 اعتزال أوزيل يتحول لقضية سياسية واتحاد الكرة ينفي تهم العنصرية | عالم الرياضة | DW | 23.07.2018

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عالم الرياضة

اعتزال أوزيل يتحول لقضية سياسية واتحاد الكرة ينفي تهم العنصرية

تحول اعتزال لاعب خط الوسط، مسعود أوزيل، إلى قضية سياسية واجتماعية تجاوزت البعد الرياضي. وفيما نفى الاتحاد الألماني اتهامه بالعنصرية، رأى المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا أن موضوع أوزيل يظهر وجود جرح عميق في المجتمع.

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اوزيل يغادر المانشافت بعاصفة في ألمانيا

في أول رد رسمي على ما ورد في بيان اعتزال لاعب خط الوسط مسعود أوزيل، أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، اليوم الاثنين (23 تموز/ يوليو)، رفضه لاتهامه بالعنصرية. بيد أن الاتحاد أبدى في الوقت نفسه أسفه إزاء إعلان أوزيل اعتزاله اللعب الدولي ونهاية مشواره مع المنتخب الألماني.

وأعرب الاتحاد في بيان عن امتنانه لأوزيل "على ما قدمه من أداء رائع أثناء ارتدائه قميص المنتخب"، مضيفا أنه يأسف لشعور اللاعب بأنه "لم يلق المساندة اللازمة من الاتحاد بعد تلقيه انتقادات على خلفية عنصرية".

مختارات

أعربت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل موقفها من قرار نجم نادي أرسنال الانجليزي اعتزال اللعب ضمن منتخب ألمانيا لكرة القدم. وأحدث قرار اللاعب من أصل تركي زوبعة من ردود الفعل في ألمانيا وتركيا. (23.07.2018)

بعد صمت مطبق تحدث أوزيل عن صورته مع أردوغان، معلناً اعتزاله دوليا، ومتهماً مسؤولي الكرة بألمانيا بـ"العنصرية". وتحدثت تعليقات الصحف الألمانية عن "انفجار" سيتردد صداه من برلين حتى إسطنبول، وواجب من يرتدي قميص المانشافت. (23.07.2018)

وردا على تغريدة أوزيل التي قال فيها "في نظر غريندل وأنصاره، فأنا ألماني عندما نفوز، لكني مهاجر عندما نخسر"، قال بيان الاتحاد: "نفوز ونخسر معا كفريق. وكنا لنكون سعداء لو اختار مسعود أوزيل أن يكون جزءا من الفريق في هذه المرحلة، لكنه قرر خلاف ذلك".

في غضون ذلك تحول اعتزال أوزيل إلى قضية سياسية وقضية رأي عام، خصوصا فيما يتعلق باتهامات العنصرية التي وجهها اللاعب للاتحاد الألماني لكرة القدم، واصفا معاملة الاتحاد له بقلة الاحترام. حتى أن المستشارة أنغيلا ميركل شخصيا أدلت بدلوها في الموضوع.

كما قال رينهارد غروندي، النائب عن حزب الخضر المعارض والمسؤول عن الملف الرياضي لـ DW: "يؤسفني أن لاعبا مميزا يعتزل اللعب للمنتخب الألماني في عام 2018 بسبب العنصرية. كنت أتمنى ألا يلتقط أوزيل هذه الصورة مع الرئيس التركي، كما أني أرى أنه يمكن انتقاده بسببها، لكن أن يساء إليه بطريقة عنصرية وأن يُحمل وحده مسؤولية فشل المنتخب فهذا أمر لا يمكن تقبله أبدا".

Erdogan mit Özil (picture-alliance/dpa/Uncredited/Presdential Press Service)

أوزيل مع أردوغان، الصورة المثيرة للجدل.

أما المجلس الأعلى للمسلمين فقال ردا على ما يجري "إن موضوع أوزيل يظهر وجود جرح عميق في المجتمع. وهؤلاء الذين يدّعون أن الأمر كله يتعلق بصورة لأردوغان، لا يفهمون شيئا، أو بالأحرى لا يريدون أن يفهموا. إن الأمر يتعلق بالعنصرية في المجتمع، وعلينا بالتالي التعامل معها بشكل مفتوح وعلني، فبهذه الطريقة وحدها نكافحها".

وكان أوزيل لاعب أرسنال الإنجليزي، والمولود في ألمانيا من والدين مهاجرين من تركيا، قد أعلن أمس الأحد اعتزاله اللعب دوليا على خلفية الانتقادات الحادة التي وجهت إليه بسبب صورته مع الرئيس التركي أردوغان قبل مونديال روسيا 2018. وفي بيان الاعتزال وجه أوزيل اتهامات شديدة للاتحاد الألماني لكرة القدم ورئيسه راينهارد غريندل.

