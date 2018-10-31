اشتراكيو ألمانيا يعيدون الحسابات - الخروج من ائتلاف ميركل؟

تجتمع اللجنة التنفيذية للحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا اليوم الأحد (الرابع من نوفمبر/ تشرين ثان) لبحث أسباب تراجع شعبية الحزب ومستقبل التحالف مع الكتلة المحافظة بقيادة المستشارة أنغيلا ميركل.

وعانى الحزب الاشتراكي الديمقراطي من انخفاض شعبيته بنحو 10 نقاط بالمائة في الانتخابات التي جرت الشهر الماضي في ولايتي بافاريا وهيسن، حيث سجل أسوأ نتائج له على الإطلاق، شأنه في ذلك شأن الاتحاد المسيحي الديمقراطي بزعامة ميركل وكذلك الشقيق الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا.

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وعزت رئيسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحالية أندريا نالس أسباب التراجع إلى المحافظين وعمل حكومة الائتلاف، كما حملت مسؤولية التراجع على وجه الخصوص الى هورست زيهوفر زعيم الحزب المسيحي الاجتماعي، الذي دخل في خلافات وسجالات مع ميركل مرارا بشأن سياسة الهجرة.

وكبديل وضعت نالس خطة من خمس نقاط لإنقاذ تحالف برلين، بعد اجتماع طارئ لقيادة الحزب الاشتراكي الديمقراطي يوم الاثنين.

وتتضمن الخطة معاشًا أساسيًا وإصلاحات رعاية الأطفال وإجراءات تغير المناخ وحماية أكبر للمستأجرين وإصلاحات بسوق العمل، وذلك في محاولة لوضع طابع أكثر وضوحا للحزب الاشتراكي الديمقراطي في برنامج الائتلاف الحاكم والتوجه مباشرة إلى الناخبين.

وحددت نالس كانون أول/ديسمبر موعدا نهائيا للمضي قدما بشأن قبول تلك الخطط ووضع حد لمشاحنات الحزب، وعندها يمكن للحزب الانسحاب من الائتلاف الحاكم.

في المقابل، شكك نائبها رالف شتيغنر أمس السبت في اجتماع مغلق لقادة الحزب في برلين في مستقبل الائتلاف الكبير من أساسه. ونقلت مجلة "دير شبيغل" الألمانية بأن نائب رئيسة الحزب الاشتراكي ناقش في ورقة تتضمن عشر نقاط مع ممثلين سابقين لجناح الحزب اليساري، معتبرا أنه و"إن لم يغير الائتلاف بصورة كلية وعاجلة طريقة عمله وصورته أمام المواطنين فلن يكون له وجود".

وكان شتيغنر قد نشر هذه الورقة يوم التاسع والعشرين من الشهر الماضي على شبكة الإنترنت إلا أنها لم تلق اهتماما في بداية الأمر على مدى واسع. وورد في الورقة: "يتعين علينا أن نوضح للجميع أننا لن ندخل في الائتلاف الكبير بأي ثمن، وأننا لن نبقى في الائتلاف الكبير بأي ثمن"، مبينا أن الائتلاف الكبير (أي الذي يضم أكبر حزبين في البلاد) ليس له وجود إن لم يهتم بالاستقرار السياسي.

بالصور- هؤلاء هم خلفاء المستشارة أنغيلا ميركل المحتملون فريدريش ميرتس الخبير الاقتصادي (62 عاماً) الذي اختفى من الساحة السياسية منذ عشر سنوات، عاد الآن للظهور على الواجهة، حيث أعلن استعداده للترشح لخلافة ميركل على منصب رئيسة حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي، حسب صحيفة بيلد. وسيجري الانتخاب خلال المؤتمر العام للحزب في هامبورغ في مطلع ديسمبر/ كانون الأول 2018.

بالصور- هؤلاء هم خلفاء المستشارة أنغيلا ميركل المحتملون مناهض لسياسة ميركل كان ميرتس، وهو خبير اقتصادي، منافسا لميركل على مدى سنوات طويلة، ورئيسا سابقا للكتلة البرلمانية لحزبي الاتحاد المسيحي الديمقراطي والمسيحي الإجتماعي (البافاري) بالبوندستاغ. وانتقد سياسة ميركل الخاصة باللاجئين وقال إن سياسة الباب المفتوح "قرار اتخذ بليل، ولم يكن سياسية أوروبية عن تفكير".

