نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

اعتداء برلين

وقع اعتداء برلين في سوق أعياد الميلاد بجوار كنيسة الذكرى غرب المدينة. والحادث هو الأول من نوعه في المدينة التي ينتمي سكانها إلى عشرات القوميات وتضم جالية عربية كبيرة.

في التاسع عشر من مساء ديسمبر/ كانون الأول 2016 اقتحمت شاحنة كبيرة سوق أعياد الميلاد التقليدي في ساحة "برايتشايدبلاتس" بالقرب من كنيسة الذكرى في حي كودام وسط العاصمة الألمانية برلين. وقد أدى الاعتداء إلى مقتل وجرح العشرات من زوار السوق. كما أعاد إلى الأذهان استخدام الشاحنات الكبيرة كأداة لتنفيذ عمليات إرهابية حصلت في فرنسا وأماكن أخرى.

16.05.2019, Berlin: Die Anwälte Tarig Elobied und Türker Kerem (li) stehen in einem Gerichtssaal und warten auf ihren Mandanten. Der aus Dagestan stammende russische Staatsbürger Magomed-Ali C. wird laut Anklage beschuldigt, einen Sprengstoffanschlag in Deutschland vorbereitet zu haben. Laut Anklage des Generalbundesanwalts soll der Mann sich den Planungen im Oktober 2016 auch der spätere Weihnachtsmarkt-Attentäter Anis Amri angeschlossen haben. Zu Beginn des Prozesses verweigerte der Angeklagte seine Vorführung so lange, bis die Pressevertreter aus dem Saal waren. Foto: Paul Zinken/dpa/Pool/dpa | Verwendung weltweit

ألمانيا ـ السجن لجهادي كان مقربا من منفذ هجوم برلين أنيس عمري 24.01.2020

كان أحد المقربين من منفذ هجوم سوق عيد الميلاد ببرلين في عام 2016 أنيس عامري وكان لهجوم كبير، حسب لائحة الاتهام. والآن حكمت محكمة عليه بالسجن أكثر من خمس سنوات.
ARCHIV - Beamte eines Spezialeinsatzkommandos (SEK) der Polizei Frankfurt sichern am 18.08.2017 einen Gerichtstermin des Terrorverdächtigen Haikel S. am Gericht in Frankfurt am Main (Hessen). (zu dpa «Terrorverdächtiger Tunesier kann unter Bedingungen abgeschoben werden» vom 21.09.2017) Foto: Boris Roessler/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

ألمانيا ـ معلومات بشأن احتمال ترحيل العراقيين الثلاثة المعتقلين 01.02.2019

قال مسؤولون ألمان أن السلطات تدرس ترحيل اللاجئين العراقيين الثلاثة الذين تم اعتقالهم بعد اكتشاف تخطيطهم لشن هجوم إرهابي، وهو السابع الذي يتم إفشاله منذ هجوم برلين.
2- An activist lights candles at the memorial of the victims of 2016 Christmas Market attack in Breitscheidplatz near the Kaiser Wilhelm Memorial Church- the photo was taken on December 13, 2018- DW/Samar Samir. ２- أحد الناشطين يضئ شموعا عند لضحايا هجوم سوق عيد الميلاد 2016 في شارع بريتشيدبلاتز بالقرب من كنيسة قيصر فيلهلم التذكارية ببرلين، وتم التقاط الصورة في 13 ديسمبر 2018- DW/ Samar Samir

شموع لا تنطفئ تخليدا لضحايا هجوم سوق عيد الميلاد ببرلين 19.12.2018

"لن يكونوا في طي النسيان" هكذا قيل عن ضحايا هجوم سوق عيد الميلاد ببرلين، حيث تضاء لهم الشموع كل ليلة في إحياء الذكرى الثانية للهجوم الإرهابي الذي هز سكينة العاصمة الألمانية.
HANDOUT - Das am 21.12.2016 vom Bundeskriminalamt (BKA) zur Verfügung gestellte undatierte Bild zeigt den Tatverdächtigen Anis Amri, der am 19.12.2016 den Anschlag mit einem Lastwagen auf einen Weihnachtsmarkt in Berlin verübt haben soll. ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der Fahndung Amris und nur bei Urhebernennung Foto: -/Bundeskriminalamt/dpa |

تقرير: منفذ هجوم برلين أنيس عمري كان جزءا من خلية إرهابية 15.12.2018

ذكر تقرير إعلامي أن السلطات الإيطالية تستند في تحقيقاتها بشأن منفذ هجوم برلين عام 2016 أنيس عمري بأنه لم يكن فاعلا منفردا، بل كان جزءا من خلية إرهابية على علاقة بمسجد في برلين.
Archiv 2006 Rome, ITALY: Italian special unit soldiers march on Via dei Fori Imperiali avenue during the military parade of the Day of the Republic celebrations, 02 June 2006. Italian armed forces celebrate the 60th anniversary of Italy's birth as a Republic. AFP PHOTO / ANDREAS SOLARO (Photo credit should read ANDREAS SOLARO/AFP/Getty Images) Getty Images/AFP/A. Solaro

