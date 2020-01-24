وقع اعتداء برلين في سوق أعياد الميلاد بجوار كنيسة الذكرى غرب المدينة. والحادث هو الأول من نوعه في المدينة التي ينتمي سكانها إلى عشرات القوميات وتضم جالية عربية كبيرة.

في التاسع عشر من مساء ديسمبر/ كانون الأول 2016 اقتحمت شاحنة كبيرة سوق أعياد الميلاد التقليدي في ساحة "برايتشايدبلاتس" بالقرب من كنيسة الذكرى في حي كودام وسط العاصمة الألمانية برلين. وقد أدى الاعتداء إلى مقتل وجرح العشرات من زوار السوق. كما أعاد إلى الأذهان استخدام الشاحنات الكبيرة كأداة لتنفيذ عمليات إرهابية حصلت في فرنسا وأماكن أخرى.