 اشرب الماء أكثر للتمتع بصحة ذهنية أفضل! | علوم وتكنولوجيا | DW | 16.08.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

علوم وتكنولوجيا

اشرب الماء أكثر للتمتع بصحة ذهنية أفضل!

هل تشعر في بعض الأحيان بضعف في التركيز وعدم القدرة على القيام بمهام تبدو سهلة؟ كوب من المياه قد يساعد في الكثير من هذه الحالات. فقد خلص الخبراء إلى أن نقص السوائل بجسم الإنسان له تأثير واضح على قدراتنا الذهنية. كيف ذلك؟

Symbolbild Wasser trinken Gesundheit (Imago/Westend61)

يعتبر الماء عنصرا رئيسيا للجسم من أجل القيام بوظائفه على أحسن وجه. وسرعان ما يشعر الدماغ بالتعب بمجرد أن نتوقف عن الشرب لفترة قصيرة. ولا غرابة في ذلك، فدماغ الإنسان يتكون من 75 في المائة من المياه، وكل خلية فيه تحتاج إلى الماء للقيام بنشاطها. كما أن السوائل مهمة لنقل العناصر الغذائية للدماغ وتطهيره من الفضلات.

وأظهرت  دراسة أشرف على تحليل نتائجها، الباحثان ميليندا ميلاردـستافورد وماتيو فيتبورد من معهد جورجيا للتكنولوجيا، أن نقص السوائل في الجسم ولو بنسبة قليلة يؤثر على قدراتنا الذهنية، حيث تتراجع قدرتنا على التركيز، حتى قبل أن نشعر بالعطش. وقام الباحثان بتقييم 33 دراسة سابقة حول العلاقة بين المياه في جسم الإنسان ووظائف الدماغ، وفق ما نشر موقع web.de الألماني.

مختارات

 وحسب نتائج هذا التقييم فإن فقدان الماء بمقدار اثنين بالمائة من وزن الجسم يؤثر على المهام التي تتطلب انتباها كما يؤثر على تنسيق النشاط العضلي وأيضا على ما يسمى بالوظائف التنفيذية للدماغ، وتشمل القدرة العمليات الحسابية أو استعاب خريطة المدينة.

كم يحتاج جسم الإنسان من الماء؟

ولا يوجد مقدار محدد لكمية الماء التي يتعين على كل شخص شربها. فهناك عوامل كثيرة لها دور بهذا الخصوص، مثل عمر الشخص ووزنه ونوع النشاط العضلي الذي يقوم به. لكن رغم ذلك ينصح خبراء في الأكاديمية الأمريكية للعلوم الرجال بشرب 3.7 لترا من الماء في المعدل والنساء 2.7 لترا.

مشاهدة الفيديو 01:06
بث مباشر الآن
01:06 دقيقة

نصائح بسيطة لحياة صحية وعمر أطول

ولتجنب نقص السوائل من الجسم،  ينبغي الانتباه إلى علامات قد يصدرها الجسم وتكون تحذيرا من تراجع كمية السوائل في الجسم، مثل جفاف الشفاه وهبوط الضغط الدموي والشعور بالدوخة والإمساك، وفق جامعة وندسور الكندية.

وبدل الشرب دفعة واحدة لتعويض السوائل التي يفقدها الجسم في الصيف، يُنصح بالشرب على مراحل متفرقة، فالجسم لا يمكنه تخزين كمية كبيرة من المياه في وقت وجيز وهو ما يجعله يتخلص عادة من تلك السوائل الزائدة بسرعة.

 لذلك ينصح بشرب كHس من الماء كل ساعة، حسب ما جاء في موقع  "تاتس"  tz  الألماني. وهناك علامة أخرى أيضا تخبرك بكمية السوائل التي في جسمك وهي شكل البول، فإذا كان بولك أصفر قاتم ورائحته قوية، فهذا دليل على نقص الماء في جسمك.

كما ينصح خبراء في الطب بشرب كوب من الماء قبل الأكل. فبالإضافة إلى استفادة جسمنا من المياه، تساعد هذه الطريقة على خفض الوزن، حيث يشعر المرء بسرعة بالشبع عندما يشرب قبل الأكل.

  • 28.05.2014 DW Fit und Gesund Wasser

    لا تنتظر حتى تشعر بالعطش.. اشرب الماء دائما!

    الماء أحد شروط الحياة، لأنه يوجد داخل وخارج خلايا جسم الإنسان. ولا يمكن لعملية التمثيل الغذائي (عملية الأيض أو عملية الاستقلاب) الحدوث من دونه.

  • schlafende Geschäftsfrau

    لا تنتظر حتى تشعر بالعطش.. اشرب الماء دائما!