أ.ح/ف.ي (د ب أ، أ ف ب، DW)

  • Fußball WM 2014 Finale Argentinien Deutschland (AFP/Getty Images)

    أبرز إنجازات مسعود أوزيل في عالم الساحرة المستديرة

    كأس العالم 2014

    ساهم أوزيل بشكل كبير في تتويج المنتخب الألماني بمونديال 2014 وكان من أبرز اللاعبين في تلك البطولة.

  • FA Cup Gewinn FC Arsenal 17.05.2014 Mertesacker & Özil & Podolski (Reuters)

    أبرز إنجازات مسعود أوزيل في عالم الساحرة المستديرة

    تألق كبير في أرسنال

    تُوج أوزيل بكأس الاتحاد الانجليزي (2013/ 2014) مع فريق أرسنال. وأثنت الصحافة البريطانية كثيرا على أوزيل ووصفته بأنه واحد من أفضل اللاعبين في فريق "المدفعجية" وهو لقب فريق أرسنال.

  • Fußball Mezut Özil von Real Madrid (Getty Images)

    أبرز إنجازات مسعود أوزيل في عالم الساحرة المستديرة

    تتويج مع ريال مدريد

    الدوري الإسباني كان شاهدا أيضا على تألق أوزيل. فقد فاز الدولي الألماني من أصول تركية بالدوري الإسباني 2011/ 2012 وكأس ملك إسبانيا 2010/ 2011 مع ريال مدريد، وتوج أيضا مع الفريق الملكي بكأس السوبر الإسبانية عام 2012.

  • UEFA Champions League PFC Ludogorets Razgrad vs. Arsenal - Mesut Özil (Reuters/P. Childs)

    أبرز إنجازات مسعود أوزيل في عالم الساحرة المستديرة

    أفضل لاعب ألماني للمرة الخامسة

    توج أوزيل خمس مرات بجائزة أفضل لاعب ألماني وكان ذلك وفي أعوام 2011، 2012، 2013، 2015، و2016.

  • Özil Real vs Borussia 30.04.2013 in Madrid (picture-alliance/dpa)

    أبرز إنجازات مسعود أوزيل في عالم الساحرة المستديرة

    أفضل ممرر في أوروبا

    اختير "مسعود أوزيل" خلال الموسم الكروي 2011/ 2012 كأحسن ممرر في أوروبا. فقد أهدى أكثر من 25 تمريرة حاسمة متفوقا بذلك حينها على منافسين كبار في عالم المستديرة كميسي ورنالدو.

  • Fußballer Mesut Özil mit DFB Pokal (AP)

    أبرز إنجازات مسعود أوزيل في عالم الساحرة المستديرة

    بداية التألق مع بريمن

    متابعو كأس ألمانيا عام 2009 كانوا شاهدين على موهبة صاعدة. "أوزيل" اقتنص لقب النجم بلا منازع ذلك الموسم، حيث أحرز فريقه فيردر بريمن على كأس الاتحاد الألماني لكرة القدم للمرة السادسة في تاسع مشاركة له في النهائي. الألماني من أصل تركي سجل في شباك ليفركوزن في الدقيقة 58، وضمن الفوز لفريقه.

  • Fußball U21-Europameister Deutschland (imago sportfotodienst)

    أبرز إنجازات مسعود أوزيل في عالم الساحرة المستديرة

    الخطوة الأولى نحو النجاح

    أوزيل كان ضمن المنتخب الألماني الفائز ببطولة أمم أوروبا للشباب عام 2009. وتألق في المباراة التي حققت فيها ألمانيا فوزا كاسحا على إنجلترا. بطولة أمم أووربا للشباب عام 2009 اعتُبرت بداية النجاح لصاحب التمريرات والفنيات السحرية. إعداد: مريم مرغيش.

    الكاتب: مريم مرغيش


مختارات

أبرز إنجازات مسعود أوزيل في عالم الساحرة المستديرة

بدأ اللاعب مسعود أوزيل مسيرته الكروية الناجحة من ضواحي مدينة غيلسنكيرشن الألمانية وانتقل ليصنع أمجاد أعرق الأندية الأوربية مثل ريال مدريد وأرسنال ويقود منتخب ألمانيا للفوز بكأس العالم 2014. بالصور: مسار حافل بالإنجازات. (10.07.2018)  

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