاصمة الذي يوجد به مقر مؤسسات الاتحاد الأوروبي الرئيسية. وفي غضون ذلك خرجت في وسط المدينة مسيرة مضادة نظمتها جماعات يسارية ومنظمات غير حكومية لكن لم يشارك بها سوى ألف شخص تقريبا.

وسحب حزب التحالف الفلمنكي الجديد اليميني، وهو الأكبر تمثيلا في البرلمان، وزراءه من الائتلاف الحاكم الأسبوع الماضي بعدما رفض رئيس الوزراء شارل ميشيل مطالبته بعدم التوقيع على اتفاق الأمم المتحدة للهجرة في مدينة مراكش المغربية.

وكانت كل الدول الأعضاء بالأمم المتحدة وعددها 193 دولة باستثناء الولايات المتحدة قد وافقت في يوليو/ تموز على هذا الاتفاق الرامي إلى تعزيز التعاون بشأن الهجرة لكن لم توقع عليه رسميا خلال مؤتمر مراكش يوم الاثنين الماضي سوى 164 دولة.

كما انسحبت عشر دول، معظمها من دول شرق أوروبا الشيوعية سابقا، من هذا الاتفاق غير الملزم.

ص.ش/ع.ش (د ب أ، ا ف ب)