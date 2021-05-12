 اضحك كي تشفى.. دراسة تكشف أسرار وفوائد المرح! | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 13.05.2021

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صحة

اضحك كي تشفى.. دراسة تكشف أسرار وفوائد المرح!

غالبا ما تستخدم مقولة "اضحك تضحك لك الدنيا"، للتفاؤل وبث الطاقة الإيجابية لدى الإنسان. لكن ما الذي يفعله الضحك بالضبط داخل الجسم؟ وهل للضحك المفتعل نفس التأثير الإيجابي على صحة الإنسان؟

الضحك لا يبعث على التفاؤل فحسب، بل مفيد للصحة أيضاً!

الضحك لا يبعث على التفاؤل فحسب، بل مفيد للصحة أيضاً!

في عام 1995 أسس الطبيب الهندي مادان كاتاريا يوغا الضحك على أساس مفهوم أن الضحك المفتعل بإمكانه أن يوفر نفس الفوائد الصحية للضحك العفوي، نقلاً عن موقع "لايف غوز أون" الألماني. كما أسس الطبيب الهندي أول نادٍ للضحك واليوم أصبح هناك أكثر من ستة آلاف نادٍ للضحك حول العالم. في الأول من شهر مايو / أيَّار عام 1998دعا الطبيب الهندي إلى الاحتفال باليوم العالمي للضحك عن طريق تجمع الناس في الشوارع والضحك لمدة ثلاث دقائق متواصلة. وتعد ألمانيا أول البلدان إحياءاً لهذا اليوم.

الأشخاص قليلو الضحك خلال حياتهم اليومية، يمكنهم حضور إحدى دورات الضحك أو دروس يوغا الضحك أو الانضمام إلى نادي للضحك. ليس من الضروري، التمتع بروح مرحة، إذ ليس عليك إلقاء النكات هناك، بل يتم تنشيط عضلات الضحك عن طريق بعض التدريبات المرحة، ولأن الدماغ البشري لا يفرق بين الضحك الحقيقي والمزيف، فإن ذلك يشعر المرء بالتحسن.

صناعة الضحك!

وفق الرابطة الأوروبية لمعلمي يوغا الضحك والتدريب الفكاهي، خلال دورات يوغا الضحك ودروس الضح، يتم البدأ بالتمارين، التي تهدف إلى تسهيل وتحفيز الضحك الحر. وتوضح الرابطة سير هذه التمارين:"في يوغا الضحك، على عكس النكات، لا يبدأ الضحك من خلال المكون المعرفي (النكتة) ولكن من خلال المستوى الحركي (الابتسامة والضحك)، وهو أمر غير معتاد في البداية". تبدأ بتمارين الابتسام والتنفس التي تشبه الضحك. بعد فترة، تتحول الضحكة المتعمدة إلى ضحكة طبيعية. على غرار طرق الاسترخاء، يمكنك تدريب نفسك على الضحك والمزاج المرح بشكل أسرع، كما يشرح الخبراء.

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يمكن للمرء أن يتعلم الضحك!

خلال الضحك، تشتد حوالي 300 عضلة في جسم الإنسان. ويصبح التنفس أسرع، وتتوسع الرئتان وتستقبل المزيد من الأكسجين. هذه العملية تحفز تدفق الدم وكذلك الدورة الدموية بأكملها. بالإضافة إلى ذلك، يقوم الدماغ بإفراز هرمونات السعادة، والتي تسمى الإندورفين، بينما ينخفض إنتاج هرموني التوتر الأدرينالين والكورتيزون. يتلاشى التوتر والحزن، ويقل الألم. يعتقد الباحثون أن انخفاض التوتر والالتهابات في الجسم يقي من الإصابة بأمراض القلب الخطيرة. الضحك مفيد أيضاً لجهاز المناعة، إذ تظهر الدراسات الأمريكية أن الضحك يزيد على ما يبدو من عدد الخلايا المناعية، بما في ذلك تلك التي تمنع تكون الخلايا السرطانية داخل الجسم. حتى أن هناك تخصصاً طبياً يدرس آثار الضحك على الصحة الجسدية والعقلية.