إيطاليا تعتقل خمسة تونسيين على صلة بمنفذ هجوم الدهس ببرلين 29.03.2018

نفذت الشرطة الإيطالية مداهمات في روما ونابولي ألقت القبض على خمسة تونسيين يشتبه في إعدادهم لعمليات إرهابية وتزوير وثائق وتسهيل دخول إرهابيين تونسيين إلى البلاد. وتشتبه السلطات بأنهم كانوا على صلة بمنفذ هجوم برلين.
People in Berlin, Germany, on August 18, 2017 during a memorial to Earth attack of December 19, at Breitscheidplatz in Berlin, Germany . On December 19, 2016 Anis Amri , a Tunisian radical , drove a heavy truck into a crowded Christmas market at breitscheidplatz, Killing 12 pople and injuring 50. (Photo by Andrea Ronchini/NurPhoto) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

رسالة مؤثرة من والدة أحد ضحايا اعتداء برلين لوالدة العامري منفذ الهجوم 18.12.2017

بعد مرور عام على هجوم برلين تستقبل المستشارة ميركل عائلات الضحايا للتضامن معهم، فيما كتبت والدة أحد الضحايا رسالة مؤثرة إلى والدة أنيس العامري منفذ الهجوم ذكرتها بأنهن كأمهات يمكنهن المساهمة في عمل شيء أكبر.

20.12.2016+++ Rescuers and police investigators inspect a truck that ploughed through a crowd of a Christmas market on Breitscheidplatz square near the fashionable Kurfuerstendamm avenue in the west of Berlin, Germany, December 20, 2016 REUTERS/Fabrizio Bensch

ضحايا هجوم برلين.. الخلافات تشل يد المساعدة الحكومية 12.08.2017

بعد تعثر وانتظار طويل، بدأت الحكومة الألمانية بتقديم مساعدات مهمة للمتضررين من هجوم سوق عيد الميلاد في برلين. ولكن يبقى السؤال المطروح، هل تعلمت ألمانيا حقا كيفية التعامل مع أي حدث من هذا القبيل في المستقبل؟
Fahndungsfotos des im Zusammenhang mit dem Terroranschlag von Berlin gesuchten Tunesiers Anis Amri hängen am 22.12.2016 an der Tür der Weihnachtsmarktwache in Frankfurt am Main (Hessen). Die hessische Polizei ist an Weihnachten mit mehr Kräften als sonst im Einsatz. (zu dpa Mehr Polizei an Weihnachten im Einsatz - auch Kirchen im Blick vom 22.12.2016) Foto: Arne Dedert/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

لجنة برلمانية: السلطات تعاملت بإهمال مع أنيس عامري 01.06.2017

أصدرت لجنة تحقيق برلمانية ألمانية شكلت للتحقيق في حالة المشتبه به الرئيسي في هجوم برلين أنيس العامري، تقريرا عن ملابسات القضية. واتهم التقرير السلطات الألمانية بالإهمال في التعامل مع قضية العامري.
ARCHIV - Polizisten begleiten einen straffällig gewordenen Asylbewerber am 24.11.2015 zum Flughafen Leipzig-Halle in Schkeuditz (Sachsen) zu seinem Abflug nach Belgrad (Serbien). Bundesinnenminister de Maizière (CDU) informiert sich über die Abschiebung von Ausländern am Flughafen Schönefeld. (zu dpa vom 19.02.2017) Foto: Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

ألمانيا ترحل المزيد من "المهاجمين المحتملين" بعد هجوم برلين 30.03.2017

في إطار نهج أكثر تشدداً ولتلافي تكرار الأخطاء في التعامل مع منفذ هجوم برلين، رحلت ألمانيا عشرة "مهاجمين محتملين" من بين طالبي اللجوء. وجرت عملية الترحيل إلى دول شمال إفريقيا.
December 20, 2016*** Police stand in front of the truck which ploughed last night into a crowded Christmas market in the German capital Berlin, Germany, December 20, 2016. REUTERS/Hannibal Hanschke