    حين يقل ماء الجسم يستجيب الجسم بالشعور بالعطش، وتصل الأعراض إلى التعب والصداع والدوخة والارتباك وانخفاض ضغط الدم. وفي الحالة القصوى قد يصل الأمر إلى الفشل الكلوي وحالات التشنج، كما تقول الطبيبة الأخصائية الألمانية كونستانتسه مان لموقع موقع كنابشافت الإلكتروني.

  • Barack Obama

    لا تنتظر حتى تشعر بالعطش.. اشرب الماء دائما!

    على الإنسان أن يكون لديه دائما زجاجة ماء، وأن يشرب الماء في كل مكان في المنزل وخارجه وهو يمشي في الطرقات والشوارع وفي وسائل المواصلات وفي مقر العمل.

  • 18.04.2012 DW FIT & GESUND Trinken

    لا تنتظر حتى تشعر بالعطش.. اشرب الماء دائما!

    لتر ونصف اللتر هي الكمية التي ينبغي على الإنسان البالغ شربها كل يوم. وعليه شرب كميات إضافية من الماء حين يتعرق كثيرا لتعويض فقد الماء. حتى أنه لا بأس من الإفراط في شرب الماء أحيانا لأن بإمكان الكليتين السليمتين العمل على موازنة كميات السوائل في الجسم.

  • DW euromaxx_24.12.14_Tee

    لا تنتظر حتى تشعر بالعطش.. اشرب الماء دائما!

    أفضل مشروبات ريّ العطش هي شاي الأعشاب والزهورات غير المحلاة بالسكر. وينبغي الاستغناء عن إضافة السكر في سوائل الشرب. وإذا قام الإنسان بشرب ليتر ونصف الليتر من عصير الليمون أو من مشروبات الطاقة مثلا فإن هذا يعادل ثلث ما يحتاجه الجسم من الطاقة في اليوم الواحد. ولا يوجد اعتراض على الشرب اليومي للقهوة والشاي الأسود (الأحمر) والشاي الأخضر ولكن باعتدال.

  • Wasser Wasserhahn Glas

    لا تنتظر حتى تشعر بالعطش.. اشرب الماء دائما!

    تنصح الخبيرة كونستانتسه مان بشرب ماء الحنفيه النظيفة، مثل مياه الحنفيات في ألمانيا مثلا. شرب المياه المعدنية الغنية بغاز الأوكسجين غير ضروري، وقد يوفر عدم شرائه بعض المال أيضا. وفي حال تم شرب مياه معدنية في المناطق التي تضيف في طعامها الكثير من ملح الطعام (كلوريد الصوديوم) فينبغي في هذه الحالة اقتناء مياه معدنية قليلة الصوديوم.

    الكاتب: إعداد: علي المخلافي


 

مختارات

لا تنتظر حتى تشعر بالعطش.. اشرب الماء دائما!

تنصح خبيرة ألمانيه بعدم الانتظار حتى الشعور بالعطش بل بشرب الماء دائما حتى الاكتفاء، لأن 66% من الجسم عبارة عن مياه، وفق موقع كنابشافت الإلكتروني. ولكن ما خطورة نقص الماء؟ وهل يعوضه شرب الشاي والقهوة؟ وما أفضل طرق شربه؟ (05.06.2015)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

نصائح بسيطة لحياة صحية وعمر أطول  

مواضيع ذات صلة

Junge Frau trinkt Wasser aus einer Flasche

دراسة: الجفاف قد يشوش التفكير والإدراك 08.07.2018

توصلت نتائج دراسة أمريكية حديثة إلى أن قلة نسب السوائل من جسم الإنسان قد تؤثر سلبا على نشاطه الذهني والبدني، فيما حذر باحثون أيضا من الإسراف في شرب المياه ما قد يضر بتوازن الأملاح في الجسم.

Deutschland Frankfurter Flughafen - Bundespolizei auf Rollfeld gegen Schleuser

ألمانيا.. هكذا يتم تقديم ودراسة طلبات اللجوء في المطار! 11.08.2018

إنشاء مراكز "إجراءات العبور" هو ما توصل إليه الائتلاف الحاكم في تسوية خلافه حول سياسة اللجوء. لكن الفكرة ليست جديدة. أخصائية اجتماعية بمركز "إجراءات المطار" بمطار ميونيخ، تتحدث عن العمل في المركز والتحديات التي تواجهها.

Junger Mann Kopfschmerzen

دراسة: الإجهاد النفسي قد يؤدي إلى فقدان البصر 11.07.2018

أظهرت نتائج دراسة ألمانية وجود آثار خطيرة للإجهاد النفسي والقلق على صحة العين والدماغ، إذ قد يؤدي الإجهاد المستمر إلى فقدان البصر تدريجياً. فما هي الطرق المناسبة للوقاية من هذا الخطر؟

Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

الديدان قد تكون مقززة لكن لها فوائد كثيرة!  

أنواع الحساسية في ألمانيا.. من غبار الطلع إلى شعر الحيوانات  

أولى صور كواكب المجموعة الشمسية  

الروبوت البشري خلال خمسة قرون  