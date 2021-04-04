اشتباكات خلال احتجاجات نادرة في سلطنة عمان للمطالبة بفرص عمل

اشتبكت قوات الأمن العمانية اليوم الأربعاء (26 مايو/ايار 2021) مع عشرات المتظاهرين الذين تجمعوا في مدينة صحار الصناعية لليوم الثاني في احتجاجات نادرة ضد معدلات بطالة قياسية وتدهور الأوضاع الاقتصادية،حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء.
وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على شبان عمانيين خارج وزارة العمل ومكتب محافظ شمال الباطنة التي تقع فيها صحار والتي تبعد 150 كيلومترا من حدود دولة الإمارات العربية المتحدة، واحتجزت عدة أشخاص، بحسب شهود عيان. وبحسب بلومبرغ، رشق المتظاهرون الشرطة بالحجارة.
وتشهد الدولة النفطية الساعية لتنويع اقتصادها عبر الاعتماد خصوصا على قطاع السياحة، تراجعا اقتصاديا منذ أشهر على خلفية الاغلاقات المرتبطة بفيروس كورونا والانخفاض الذي أصاب أسعار النفط الخام العام الماضي.
وأظهرت تسجيلات مصوّرة على الانترنت الاثنين والأحد انتشارا كثيفا لعناصر الأمن في صحار على بُعد نحو 200 كلم من العاصمة مسقط، وتظاهرات رفع خلالها المشاركون لافتات للمطالبة بوظائف.
وعلى حسابها في تويتر، قالت وزارة العمل الأحد إنّها تابعت "باهتمام كبير تجمع عدد من المواطنين (...) مطالبين بإيجاد فرص عمل وحل مشكلة بعض المسرّحين منهم". وأضافت "تم الاستماع لهم بكل مهنية وأخذ بياناتهم العلمية والعملية لاستيعابهم حسب الفرص المتوافرة قي القطاعات المختلفة".
ورفض مسؤولون حكوميون، بمن فيهم محافظ شمال الباطنة التعليق لوكالة د ب أ. واعترف تلفزيون الدولة العماني بالاحتجاج على موقعه على تويتر، ومع ذلك، قال إن الحكومة تعمل على خلق فرص تدريب وتوظيف جديدة للباحثين عن عمل في كل من القطاعين العام والخاص وصرفت حتى الآن إعانات البطالة لأكثر من 6000 عماني من صندوق الضمان الاجتماعي الذي تم إنشاؤه في آذار/ مارس من العام الماضي.
السلطان هيثم وتدابير مفاجئة
واحتجاجات هذا الأسبوع هي الأولى منذ وصول السلطان هيثم بن طارق إلى العرش في كانون الثاني/ يناير 2020، بعد وفاة ابن عمه السلطان قابوس الأب المؤسّس لسلطنة عمان الحديثة.
وشغل السلطان هيثم في السابق منصب رئيس لجنة "رؤية عمان 2040"، وهي خارطة طريق للإصلاح الاجتماعي والاقتصادي تهدف إلى معالجة مشاكل مثل معدلات البطالة المرتفعة والفساد.
ومنذ توليه السلطة اتخذ السلطان هيثم بن طارق تدابير مفاجئة لدعم المالية العامة المتعثرة للبلاد ، ورفع الدعم ، وطبق ضريبة القيمة المضافة وحتى التخطيط لفرض ضريبة الدخل، وهو أمر غير معتاد في منطقة الخليج الغنية بالنفط، كجزء من خطة متوسطة المدى لإصلاح الاقتصاد.
وقد ساعدت هذه الإجراءات على استعادة ثقة المستثمرين في سلطنة عمان، والتي قبل عام واحد فقط كانت تناقش إمكانية الحصول على حزمة انقاذ من جيرانها الخليجيين الأكثر ثراءً، لكنها تحظى بشعبية ضئيلة في الداخل، حيث وصلت البطالة إلى نسبة غير مسبوقة.
وكانت عمان أمرت قطاعات الدولة في نيسان/ أبريل 2020 بتسريع عملية استبدال الموظفين الأجانب بمواطنين عمانيين، وخصوصا في المناصب العليا، لتأمين مزيد من فرص العمل لمواطنيها. وأمهلت وزارة المالية القطاع العام حتى تموز/يوليو 2021 لوضع جداول زمنية لتعيين العمانيين، بما في ذلك في المناصب الإدارية.
ويشكّل الأجانب أكثر من 40 في المئة من سكّان عمان البالغ عددهم 4,6 ملايين نسمة، وقد لعبوا دورًا رئيسيًا في بناء وتطوير الدولة الخليجية لعقود.
وقبل عشرات سنوات، في خضم أحداث "الربيع العربي" في 2011، تظاهر عمانيون في شوارع العديد من المناطق وبينها صحار للمطالبة بإصلاحات اقتصادية خصوصا وسياسية، بينما كانت تعيش العديد من الدول العربية انتفاضات دامية ضد أنظمة الحكم.
ص.ش/ع.ج.م (أ ف ب، د ب أ)
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السلطان قابوس ـ رجل التوازنات الصعبة في منطقة ملتهبة
الانقلاب على والده وتولي الحكم
عن عمر بلغ 79 عاما، توفي حاكم سلطنة عمان، السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور، مساء الجمعة (10 يناير/ كانون الثاني 2020). ويُعد قابوس بن سعيد، المولود عام 1940، تاسع سلاطين عمان، منذ تحول لقب الحاكم في ذلك البلد من إمام إلى سلطان. تخرج السلطان قابوس من أكاديمية ساندهيرست العسكرية البريطانية، وتولى حكم السلطنة وهو في سن الـ29 بعد انقلاب على والده بمساعدة الجيش العماني ودعم بريطانيا.
