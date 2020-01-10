 اعتقالات في أوساط ″مافيا العشائر″ ببرلين بسبب سرقة كنوز بمليار يورو | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 17.11.2020

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منوعات

اعتقالات في أوساط "مافيا العشائر" ببرلين بسبب سرقة كنوز بمليار يورو

جريمة سرقة من أحد المتاحف الألمانية، هزت الرأي العام في البلاد. وبعد عام من وقوعها نجحت السلطات في الوصول إلى المشتبه بهم. حيث قامت قوات الشرطة بعمليات تفتيش ومداهمة في برلين بغية ضبطهم وضبط المسروقات التي لا تقدر بثمن.

Einbruch Grünes Gewölbe Dresden

أعلن الادعاء العام في مدينة دريسدن، شرقي ألمانيا، أن الشرطة في العاصمة برلين ألقت القبض صباح اليوم الثلاثاء (17 نوفمبر/تشرين الثاني 2020) على ثلاثة مشتبه فيهم في واقعة السرقة التي حدثت في متحف "القبو الأخضر" في درسدن العام الماضي.

وأوضح الادعاء أنه من المقرر عرض المشتبه فيهم الثلاثة على قاضي التحقيقات خلال اليوم. وكان متحدث باسم الشرطة في مدينة دريسدن صرح في وقت سابق اليوم بأن الشرطة في برلين فتشت شققا في حي "نويكولن" البرليني منذ وقت مبكر صباح اليوم، وأن التفتيش له صلة بواقعة السرقة في متحف "القبو الأخضر" في درسدن.

وأشارت السلطات المختصة إلى أن 18 مداهمة لـ"شقق ومرائب ومركبات" تجري حاليا، خصوصا في برلين، في محاولة لاسترجاع القطع المسروقة خلال هذه العملية. وجنّدت السلطات 1638 شرطيا في هذه العملية التي تشهدها مناطق ألمانية عدة، وفق البيان.

مختارات

خصصت الشرطة الألمانية مكافأة مالية قدرها نصف مليون يورو لمن يساعد في ضبط لصوص المجوهرات الألمانية. وكان لصوص قد اقتحموا متحف "القبو الأخضر" في مدينة دريسدن بشرق ألمانيا وسرقوا مجوهرات "لا تقدر بثمن".

يبدو أن المجوهرات التي تمت سرقتها من متحف دريسدن قبل نحو شهرين، قد تم تهريبها إلى خارج ألمانيا. حيث قالت شركة أمن إسرائيلة أنها تلقت عرضا من مجهولين لشراء بعض تلك المجوهرات، وهو ما فاجأ مسؤولي المتحف!

سرق لصوص من "القبو الأخضر" بمدينة دريدسن قطع حلي معروفة عالميا، ويتساءل الجميع ماذا يريدون أن يفعلوا بهذه القطع؟ فتجار الفنون يعرفون القطع المسروقة. وهل يمكن تحقيق الربح بفن مسروق؟

وبحسب صحيفة "دي فيلت"، نقلا عن أوساط المحققين، فإن الثلاثة الذين قُبض عليهم، ينتمون إلى ما يعرف بـ"مافيا العشائر" في برلين، وهذا ما تم تأكيده من قبل وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا)، التي أوضحت أن المقبوض عليهم ينتمون لعشيرة رمّو.

ونفس المافيا العشائرية مشتبه بتورطها في جرائم كبيرة، مثل سرقة قطعة النقود الذهبية العملاقة بوزن 100 كغ من أحد متاحف برلين.

يذكر أن مجهولين اقتحموا في الـ25 من تشرين ثان/نوفمبر من العام الماضي المتحف الشهير الذي تم تأسيسه في القرن الثامن عشر في قبو أحد القصور التاريخية في دريسدن. وقاموا بقطع التيار الكهربائي ثم بفصل قضبان إحدى النوافذ ثم خلع الواجهة الزجاجية لها. وعندما دخلوا إلى غرفة المجوهرات قاموا بإحداث ثقوب في أحد صناديق العرض الزجاجية وإخراج المجوهرات الثمينة منها.

وتمت سرقة نحو عشرين قطعة مجوهرات من الألماس والأحجار النفيسة  من متحف "القبو الأخضر"، والتي تعود إلى عصر الباروك، ومن بينها نجمة وسام النسر الأبيض البولندي والجوهرة الماسية لأنشوطة "زيكسيشر فايسر".

  • Deutschland Razzien und Festnahmen im Zusammenhang mit dem Kunstraub im Grünen Gewölbe

    كنوز "القبو الأخضر" صنفت ضمن لائحة أبرز السرقات الفنية في التاريخ

    نفذت السلطات الألمانية المختصة 18 مداهمة لـ"شقق ومرائب ومركبات" تجري حاليا، خصوصا في برلين، في محاولة لاسترجاع القطع المسروقة خلال عملية السطو علىة متحف القبو الأخضر بدريسدن. وعبّأت السلطات 1638 شرطيا في هذه العملية التي تشهدها مناطق ألمانية عدة، وفق بيان للنيابة العامة الألمانية. وفي العام الماضي استحوذ منغذدو عملية السطو على حوالى عشرة قطع تضم في المجموع "مئات" الماسات بينها قطعة من 49 قيراطا.

