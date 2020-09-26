 اعتداء باريس ـ المشتبه به يعترف بنيته استهداف ″شارلي إيبدو″ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 26.09.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

اعتداء باريس ـ المشتبه به يعترف بنيته استهداف "شارلي إيبدو"

أعترف المشتبه به الرئيسي بهجوم الجمعة قرب مقر قديم لمجلة شارلي إيبدو بباريس، بقيامه بالاعتداء مبررا فعلته بإعادة نشر الصحيفة للرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد، وقال بإنه كان يستهدف الصحيفة الساخرة.

الهجوم أسفر عن إصابة شخصين بجروح خطيرة

الهجوم أسفر عن إصابة شخصين بجروح خطيرة

قالت مصادر قريبة من التحقيق ومصدر من الشرطة الفرنسية إن الرجل المشتبه بتنفيذه هجوما بساطور أسفر عن إصابة شخصين بجروح خطرة في باريس أمس الجمعة (25 سبتمبر/أيلول 2020)، يتعاون مع الشرطة، وأنه أقر بتنفيذ الاعتداء وبأنه كان يستهدف مجلة شارلي إبدو الأسبوعية الساخرة.

وبحسب عناصر الشرطة الذين ألقوا القبض على الرجل بأن، المشتبه به الرئيسي اعتراف بالوقائع كما انه أدلى بالتصريحات نفسها للمحققين، وفقا لمصدر مطلع على الملف مبررا عمله بأنه "لم يتمكن من تحمل إعادة نشر (المجلة) للرسوم الكاريكاتورية التي تمثل النبي محمد".

وقال مصدر قريب من التحقيق إن الفاعل اعتقد أن المبنى المستهدف ما زال يضم مقر هيئة تحرير مجلة شارلي إيبدو الساخرة.

وأوقفت الشرطة المشتبه فيه الرئيسي في ساحة باستيل بعيد الهجوم.ووقع الهجوم أمام مبنى كان يضم المقر السابق للمجلة ، وهو ذات الموقع الذي شهد في 2015 إقدام متشددين إسلاميين على قتل عاملين بالمجلة بالرصاص لنشرها رسوما ساخرة تصور النبي محمد.

وكان وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان قد رجّح أن يكون الهجوم "عملا إرهابيا"، وأوضح في تصريح لمحطة "فرانس 2" التلفزيونية الفرنسية أن الهجوم وقع "في الشارع الذي كان يضم مقر شارلي إيبدو، وهذا هو النهج المتبع من قبل الإرهابيين الإسلاميين ومما لاشك فيه هو هجوم دام جديد على بلدنا".

مشاهدة الفيديو 03:25

حادث باريس يعيد للأذهان الهجوم الرهيب على شارلي إيبدو قبل 5 سنوات

واستلمت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب التحقيق في القضية، التي أحيت ذكرى العام 2015 المؤلمة في فرنسا التي شهدت خلاله هجمات في كانون الثاني/يناير على شارلي إبدو وتلك الأكثر دموية في 13 تشرين الثاني/نوفمبر.

وأتى هذا الهجوم في الوقت الذي تتعرض فيه هيئة تحرير مجلة شارلي إيبدو لتهديدات جديدة منذ إعادة نشر الرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد في الثاني من أيلول/سبتمبر تزامنا مع بدء المحاكمة التي تستمر حتى 10 تشرين الثاني/نوفمبر.

والمشتبه به الرئيسي مولود في باكستان ويبلغ الثامنة عشرة، وقد وصل إلى فرنسا قبل ثلاث سنوات عندما كان قاصرا.

ع.ج.م/أ.ح (أ ف ب، رويترز)

 

مختارات

"لن نستسلم".. شارلي إبدو تعاود نشر رسوم تسخر من النبي محمد

مع بدء محاكمة مشاركين مفترضين في الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له شارلي إبدو قبل أكثر من خمس سنوات وأوقع 12 قتيلاً من هيئة تحريرها، تعاود المجلة الفرنسية الساخرة نشر الرسوم التي أثارت ضجة في العالم الإسلامي.  

مجرد تمثيل أم حقيقة؟ متهمون في قضية شارلي إيبدو يتعاطفون مع الضحايا

أشاد متهمون في قضية الهجوم على مجلة "شارلي إيبدو" الفرنسية عام 2015 بشجاعة الناجين ونأوا بأنفسهم عن منفذي الهجوم، في خطوة أثارت جدلاً. فكيف كانت ردود فعل أهالي الضحايا والمحامين؟  

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  