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السلطان قابوس ـ رجل التوازنات الصعبة في منطقة ملتهبة
خمسون عاما في حكم السلطنة
تولى قابوس حكم السلطنة في يوليو/ تموز 1970، بعد خلع والده السلطان سعيد بن تيمور بن فيصل (الصورة) من الحكم بانقلاب أبيض، ليموت الأب في لندن بعد ذلك بعامين تقريبا. ومنذ البداية سار قابوس على نهج يخالف والده، الذي كان يرفض أي تحديث للبلاد. مثلا في زمن والده كان لا يوجد في عمان ما يزيد عن 10 كيلومتر من الطرق الأسفلتية، ولم يكن هناك نظام صحي ولا مدرسي حديث. وكانت عمان فقيرة ويمزقها الانشقاق.
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السلطان قابوس ـ رجل التوازنات الصعبة في منطقة ملتهبة
استقرار سياسي واجتماعي
تمكن قابوس من إدخال إصلاحات عديدة في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وساعدته عائدات النفط في القيام بتشييد بنية تحتية ساهمت في تطور مطرد لقطاع السياحة في بلده. وتحولت بلده إلى أكثر الدول العربية استقرارا. كما وصلت الثروة إلى قطاعات عريضة في بلده لذلك كان محبوبا بين العمانيين، لكن بعد الربيع العربي توتر الوضع المادي وارتفعت نسبة البطالة مقارنة بالسابق.
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السلطان قابوس ـ رجل التوازنات الصعبة في منطقة ملتهبة
سياسة خارجية متوازنة
عمل قابوس على انفتاح بلاده وإقامة علاقات مستقلة ومتوازنة مع الجميع ولم يأخذ جانبا في صراع النفوذ بين السعودية وإيران أو في خلاف دول خليجية مع قطر. كما احتفظت مسقط بالعلاقات مع الولايات المتحدة وإيران بعد قطع العلاقات الدبلوماسية بينهما عام 1979. وساعدت سلطنة عمان في جهود وساطة خلال محادثات سرية بين الولايات المتحدة وإيران في عام 2013 أدت إلى الاتفاق النووي التاريخي الذي تم توقيعه بعد ذلك بعامين.
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السلطان قابوس ـ رجل التوازنات الصعبة في منطقة ملتهبة
عدم مقاطعة مصر بعد كامب ديفيد
عندما وقعت مصر مع إسرائيل معاهدة كامب ديفيد للسلام عام 1978 قاطعت الدول العربية مصر، ما عدا السودان والصومال وبالطبع عمان. فقد احتفظ السلطان قابوس بعلاقات دبلوماسية كاملة مع مصر السادات.
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السلطان قابوس ـ رجل التوازنات الصعبة في منطقة ملتهبة
الانفتاح على إسرائيل
أجتمع السلطان قابوس مع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو في أكتوبر تشرين الأول عام 2018 خلال زيارة نادرة للسلطنة. وفي حين قامت دول خليجية أخرى بانفتاح تجاه إسرائيل، إلا أن لم يستقبل أي من قادتها مع نتنياهو، كما فعل السلطان قابوس.
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السلطان قابوس ـ رجل التوازنات الصعبة في منطقة ملتهبة
السلطان الأعزب أبدا
كان قابوس الابن الوحيد لأبيه وكانت له أخت غير شقيقة. وتزوج قابوس لفترة قصيرة لكنه لم يرزق بأبناء. وفي سنواته الأخيرة اشتد عليه المرض وكان يذهب للعلاج في ألمانيا أيضا، لكن آخر رحلة علاج له كانت الشهر الماضي في بلجيكا. وبوفاته أعلنت عمان الحداد لثلاثة أيام وتنكيس الأعلام لمدة 40 يوما. كما أعلنت مصر والإمارات والكويت والأردن والبحرين الحداد لثلاثة أيام وقررت الدول الخمس تنكيس الأعلام.
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السلطان قابوس ـ رجل التوازنات الصعبة في منطقة ملتهبة
انتقال هادئ للسلطة
بعد فتح وصية السلطان قابوس، كما يقضي دستور البلاد، عين مجلس العائلة هيثم بن طارق بن تيمور، ابن عم السلطان الراحل، سلطان للبلاد. والسلطان هيثم ولد عام 1954 وتولى العديد من المناصب، فسبق وكان رئيس اللجنة الرئيسية للرؤية المستقبلية "عمان 2040" ثم وزيرا للتراث والثقافة، كما شغل العديد من المناصب في وزارة الخارجية ومنها الأمين العام، ووكيل الوزارة للشؤون السياسية ووزير مفوض.
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السلطان قابوس ـ رجل التوازنات الصعبة في منطقة ملتهبة
مواصلة ثوابت سياسة قابوس
وأدى هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد اليمين الدستورية سلطانا لعمان السبت (11 يناير/ كانون الثاني 2020). وفي كلمته خلال مراسم تنصيبه قال "سنسير على نهج السلطان الراحل وعلى الثوابت التي اختطها لسياسة بلادنا الخارجية القائمة على التعايش السلمي بين الأمم والشعوب وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين واحترام سيادة الدول والتعاون الدولي وحل الخلافات بالطرق السلمية". إعداد: صلاح شرارة
الكاتب: صلاح شرارة