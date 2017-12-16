اعتراض مهاجرين عراقيين حاولوا عبور القنال الإنجليزي بقوارب

اعترضت قوة من حرس الحدود وخفر السواحل البريطانيين ثلاثة قوارب صغيرة كانت تقل 36 مهاجراً وذلك خلال محاولتهم عبور القنال الإنجليزي (بحر المانش) بين فرنسا وبريطانيا يوم أمس الاثنين (23 نيسان/ أبريل).

ضمت المجموعة الأولى من المهاجرين 11 رجلاً قالوا إنهم إيرانيون، إلى جانب عراقي واحد. تم اعتراض طريق القارب في الساعات الأولى من الصباح، ليتم بعدها نقل الرجال إلى مدينة دوفر الساحلية الإنجليزية للحصول على رعاية طبية والتحقيق معهم.

وفي وقت لاحق من اليوم نفسه، عثرت السلطات البريطانية على 15 رجلاً وامرأة وطفلا عراقيا على متن قارب ثان اعترضته سفينة خفر السواحل قبل نقلهم إلى دونغنس، حيث تم نقل المهاجرين إلى دائرة مسؤولي الهجرة.

أما المجموعة الثالثة فكانت تضم تسعة رجال وامرأة من إيران، تم نقلهم إلى دوفر. وخلال الأشهر الستة الماضية، شهدت بريطانيا ارتفاعا كبيرا في عدد المهاجرين الذين يحاولون عبور القنال الإنجليزي.

ومنذ أوائل نوفمبر من عام 2018، قام ما يقرب من 500 شخص - بمن فيهم العشرات من الأطفال - بهذه الرحلة مستقلين قوارب صغيرة. وفي ديسمبر، أعلنت الحكومة البريطانية أن الزيادة في الأعداد "مؤشر مقلق".

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية يوم الاثنين إن "أي شخص يعبر القناة في قارب صغير يخاطر بحياته وحياة أطفاله." وأضاف المتحدث أن المملكة المتحدة قد وافقت على خطة عمل مشتركة مع فرنسا بشأن زيادة عدد المهاجرين الذين يحاولون عبور القنال الانجليزي.

المصدر: مهاجر نيوز