إ.م / ع.أ.ج

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    اضحك تضحك لك الدنيا.. الفوائد السحرية للضحك

    يؤكد الخبراء أن الضحك كفيل بتحسين المزاج الداخلي خصوصا في الأوقات الحرجة. فالضحك ولو كان مصطنعا يساعد الجسم على الاسترخاء والتخلص من الأفكار السلبية.

  • Internationaler Momente-des-Lachens-Tag (picture-alliance/dpa/J. Carstensen)

    اضحك تضحك لك الدنيا.. الفوائد السحرية للضحك

    يدفع الضحك الجسم إلى إفراز هرمونات الإندورفين المسؤولة عن الشعور بالسعادة. ويعتمد المتخصصون على طرق للتغلب على الاكتئاب عبر ما يسمى "يوغا الضحك" في مجموعات.

  • Welttag des Lachens Weltlachtag (picture-alliance/dpa)

    اضحك تضحك لك الدنيا.. الفوائد السحرية للضحك

    من بين إيجابيات الضحك تخفيف الوزن، فأثناء الضحك تنشط حوالي 53 عظلة في وجه الانسان ما يؤدي إلى حرق سعرات الحرارية والتخلص من الدهون.

  • Internationaler Momente-des-Lachens-Tag (Colourbox)

    اضحك تضحك لك الدنيا.. الفوائد السحرية للضحك

    تشير الدرسات أن الأطفال يضحكون 400 مرة في اليوم بينما الكبار 15 مرة. وهو عدد قليل جدا، حسب الخبراء. كما كشفت الدراسات أن النساء يضحكن أكثر من الرجال.

  • Deutschland | Angela Merkel (picture-alliance/dpa/A. Gebert)

    اضحك تضحك لك الدنيا.. الفوائد السحرية للضحك

    تعد الابتسامة إحدى لغات التواصل التي يسخدمها السياسيون للرفع من شعبيتهم والدخول إلى قلوب الناس، كما هو حال المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.

  • Flash-Galerie Handbuch für Chefs (Fotlia/Nick Freund)

    اضحك تضحك لك الدنيا.. الفوائد السحرية للضحك

    كما هو الحال في الصور العادية ينصح خبراء التواصل بالابتسامة أثناء التقاط صور السلفي للتأثير بشكل إيجابي على المتلقي وزيادة عدد المهتمين بصاحب السلفي.

  • Mann mit zwei Partnerinnen (Imago/Imagebroker)

    اضحك تضحك لك الدنيا.. الفوائد السحرية للضحك

    أكدت نتائج دراسات علمية أن النساء اللواتي لا تفارقهن الابتسامة أكثر جاذبية. وتفوقت النساء المبتسمات على النساء اللواتي لجأن إلى الماكياج من أجل جذب الأنظار إليهن.

  • Internationaler Momente-des-Lachens-Tag (picture-alliance/dpa/University of Portsmouth)

    اضحك تضحك لك الدنيا.. الفوائد السحرية للضحك

    لا يقتصر الضحك على الانسان بل يشمل الحيوانات أيضا. فالقردة مثلا تتأثر بالمداعبات وتتفاعل معها بالضحك عبر إصدار صحكات شبيهة بعمليات التنفس.

  • Kaiserschnittgeburt Betäubung (Imago/P. Widmann)

    اضحك تضحك لك الدنيا.. الفوائد السحرية للضحك

    ورغم الفوائد الكثيرة للضحك يجب تفاديه في بعض اللحظات. فالأشخاص الذين أجروا علميات جراحية في البطن مثلا أو القلب يجب عليهم تفادي الضحك حتى يتماتلوا للشفاء

  • Frau Lachen (Colourbox)

    اضحك تضحك لك الدنيا.. الفوائد السحرية للضحك

    لا يخلو الضحك من دلالات مختلفة حسب المواقف. ويمكن أن يفهم على أنه تهكم أو سخرية. لهذا السبب يجب اختيار الوقت المناسب للضحك لتفادي أي سوء فهم.

  • Charlie Chaplin in Goldrausch (picture-alliance / akg-images)

    اضحك تضحك لك الدنيا.. الفوائد السحرية للضحك

    ومن أجل ضمان لحظات مليئة بالضحك تعود بالفضل على الصحة ينصح المتخصصون بالذهاب إلى المسرح الكوميدي أو مشاهدة أفلام كوميدية في السينما أو البيت.

    الكاتب: عبد الرحمان عمار