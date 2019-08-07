 اعتقال أرملة مغني الراب الألماني والداعشي كوسبرت بتهمة الإرهاب | أخبار | DW | 09.09.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

اعتقال أرملة مغني الراب الألماني والداعشي كوسبرت بتهمة الإرهاب

أمرت النيابة العامة بكارلسروه بحبس أرملة مغني الراب الألماني السابق والإرهابي الداعشي في سوريا، دنيس كوسبرت، أميمة أ. بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي أجنبي، وفق تقارير إعلامية. أميمة تحمل الجنسيتين الألمانية والتونسية.

Witwe von IS-Terrorist Denis Cuspert festgenommen (picture-alliance/dpa/Twitter)

ألقت السلطات الألمانية القبض على أرملة مغني الراب الألماني السابق والإرهابي المنتمي لتنظيم داعش، دنيس كوسبرت، بناء على أمر اعتقال من الادعاء العام الاتحادي. وأعلن الادعاء العام في مقره بمدينة كارلسروه اليوم الاثنين(التاسع من أيلول/ سبتمبر 2019) إنه تم القبض على أميمة أ.، التي تحمل الجنسية الألمانية والتونسية، في مدينة هامبورغ، للاشتباه في أنها كانت عضوة في تنظيم داعش في سوريا.

مختارات

يحتدم الجدل بين منظمة هيومن رايتس ووتش وحكومة إقليم كردستان حول مصير آلاف النازحين العرب السنة. المنظمة الحقوقية الأمريكية تتهم أربيل بمنعهم من العودة إلى قراهم بعد تحريرها من "داعش" وحكومة الإقليم ترد. (06.09.2019)

ما هو الدور الذي يمكن لألمانيا لعبه في استقرار سوريا على الصعد العسكرية والإنسانية والدبلوماسية؟ هذا ما ينبغي على البرلمان الألماني البت به عندما تنتهي قريبا فترة تفويض الجيش الألماني بمهام متعددة هناك. (07.09.2019)

وبحسب تقارير إعلامية، فإن كوسبرت قُتل في سوريا خلال غارة جوية في كانون ثان/يناير الماضي.

ومن المقرر عرض المتهمة غدا الثلاثاء أمام قاضي التحقيقات في المحكمة الاتحادية بكارلسروه. وبحسب البيانات، انضمت أميمة إلى داعش في سوريا في كانون ثان/يناير عام 2015 بعدما سافرت إلى هناك مع أطفالها الثلاثة عبر تركيا. ووفقا للبيانات، كانت تدير المتهمة شؤون منزل زوجها الأول في مدينة الرقة السورية، وقامت بتربية أبنائها وفقا لأيديولوجية داعش. وعقب وفاة زوجها في عام 2015 وزواجها من كوسبرت، الذي شهد خلافات كثيرة بينهما، عادت أميمة إلى ألمانيا وهي حبلى في أيلول/سبتمبر عام 2016، لإنجاب طفلها الرابع هناك.

وكان كوسبرت اشتهر كمغني راب تحت اسم "ديسو دوج"، وتخلى عن الغناء للانضمام إلى داعش عام 2014. وأدرجت الولايات المتحدة كوسبرت على قائمتها للإرهاب.

ح.ع.ح/ح.ز(د.ب.ا)

  • Yazidi women and girls stretch in lines after their cardio warm-up in preparation for a two-hour boxing session in Dohuk, Iraqi Kurdistan

    العراق.. رياضة الملاكمة تعيد للإيزيديات الثقة بالنفس

    "أخوات الملاكمة"

    تم إطلاق برنامج "أخوات الملاكمة" في أواخر عام 2018 من قبل لوتس فلاور، وهي منظمة غير حكومية بريطانية في كردستان العراق. على مدار خمسة أيام في الأسبوع تجتمع نساء وفتيات إيزيديات في دورة تدريبية لمدة ساعتين في مخيم روانجا. العديد منهن تعرضن للعنف الجسدي والنفسي والجنسي أثناء احتجازهن من قبل تنظيم "داعش" قبل وصولهن المخيم.

  • Yazidi women stand in line as they take turns hitting the upheld boxing gloves of Husna Said Yusef

    العراق.. رياضة الملاكمة تعيد للإيزيديات الثقة بالنفس

    تأهيل.. جسدي ونفسي

    لم تكن الملاكمة أول نشاط بدني تدرجه منظمة لوتس فلاور للنساء والفتيات داخل مخيم روانجا، لكنه كان الأكثر شعبية. وتقول فيان أحمد، المديرة الإقليمية للفريق: "لقد فكرنا أنه سيكون من الجيد لو عملنا على تأهيل النساء على المستويين الجسدي والنفسي".

  • Husna Said Yusef holds her gloves up while another girl practices a combination of different punches as she walks forward across the mat

    العراق.. رياضة الملاكمة تعيد للإيزيديات الثقة بالنفس

    تجاوز الطاقة السلبية

    "في كثير من الأحيان عندما أمارس الملاكمة، تقفز إلى ذهني اللحظات التي كنت أشعر فيها بالألم والاكتئاب بداخلي وأحاول التخلص منها من خلال الملاكمة"، تقول حسنة سعيد يوسف. تعيش حسنة وعائلتها في مخيم روانجا منذ أن هاجم داعش قريتها في سنجار في عام 2014. وعندما علمت عائلتها باقتراب داعش من منطقتهم، فروا إلى الجبال واختبأوا هناك لمدة أسبوع، حتى تمكنوا من الوصول إلى المخيم.