  • Einbruch Grünes Gewölbe Dresden (picture-alliance/dpa/Jürgen Karpinski/Grünes Gewölbe/Polizeidirektion Dresden)

    كنوز "القبو الأخضر" صنفت ضمن لائحة أبرز السرقات الفنية في التاريخ

    في نوفمبر تشرين ثاني 2019 اقتحمت مجموعة من اللصوص متحف "القبو الأخضر" في قصر مدينة دريسدن الألمانية. ومن بين القطع المسروقة حسب المعلومات التي أدلت بها الشرطة "وسام النسر البولندي الأبيض" المرصع بالألماس والياقوت والذهب والفضة (من تصميم جان جاك بالارد 1746 – 1749). وهو من مجوهرات ما يُعرف بـ"المجموعة الماسية الحديثة" التي تعد أثمن مجموعة مجوهرات من عهد الملكية الساكسونية البولندية.

  • Einbruch Grünes Gewölbe Dresden (picture-alliance/dpa/Grünes Gewölbe/Polizeidirektion Dresden)

    كنوز "القبو الأخضر" صنفت ضمن لائحة أبرز السرقات الفنية في التاريخ

    كم بين المسروقات واحدة من البروشات الملكية الشهيرة. والتي كانت تضعها سيدات البلاط في نهاية القرن الثامن عشر للإشارة إلى أنها من مجوهرات العرش. في عام 1782 أمر ملك ساكسونيا فريدريش أوغسطس الثالث بتصنيع الدبوس وترصيعه بالألماس لزوجته أمالي أوغسطا وذلك بعد أن وضعت مولودها الأول. دبوس الصدر هذا مرصع بـ 51 ماسة من الحجم الكبيرو611 صغيرة.

  • Einbruch Grünes Gewölbe Dresden (picture-alliance/dpa/Jürgen Karpinski/Grünes Gewölbe/Polizeidirektion Dresden)

    كنوز "القبو الأخضر" صنفت ضمن لائحة أبرز السرقات الفنية في التاريخ

    ومن المسروقات أيضاً هذا العقد ومعه مئة وسبع وسبعون لؤلؤة ساكسونية. هذه اللآليء تم اصطيادها في مياه منطقة فوغت لاند الساكسونية التي يشكل نهر إلستر الأبيض مركزها. صيد اللؤلؤ كان في ذلك العهد شأن تابع للبلاط، بمعنى أن كل الإيرادات من صيد اللؤلؤ كانت تصب في خزينة حاكم ساكسونيا.

  • Einbruch Grünes Gewölbe Dresden (picture-alliance/dpa/Grünes Gewölbe/Polizeidirektion Dresden)

    كنوز "القبو الأخضر" صنفت ضمن لائحة أبرز السرقات الفنية في التاريخ

    ومن المسروقات أيضاً هذا العقد المصنع من 177 لؤلؤة ساكسونية، اُصطيدت من مياه منطقة فوغت لاند في ساكسونيا التي يقطعها نهر "إلستر الأبيض". كان صيد اللؤلؤ في ذلك العهد من شؤون البلاط، بمعنى أن إيراداته كانت تورد إلى خزينة حاكم ساكسونيا. اللصوص كسروا زجاج الواجهة بفأس ليتمكنوا من الوصول إلى المجوهرات ومن جملتها دبوس الشعر الذي يظهر في الصورة والمصمم على شكل الشمس.

  • Deutschland Berlin Goldmünze Big Maple Leaf aus Bode Museum gestohlen (picture-alliance/dpa/M. Mettelsiefen)

    كنوز "القبو الأخضر" صنفت ضمن لائحة أبرز السرقات الفنية في التاريخ

    سجل متحف "بوده" في العاصمة الألمانية برلين عام 2017 سرقة عملة نقدية ذهبية يبلغ وزنها 100 كيلوغرام يُقدر ثمنها بأربعة ملايين دولار. وكشفت التحقيقات أن الجناة ينتمي ثلاثة منهم إلى عائلة عربية معروفة ذات صلة بالجريمة المنظمة.

  • Mona Lisa theft 1911 (picture alliance/Mary Evans Picture Library)

    كنوز "القبو الأخضر" صنفت ضمن لائحة أبرز السرقات الفنية في التاريخ

    تعرضت لوحة الموناليزا الشهيرة للفنان ليوناردو دافنشي للسرقة عام 1911، حين قام رجل إيطالي يدعى فينشينزو بيروجي بسرقتها من متحف اللوفر بباريس، إذ تمكّن من إخفائها في ملابسه مرتدياً زي طاقم العمل في المتحف. غير أن اللوحة ظهرت من جديد عام 1913 حين أبلغ تاجر إيطالي الشرطة مباشرة عقب التعرف على اللوحة.

