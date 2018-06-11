اعتقالات في ألمانيا بعد جريمة اغتصاب جماعي في مرقص

انتهت سهرة في ملهى ليلي بطريقة مأساوية لم تكن متوقعة لشابة تبلغ من العمر 18 عاماً في مدينة فرايبورغ جنوبي ألمانيا. فبحسب ما نشر موقع صحيفة "بيلد" الألمانية، قام أكثر من ثمانية شبان بالتناوب على اغتصاب الشابة أمام ملهى ليلي.

وبحسب الصحيفة، كانت الشابة مع صديقتها في حفلة لموسيقى التكنو في المدينة عندما تعرضت لاعتداء جنسي في الرابع عشر من تشرين الأول/ أكتوبر أمام الملهى الذي أقيم فيه الحفل. وتعرفت الشرطة على ثمانية شبان يشتبه في أنهم وراء اغتصاب الفتاة وقامت باحتجازهم رهن التحقيق. وقالت الشرطة إن الشبان من أصول سورية وبينهم ألماني واحد.

وذكرت "بيلد" أن شاباً سورياً يبلغ من العمر 21 عاماً وصل إلى ألمانيا عام 2014 اغتصب الشابة أمام الملهى الليلي بين بعض الأشجار، ثم قام بدعوة أصدقائه للتناوب على الاعتداء عليها جنسياً. وتعتقد الشرطة أن الضحية لم تتمكن من الدفاع عن نفسها بسبب وقوعها تحت تأثير مخدر من المحتمل أن يكون قد دُسّ في مشروبها أثناء الحفلة بعد أن قدمه لها أحد المشتبه بهم.

وما تزال التحقيقات والفحوصات جارية لتحديد ما إذا كانت هناك أدوية أخرى.

ر.ض/ ي.أ