اعتقال أرملة مغني الراب الألماني والداعشي كوسبرت بتهمة الإرهاب

ألقت السلطات الألمانية القبض على أرملة مغني الراب الألماني السابق والإرهابي المنتمي لتنظيم داعش، دنيس كوسبرت، بناء على أمر اعتقال من الادعاء العام الاتحادي. وأعلن الادعاء العام في مقره بمدينة كارلسروه اليوم الاثنين(التاسع من أيلول/ سبتمبر 2019) إنه تم القبض على أميمة أ.، التي تحمل الجنسية الألمانية والتونسية، في مدينة هامبورغ، للاشتباه في أنها كانت عضوة في تنظيم داعش في سوريا.
وبحسب تقارير إعلامية، فإن كوسبرت قُتل في سوريا خلال غارة جوية في كانون ثان/يناير الماضي.
ومن المقرر عرض المتهمة غدا الثلاثاء أمام قاضي التحقيقات في المحكمة الاتحادية بكارلسروه. وبحسب البيانات، انضمت أميمة إلى داعش في سوريا في كانون ثان/يناير عام 2015 بعدما سافرت إلى هناك مع أطفالها الثلاثة عبر تركيا. ووفقا للبيانات، كانت تدير المتهمة شؤون منزل زوجها الأول في مدينة الرقة السورية، وقامت بتربية أبنائها وفقا لأيديولوجية داعش. وعقب وفاة زوجها في عام 2015 وزواجها من كوسبرت، الذي شهد خلافات كثيرة بينهما، عادت أميمة إلى ألمانيا وهي حبلى في أيلول/سبتمبر عام 2016، لإنجاب طفلها الرابع هناك.
وكان كوسبرت اشتهر كمغني راب تحت اسم "ديسو دوج"، وتخلى عن الغناء للانضمام إلى داعش عام 2014. وأدرجت الولايات المتحدة كوسبرت على قائمتها للإرهاب.
ح.ع.ح/ح.ز(د.ب.ا)
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العراق.. رياضة الملاكمة تعيد للإيزيديات الثقة بالنفس
"أخوات الملاكمة"
تم إطلاق برنامج "أخوات الملاكمة" في أواخر عام 2018 من قبل لوتس فلاور، وهي منظمة غير حكومية بريطانية في كردستان العراق. على مدار خمسة أيام في الأسبوع تجتمع نساء وفتيات إيزيديات في دورة تدريبية لمدة ساعتين في مخيم روانجا. العديد منهن تعرضن للعنف الجسدي والنفسي والجنسي أثناء احتجازهن من قبل تنظيم "داعش" قبل وصولهن المخيم.
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العراق.. رياضة الملاكمة تعيد للإيزيديات الثقة بالنفس
تأهيل.. جسدي ونفسي
لم تكن الملاكمة أول نشاط بدني تدرجه منظمة لوتس فلاور للنساء والفتيات داخل مخيم روانجا، لكنه كان الأكثر شعبية. وتقول فيان أحمد، المديرة الإقليمية للفريق: "لقد فكرنا أنه سيكون من الجيد لو عملنا على تأهيل النساء على المستويين الجسدي والنفسي".
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العراق.. رياضة الملاكمة تعيد للإيزيديات الثقة بالنفس
تجاوز الطاقة السلبية
"في كثير من الأحيان عندما أمارس الملاكمة، تقفز إلى ذهني اللحظات التي كنت أشعر فيها بالألم والاكتئاب بداخلي وأحاول التخلص منها من خلال الملاكمة"، تقول حسنة سعيد يوسف. تعيش حسنة وعائلتها في مخيم روانجا منذ أن هاجم داعش قريتها في سنجار في عام 2014. وعندما علمت عائلتها باقتراب داعش من منطقتهم، فروا إلى الجبال واختبأوا هناك لمدة أسبوع، حتى تمكنوا من الوصول إلى المخيم.
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العراق.. رياضة الملاكمة تعيد للإيزيديات الثقة بالنفس
شغف الرياضة منذ الصغر
لطالما أحبت حسنة سعيد يوسف، البالغة من العمر 18 عاماً، الرياضة. ومنذ صغرها كانت تمارس رفع الأثقال مع عمها في صالة الألعاب الرياضية المؤقتة في المنزل، لكن الملاكمة، كما تقول، شيء مميز. على الرغم من رغبتها في أن تصبح طبيبة ذات يوم، لكنها تقول: "في الوقت نفسه، لا أريد أن أترك الملاكمة".
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العراق.. رياضة الملاكمة تعيد للإيزيديات الثقة بالنفس
ترحيب بعد الرفض
في البداية، لم تكن الكثير من العائلات في المخيم على استعداد للسماح للفتيات بحضور دروس الملاكمة. لكن بعد عدة أسابيع تنقل خلالها موظفو منظمة لوتس فلاور من منزل إلى منزل لشرح فوائد هذا النشاط البدني، بدأت الأمور تتغير. وتقول فيان أحمد: "لم نعتقد أن يلقى الموضوع هذا الترحيب الكبير خلال هذه الفترة القصيرة".
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العراق.. رياضة الملاكمة تعيد للإيزيديات الثقة بالنفس
داخل الحلبة
في أبريل/ نيسان، عملت بعض النساء على تدريب أنفسهن في دروس الملاكمة، حتى يتسنى لهن تعليم الملاكمة للنساء والفتيات الأخريات داخل مخيمات أخرى في المنطقة. وبدأت حسنة سعيد يوسف تعليم الملاكمة للفتيات داخل مخيمها.
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العراق.. رياضة الملاكمة تعيد للإيزيديات الثقة بالنفس
فرصة ثانية
عندما لا تكون هناك دروس للملاكمة، بإمكان الفتيات حضور دروس اللغة الإنجليزية أو " حكايات الأخوات" ، وهي حلقة دراسية للرواية المرئية. البعض منهن يكملن تعليمهن الثانوي بسبب انقطاعهن على الدراسة، بعد الهجوم على قراهن في عام 2014 من قبل داعش. والآن أصبح لديهن فرصة أخرى لإكمال تعليمهن. إعداد: فهرنيزا كامبانا (دهوك، كردستان العراق)/ ترجمة: إيمان ملوك