  • Jacques III de Gheyn, Rembrandt (picture-alliance/akg-images)

    كنوز "القبو الأخضر" صنفت ضمن لائحة أبرز السرقات الفنية في التاريخ

    لم تُسرق لوحة رامبرانت "جاك دي غين الثالث" مرة واحدة فقط، بل أربع مرات في أعوام 1966 و1973 و1981 و1986. لذلك لقبت بـ"اللوحة المسروقة". ولحسن الحظ، استعيدت بعد كل سرقة.

  • Johannes Vermeer, Concert (Gemeinfrei)

    كنوز "القبو الأخضر" صنفت ضمن لائحة أبرز السرقات الفنية في التاريخ

    أثارت عملية السطو على 13 لوحة من متحف إيزابيلا ستيوارد غاردنر الاهتمام الدولي عام 1990. اقتحم لصان متنكران بزي الشرطة المتحف في مدينة بوسطن بالولايات المتحدة وأزالوا اللوحات ومن ضمنها لوحة "Chez Tortoni" لإدوارد مانيت و"Concert" ليوهانس فيرمير (في الصورة). وما زالت الإطارات الفارغة معلقة على الجدران.

  • Van Gogh Museum in Amsterdam (picture-alliance/dpa/K. Van Weel)

    كنوز "القبو الأخضر" صنفت ضمن لائحة أبرز السرقات الفنية في التاريخ

    عام 1991 استطاع رجل الاختباء في دورة المياه بمتحف فان غوخ بأمستردام. وبمساعدة حارس المتحف تمكن من سرقة 20 لوحة فنية، من ضمنها لوحة رسمها فان غوخ لنفسه. غير أن الشرطة استطاعت أن تستعيد اللوحات بعد ساعة واحدة فقط من عملية السرقة، وألقت القبض على اللصوص بعد عدة أشهر من العملية.

  • Drumlanrig Castle (picture-alliance/dpa)

    كنوز "القبو الأخضر" صنفت ضمن لائحة أبرز السرقات الفنية في التاريخ

    قُدرت قيمة لوحة ليوناردو دافنشي (العذراء تغزل النسيج)، التي سرقت من القلعة الاسكتلندية عام 2003، بحوالي 70 مليون يورو. دخل رجلان كسائحين إلى المعرض وتغلبوا على حارس الأمن في قلعة "دروملانريغ" وهربوا باللوحة الثمينة. وظلت مختفية حتى عام 2007.

  • Norway Munch's The Scream and Madonna (picture-alliance/dpa/Munch Museum Oslo)

    كنوز "القبو الأخضر" صنفت ضمن لائحة أبرز السرقات الفنية في التاريخ

    في عام 2004 سُرقت لوحتا "الصرخة" و"مادونا" للفنان إدوارد مونش في أوسلو بالنرويج، حيث اقتحم لصان مسلحان متحف مونش أمام أعين العديد من الزوار وسرقا اللوحتين. لكن الشرطة تمكنت من استعادتهما، ولكن ليس قبل أن يلحق بلوحة "الصرخة" ضرر كبير.

  • Frace Claude Monet, Poppy Field Near Vétheuil (picture-alliance/akg-images)

    كنوز "القبو الأخضر" صنفت ضمن لائحة أبرز السرقات الفنية في التاريخ

    في عام 2008 سطا لصوص مسلحون على لوحات قدرت قيمتها بـ180 مليون فرنك سويسري (182 مليون دولار) من مجموعة "بورله" في زيوريخ بسويسرا. لوحة "الولد بالسترة الحمراء" لبول سيزان ولوحة "لودفيك ليبك وبناته " لإدغار ديغا و"تفتّح أغصان الكستناء" لفان غوخ، و "حقل الخشخاش قرب فيتويل" لكلود مونيه (في الصورة). ولحسن الحظ تم استعادت جميع تلك اللوحات بنجاح.

  • Big Maple Leaf coin (picture-alliance/dpa/F.May)

    كنوز "القبو الأخضر" صنفت ضمن لائحة أبرز السرقات الفنية في التاريخ

    ومؤخراً في آذار/ مارس 2017، سُرقت قطعة نقدية ذهبية يبلغ وزنها مائة كيلوغرام من متحف "بوده" ببرلين. قدرت قيمة العملة المادية المحضة بأربعة ملايين دولار، ومن المرجح أن اللصوص دخلوا إلى المتحف من النافذة. يُذكر أن القطعة النقدية كندية الأصل يبلغ ارتفاعها 53 سنتيمتراً وسماكتها ثلاثة سنتيمترات، ونُقش على جانبها صورة الملكة إليزالبيث الثانية. إنيس إيزيليه/ ريم ضوا/ م.م


ف.ي/ع.ج.م (د.ب.ا، ا.ف.ب)

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