بالصور- هؤلاء هم خلفاء المستشارة أنغيلا ميركل المحتملون أنغريت كرامب ـ كارنباور اختارتها ميركل كخليفة مستقبلية لها رغم قلة شهرتها على المستوى الاتحادي، بعد أن كانت رئيسة حكومة سارلاند. التنمية الاقتصادية التي "لا تترك أحدا في الخلف" هي واحدة من السياسات التي تؤمن بها كرامب ـ كارنباور. كما تعتبر واحدة من الداعين لسياسة ميركل المرحبة باللاجئين. وقد أعلنت بالفعل سعيها لتصبح رئيسة للحزب المسيحي الديمقراطي.

بالصور- هؤلاء هم خلفاء المستشارة أنغيلا ميركل المحتملون ينس شبان أعلن هو الآخر خوضه الانتخابات على رئاسة الحزب. عمره 38 عاما فقط وأصبح برلمانيا اتحاديا عام 2002، وتقلد بعد ذلك منصب المتحدث باسم الصحة في الاتحاد الديمقراطي المسيحي حتى عام 2015. "شاب، مثلي الجنس ومحافظ" هكذا وصفته مجلة شتيرن. وقد كان وراء تمرير قرار القضاء على ازدواجية الجنسية الممنوح لبعض الشباب الأجانب منذ عام 2000، وذلك في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي عام 2016.

بالصور- هؤلاء هم خلفاء المستشارة أنغيلا ميركل المحتملون أورزولا فون دير لاين هي أول امرأة تتولى حقيبة الدفاع في ألمانيا. بدأت حياتها المهنية في مجال الطب، حيث درست الصحة العامة في جامعة ستانفورد في أمريكا. واحدة من أهم المتحدثات في قضايا الأسرة. دعت إلى تحقيق مكاسب لأسر الجنود. وأثناء التحقيقات التي أجريت ضد المشتبه فيهم بالتطرف اليميني داخل الجيش، اعتبرت الاتهامات مسا معنويا بكيان الجيش. كما أنها واحدة من الداعين إلى توثيق الروابط الدفاعية للاتحاد الأوروبي.

بالصور- هؤلاء هم خلفاء المستشارة أنغيلا ميركل المحتملون يوليا كلوكنر تقود كتلة المعارضة للمحافظين في ولاية راينلاند بالاتينات. "ملكة النبيذ" سابقا تشغل حاليا منصب نائب ميركل داخل الحزب الديمقراطي المسيحي. درست العلوم السياسية واللاهوت. وهي معروفة بموقفها المائل إلى التحفظ إذ تعارض الإجهاض، وبحوث الخلايا الجذعية الجنينية واقترحت خطة بديلة لسياسة اللاجئين المعمتدة من طرف ميركل.

بالصور- هؤلاء هم خلفاء المستشارة أنغيلا ميركل المحتملون بيتر ألتماير رئيس ديوان المستشارية الذي يتبنى مواقف ميركل التقدمية في مجالات سياسية عديدة. قدم من سارلاند، وعمل لأول مرة في الاتحاد الأوروبي. ألتماير كان وزير البيئة سابقا، الذي يملك من العمر59 سنة، اشتهر بـ"دبلوماسية المطبخ". كما يلقب بـ"الحارس الشخصي لميركل" المدقق في تفاصيل السياسة والمتقبل لـ"للأفكارالخاصة بحماية البيئة".



وعكس نالس يتحدث شتيغنر عن "أزمة وجودية" للحزب الاشتراكي/ مطالبا بخطة جديدة لحزبه عن الحياة الاجتماعية في البلاد. وبحسب ورقة شتيغنر فان "غياب الثقة في دولتنا الاشتراكية يهدد الثقة في الديمقراطية لدينا. أما تقديم إصلاح ضئيل للمرة 137 لن يكون خيارا مقبولا".

وكان الرئيس السابق للحزب الإشتراكي الديمقراطي ووزير الخارجية السابق زيغمار غابرييل قد اعتبر أن نتائج الانتخابات الأخيرة وضعت الاشتراكيين الديمقراطيين في حالة عميقة من عدم اليقين حيال ما إذا كان عليهم أن يظلوا داخل الائتلاف الكبير.

وتوقع غابرييل أن تتخلى ميركل عن منصبها كمستشارة في أعقاب انتخابات البرلمان الأوروبي في أيار/مايو المقبل، ورجح أن تكون هذه نهاية الائتلاف الكبير، الحاكم حاليا. وفي هذه الحالة (إنهيار الإئتلاف الكبير) يقول غابرييل أن التحالف المسيحي سيحاول تشكيل ائتلاف جديد مع حزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، وهو ما يعرف إعلاميا "بائتلاف جامايكا"، مشيرا إلى أن الحزب الديمقراطي الحر كان أبدى استعداده للتفاوض مرة أخرى على تشكيل ائتلاف في حال رحيل ميركل.

و.ب/ م.س (د ب أ، أ ف ب)