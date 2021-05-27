 اضطراب النوم خصوصا في سن الشيخوخة.. الأسباب والعلاج | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 31.10.2021

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صحة

اضطراب النوم خصوصا في سن الشيخوخة.. الأسباب والعلاج

عدم النوم المريح بالليل يجعل الواحد منا مجهدا وضعيف التركيز، وكلما تقدم السن قد يزداد الامر سوءاً، لكن هناك خطوات تساعد في مجابهة اضطراب النوم، فما الذي يمكن فعله لتخفيف هذه المشكلة، وهل لكورونا علاقة بهذا الامر؟

صورة رمزية لاضطراب النوم عند تقدم العمر

كلما تقدم العمر تصبح اضطرابات النوم أمرا شائعا لدى كثير من الناس.

 لكثير من الناس فإن التقدم في العمر أو الوصول لمرحلة الشيخوخة يجعل  الوصول لمرحلة النوم العميق أو النوم بعمق  لفترة طويلة في الليل  أمرا صعبا، بحسب ما يقول الخبراء.

مختارات

كثيرة هي أضرار النوم السيء على صحة الإنسان، من أبرزها فقدان التركيز واضطرابات الجهاز العصبي ودورة الدم، لكن للنوم السيء آثار أخرى قد لا تخطر على البال.

أحيانا لا يعرف الإنسان قيمة النوم إلا إذا حرم منه أو أصابه الأرق. والنوم الصحي الهانئ يمنح الإنسان سعادة وصحة وشعورا بالقدرة على العمل. وهناك نصائح كثيرة من أجل نوم صحي وهانئ، تعرف هنا على بعضها!

أظهرت دراسة حديثة أن النوم لساعات كافية يؤثر إيجابياً على وظيفة الخلايا التائية، وبالتالي يعزز جهاز المناعة، ويكافح الجراثيم ويحارب نمو الخلايا السرطانية في الجسم. وأن نقص ساعات النوم قد يسبب مشاكل صحية متعددة.

وتعاني النساء بشكل خاص في كثير من الأحيان من مثل هذا الأرق لأسباب بيولوجية. لكن اضطرابات النوم هي أيضًا جزء من عملية الشيخوخة الطبيعية لدى الرجال، بحسب ما نقل موقع "تي أونلاين" الألماني عن ماتياس شفاب، طبيب الأعصاب ورئيس "مختبر النوم" بمستشفى جامعة ينا بشرق ألمانيا.

ويوضح الخبير "مثلما تظهر التجاعيد على الخارج، يشيخ الدماغ أيضًا، وينام الإنسان بشكل أقل ولفترات ليست بطويلة".

على الرغم من أن هذا أمر مرهق للعديد من المتضررين، إلا أنه في الأصل ليس ضارًا بالصحة.

أسباب اضطراب النوم

أسباب اضطرابات النوم أو الأرق يمكن التعرف عليها من خلال الفحص في أحد "مختبرات النوم" المنتشرة بالمئات في ربوع ألمانيا.

لكن من أكثر الأسباب شيوعا لاضطرابات النوم الضوضاء والضغوط العصبية، ولذلك فإن ظروف وباء كورونا قد تتسبب لدى البعض في زيادة اضطراب النوم. وقد أظهر استطلاع للرأي لصالح إحدى شركات التأمين الصحي في ألمانيا أن ظروف كورونا جعلت واحدا من كل عشرة أشخاص ينام بشكل أسوأ وزاد الأمر بالنسبة لمن يتعرضون لضغوط بسبب الوباء ففي هذه الحالة تصبح النسبة واحدا من كل أربعة.

محفزات النوم الصحي

ينصح ماتياس شفاب، طبيب الأعصاب، من يعاني من مشاكل في النوم بأن ينتبه بشكل خاص لما يعرف "ظروف النوم الصحي". ويشمل ذلك غرفة نوم باردة ومظلمة وهادئة ومرتبة مريحة. كما يمكن أن تساعد أيضًا تمارين الاسترخاء، مثل اليوغا للنوم بشكل أفضل.

وبالنسبة للأشخاص أصحاب الحساسية الزائدة فيجب عليهم تجنب استخدام التلفاز أو الهاتف الخلوي في غرفة النوم بسبب الضوء الأزرق. "فالضوء هو الزناد الذي يوقظنا"، يقول شفاب ويضيف: كقاعدة عامة، يجب أن تنام حتى تشعر بالراحة. "ليس بالضرورة أن تكون ثماني ساعات من النوم، فخمس ساعات تكون كافية للبعض".

ص.ش/ع.أ.ج

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كيف ننام بشكل أفضل؟

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