اعتداء برلين - تحقيق يبرئ سلطات ولاية ألمانية من التقصير 27.03.2017

خلصت تحقيقات إلى أن السلطات في ولاية شمال الراين-فيستفاليا لم ترتكب إخفاقات كبيرة في التعامل مع التونسي، منفذ هجوم برلين. إلا أن التقرير وصف تصنيف ولاية برلين لعامري بأنه "أقل خطورة" على أنه كان "أمراً فادحاً للأسف".
dpatopbilder - Polizisten stehen am 28.02.2017 vor der Fussilet-Moschee in Berlin-Moabit. Die Berliner Behörden haben den Moschee-Verein Fussilet verboten, in dem auch der Weihnachtsmarkt-Attentäter Anis Amri verkehrte. (zu dpa «Berliner Moschee-Verein Fussilet verboten - Großeinsatz der Polizei» vom 28.02.2017) Foto: Gregor Fischer/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

هل بدأت الحرب على "مساجد التطرف" في ألمانيا؟ 28.02.2017

استيقظت برلين اليوم على خبر إغلاق مسجد في برلين كان يرتاده الإرهابي أنيس العامري منفذ هجوم برلين الدامي. فما هي تبعات هذا الإجراء المتأخر على صورة جوامع المسلمين في ألمانيا، وكيف يرى سائرالأئمة في البلد هذه الخطوة؟

ARCHIV 2014 +++ Der Innenausschuss des Deutschen Bundestages tagt am am 19.02.2014 in Berlin. Der Innenausschuss beschäftigt sich mit der Frage der Weitergabe von Informationen über den ehemaligen Bundestagsabgeordneten Edathy zu Ermittlungen im Bereich der Kinderpornografie. Foto: Maurizio Gambarini/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

حزب معارض يدعو لتوضيح دور الاستخبارات الداخلية في قضية عامري 13.02.2017

بعد حوالي شهرين من اعتداء برلين، لا يزال الجدل بحدوث تقصير أمني يلقي بظلاله الثقيلة على المشهد السياسي. آخر حلقات هذا المسلسل هي دعوة سياسي بارز بحزب الخضر المعارض لتوضيح دور الاستخبارات الداخلية في قضية عامري.
Salafisten in Tunesien Bildbeschreibung: Main title/ Subject : fans Ansar Sharia in Tunis, Tunisia Photo title: fans Ansar Sharia in Tunis, Tunisia Place and Date : 2013, Tunisia Copy Right/ Photographer: Taieb Kadri Zulieferer: Mulham Shaalan

خبير تونسي: الجهاد "مَخرج مشرِّف" لصغار المجرمين من الإجرام 28.01.2017

قد ينزلق المجرمون إلى التطرف حين يرون في الجهاد "خروجاً مشرِّفاً" من نهج الإجرام. في حواره لموقع قنطرة مع الصحفية الألمانية سارة ميرش إنتقد الخبير التونسي حمزة المؤدّب تركيز المسؤولين الحصري على الأمن في مكافحة الإرهاب.

Tunisians demonstrate against the return of jihadists fighting for extremist groups abroad, on Habib Bourguiba Avenue, in Tunis, Tunisia January 8, 2017. The placard reads Angela Merkel Tunisia is not the garbage of Germany ''. REUTERS/Zoubeir Souissi

مسائية DW: العلاقات الألمانية التونسية بعد اعتداء برلين 20.01.2017

بعد مرور شهر على هجوم برلين الذي نفذه مواطن تونسي، كيف أضحت العلاقات الألمانية التونسية، وهل تتجاوز الدولتان خلافاتهما حول ترحيل من رفضت طلبات لجوئهم من التونسيين.
In a screenshot from an undated video released by 'Amaq', Daesh or ISIS press agency, Anis Amri, killer of Berlin Christmas Market attack, pledges allegiance to ISIS and its leader Baghdadi. Photo by Balkis Press/ABACAPRESS.COM |

ملف عامري ـ صعوبات العمل المشترك بين الأجهزة الأمنية والقضاء 15.01.2017

كان أنيس عامري منفذ هجوم برلين الذي خلف 12 قتيلا معروفا لدى السلطات الأمنية الألمانية، لكن ذلك لم يمنع من توقيفه بسبب "غياب أدلة ملموسة"، مما يثير الكثير من التساؤلات حول العمل المشترك بين الأجهزة الأمنية والقضاء.

13.09.16+++ Polizeirazzia Berlin. Maghrebiner nehmen die syrische Identität in Deutschland an. +++ (C) DW/C. Chebbi

بعد هجوم برلين ـ رعب الترحيل يقض مضاجع شبان تونسيين 07.01.2017

تعيش في ألمانيا مجموعة كبيرة من الشباب التونسيين بطريقة غير نظامية بعد أن تمكنوا من عبور البحر والوصول إلى هنا، لكن الهجوم الذي قام بها مواطنهم أنيس العامري في برلين ضاعف من معاناتهم ومخاوفهم. DW استمعت لقصص بعض منهم.

مزيد من المقالات