  • Yazidi women and girls do abdominal exercises to warm up before boxing class.

    العراق.. رياضة الملاكمة تعيد للإيزيديات الثقة بالنفس

    شغف الرياضة منذ الصغر

    لطالما أحبت حسنة سعيد يوسف، البالغة من العمر 18 عاماً، الرياضة. ومنذ صغرها كانت تمارس رفع الأثقال مع عمها في صالة الألعاب الرياضية المؤقتة في المنزل، لكن الملاكمة، كما تقول، شيء مميز. على الرغم من رغبتها في أن تصبح طبيبة ذات يوم، لكنها تقول: "في الوقت نفسه، لا أريد أن أترك الملاكمة".

  • A Yazidi girl rests while she waits for her turn to spar in the makeshift boxing ring in one of the trailers in Rwanga camp, Duhok, Iraqi Kurdistan

    العراق.. رياضة الملاكمة تعيد للإيزيديات الثقة بالنفس

    ترحيب بعد الرفض

    في البداية، لم تكن الكثير من العائلات في المخيم على استعداد للسماح للفتيات بحضور دروس الملاكمة. لكن بعد عدة أسابيع تنقل خلالها موظفو منظمة لوتس فلاور من منزل إلى منزل لشرح فوائد هذا النشاط البدني، بدأت الأمور تتغير. وتقول فيان أحمد: "لم نعتقد أن يلقى الموضوع هذا الترحيب الكبير خلال هذه الفترة القصيرة".

  • Two girls Yazidi girls spar with each other while Husna Said Yusef coaches them

    العراق.. رياضة الملاكمة تعيد للإيزيديات الثقة بالنفس

    داخل الحلبة

    في أبريل/ نيسان، عملت بعض النساء على تدريب أنفسهن في دروس الملاكمة، حتى يتسنى لهن تعليم الملاكمة للنساء والفتيات الأخريات داخل مخيمات أخرى في المنطقة. وبدأت حسنة سعيد يوسف تعليم الملاكمة للفتيات داخل مخيمها.

  • The girls help clean up after class by putting the gloves and protective gear back in their bags

    العراق.. رياضة الملاكمة تعيد للإيزيديات الثقة بالنفس

    فرصة ثانية

    عندما لا تكون هناك دروس للملاكمة، بإمكان الفتيات حضور دروس اللغة الإنجليزية أو " حكايات الأخوات" ، وهي حلقة دراسية للرواية المرئية. البعض منهن يكملن تعليمهن الثانوي بسبب انقطاعهن على الدراسة، بعد الهجوم على قراهن في عام 2014 من قبل داعش. والآن أصبح لديهن فرصة أخرى لإكمال تعليمهن. إعداد: فهرنيزا كامبانا (دهوك، كردستان العراق)/ ترجمة: إيمان ملوك


مختارات

العراق.. رياضة الملاكمة تعيد للإيزيديات الثقة بالنفس

في رحلتهن الطويلة إلى التعافي من آثار الصدمة، اختارت بعض النساء والفتيات الإيزيديات الناجيات من الإبادة الجماعية والعبودية الجنسية، التي ارتكبها "داعش" بحقهن، الملاكمة. وسيلة تساعدهن أيضاً على استعادة الثقة بأنفسهن. (03.08.2019)  

مواضيع ذات صلة

Symbolbild Mutmaßliches IS-Mitglied am Düsseldorfer Flughafen festgenommen

القبض على زوجة مقاتل داعشي بألمانيا وتوجيه عدة اتهامات لها 07.08.2019

أعلن الادعاء العام الألماني إلقاء القبض على زوجة مقاتل ينتمي لتنظيم "داعش". ويتهم المحققون المرأة بالانتماء لتنظيم إرهابي أجنبي وارتكاب جرائم حرب وانتهاك قانون الرقابة على الأسلحة الحربية.

Deutschland Oberlandesgericht in Hamburg

ألمانيا: تحريك دعوى ضد ثلاثة عراقيين بتهمة التخطيط لهجوم إرهابي 14.08.2019

يمثل ثلاثة عراقيين أمام المحكمة العليا في هامبورغ بتهمة الإعداد لهجوم إرهابي. الادعاء العام يشير لوجود أدلة على صلات لهم بـ "داعش" لكنهم ليسوا أعضاء فيه كما أنهم لم يحصلوا على أمر مباشر منه بتنفيذ اعتداء في ألمانيا.

Archivbild: Deutschland, Brandenburg: Gefängnis JVA Duben

هكذا تسعى ألمانيا لوقاية السجناء المسلمين من الوقوع في براثن التطرف 11.08.2019

يعتقد أن مرتكبي الهجمات الإرهابية في باريس وبروكسل وبرلين تحولوا إلى التطرف داخل السجن، فهناك من يدخله مجرما فيخرج متطرفا. في ألمانيا بدأ القضاء والسياسة في السير بخطوات جديدة لحماية السجناء من الوقوع في براثن التطرف.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  