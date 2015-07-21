مدينة إيرانية كانت عاصمة الصفويين، وتحوي كما هائلا من الآثار والأسواق التي حافظت على رونقها رغم تقلبات العصور، وقد إضافتها منظمة اليونسكو الى قائمة التراث الانساني ، ويصفها الإيرانيون" بأنّها نصف العالم" لجمالها.

مدينة أصفهان تقع جنوب العاصمة طهران بمسافة 340 كيلومترا. يبلغ عديد سكانها أكثر من 3 ملايين نسمة، وهي مدينة أثرية بامتياز إذ تضم تنوعا دينيا وعرقيا لا مثيل له. أهم معالمها، جسر سي وسه بل، جسر شهرستان، قصر عالي قابو، القصر الملكي بأعمدته الأربعين ( قصر جهل ستون)، مسجد شاه عباس، مسجد نادر شاه، مسجد بارسيان، الكنيسة الأرمنية، كنيس ملا يعقوب اليهودي وعشرات المواقع الأثرية الأخرى.