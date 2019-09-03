 اسم مدرب ألماني على طاولة مانشستر يونايتد | عالم الرياضة | DW | 09.10.2019

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عالم الرياضة

اسم مدرب ألماني على طاولة مانشستر يونايتد

فيما يكافح سولسكاير مدرب مانشستر يونايتد من أجل تجاوز الانطلاقة المُخيبة والعودة في أقرب وقت ممكن إلى سكة الانتصارات، ذكر تقرير صحفي أن عيون "الشياطين الحمر" ترصد واحداً من المدربين الألمان لتولي مهمة تدريب الفريق.

Deutschland RB Leipzig gegen Bayern München | Julian Nagelsmann (Getty Images/Bongarts/M. Hitij)

ناغلسمان، أرشيف.

منذ انطلاق الموسم الجديد، يعيش فريق مانشستر يونايتد مرحلة صعبة للغاية، إذ يبتعد "الشياطين الحمر" بفارق 15 نقطة كاملة عن  فريق ليفربول، متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتزداد الضغوطات بشكل كبير على سولسكاير مدرب مانشستر يونايتد، من أجل تجاوز هذه المرحلة الحرجة، والعودة من جديد إلى سكة الانتصارات. إلاّ أنّ صبر إدارة الفريق الإنجليزي العريق بدأ ينفد على ما يبدو على المدرب النرويجي، الذي قد يجد نفسه قريباً خارج أسوار الفريق.

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موسم مأساوي واجهه نادي مانشستر يونايتد، انتهى بإهدار بطاقة التأهل للمشاركة في دوري أبطال أوروبا. المدرب سولسكاير، وفي مرحلة التقييم يكشف أن عددا من اللاعبين سيغادرون نادي الشياطين الحمر، فمن يكون هؤلاء؟ (06.05.2019)

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وفي هذا الشأن، ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن عيون مانشستر يونايتد، ترصد يوليان ناغلسمان مدرب فريق لايبزيغ الألماني، من أجل تدريب الفريق الإنجليزي خلفاً لسولسكاير. وأضافت أن ناغلسمان يحظى بإعجاب كبير من طرف مانشستر يونايتد.

 وأفادت "ديلي ميل" أن مانشستر يونايتد بدأ الآن في مرحلة تجميع المعلومات الكافية عن المدرب الشاب ناغلسمان (32 عاماً)، لاسيما وأن الألماني نجح في وقت وجير في تقديم أوراق اعتماده كواحد من المدربين الواعدين بمستقبل كبير في عالم الساحرة المستديرة.

وارتفع أسهم يوليان ناغلسمان بشكل كبير أثناء فترة تدريبه لفريق هوفنهايم، حيث ساعد الفريق على تقديم مستويات رائعة للغاية في الدوري الألماني لكرة القدم. ويشرف ناغلسمان هذا الموسم على تدريب فريق لايبزيغ، الذي يعول كثيراً على لمسة المدرب الشاب بهدف الوصول إلى أبعد نقطة ممكنة في مسابقة دوري أبطال أوروبا، فضلاً عن "البوندسليغا".

يشار إلى أن يوليان ناغلسمان، يرتبط بعقد مع لايبزيغ إلى غاية 2023. فيما يبدو أن مدرب مانشستر يونايتد سولسكاير يعيش أيامه الأخيرة مع "الشياطين الحمر"، حسب ما أوضح أكثر من تقرير صحفي.

  • Bundesliga coaches Julian Nagelsmann, Marco Rose, David Wagner, Oliver Glasner, Alfred Schreuder, Ante Covic, Achim Beierlorzer (picture-alliance/dpa)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    سبعة أندية بمدرب جديد

    تدخل سبعة أندية الموسم الجديد بمدرب جديد. مدرب لايبزغ يوليان ناغلسمان، هو الوحيد بينهم، الذي كان مدربا لفريق بالبوندسليغا. أما ألفريد شرودر مدرب هوفنهايم وأنته كوفيتش مدرب هرتا برلين فقد كانا مساعدي مدرب في فريقيهما. بينما دافيد فاغنر مدرب شالكه وآخيم بايرلوريتسر مدرب كولونيا، وماركو روزه مدرب غلادباخ، فدربوا في ألمانيا في بطولات أقل مستوى، أما أوليفر غلاسنر مدرب فولفسبورغ فوافد جديد على البطولة.

  • Serge Gnabry (Reuters/M. Dalder)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    نحو أربعة أهداف في المباراة الواحدة

    من خلال 973 هدفًا تم تسجيلها في 306 مباريات في موسم البوندسليغا الأخير، تأتي أكبر بطولة ألمانية لكرة القدم من بين أفضل خمس دوريات في أوروبا من حيث أعلى معدل للأهداف. 24 لاعبا سجلوا الموسم الماضي عشرة أهداف على الأقل- وهو أعلى مستوى في خمس سنوات. والسؤال الآن هو كيف سيبدو الموسم الجديد؟

  • Lucas Hernandez (picture-alliance/SvenSimon/F. Hoermann)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    80 مليون يورو رقم قياسي

    ضاعف بايرن ميونيخ رقمه القياسي تقريبا في التعاقد مع لاعب، من أجل الحصول على لوكاس هيرنانديز من أتلتيكو مدريد. المدافع الفرنسي، عندما يتعافى تماما من إصابة في الرباط الصليبي، سيشكل مع نيكلاس زوله ثنائي قلب دفاع الفريق. دفع الفريق للحصول على هيرنانديز 80 مليون يورو، ومن المحتمل أن يتم تخطي هذا المبلغ إذا ما تعاقد بايرن مع ليروي ساني، لاعب مانشستر سيتي.

  • Paco Alcacer (picture-alliance/dpa/I. Fassbender)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    الجوكر باكو الكاسير وأمله الجديد

    المهاجم الإسباني، الذي سجل 18 هدفًا في أول موسم له في الدوري الألماني مع بوروسيا دورتموند، رفع الرقم القياسي للاعب منتقل جديد للدوري الألماني بمقدار ثلاثة أهداف. وبعد شفائه من إصابات في ساقه وذراعه، أعرب الكاسير عن أمله في العودة إلى تشكيلة الفريق. لكن ذلك ربما يكون أمرا صعباً، لأن دورتموند جلب قبل الموسم الجديد يوليان برانت وتورغان هازارد، وهما قوتان هجوميتان أيضا.

  • Cologne's Simon Terodde, Paderborn's Sebastian Vasiliadis, Union Berlin's Chrisopher Lenz (picture-alliance/dpa)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    ثلاثة فرق صعدت للبوندسليغا

    لأول مرة منذ موسم 2012/2013 في الدوري الالماني تشارك ثلاثة فرق صعدت للدوري. إنها أندية كولونيا، بادربورن واتحاد برلين (أونيون برلين). كولونيا عاد بعد موسم واحد فقط في دوري الدرجة الثانية، أما بادربورن فشق طريقة مباشرة عائدا من الدرجة الثالثة، بينما هزم اتحاد برلين شتوتغارت في دور الترضية، ويتطلع الفريق إلى أول موسم له بالدوري الالماني في تاريخه.

  • Hertha Berlin and Union Berlin fans (picture-alliance/dpa)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    بعد 42 سنة.. دربي جديد في برلين

    صعود اتحاد برلين (أونيون برلين) للبوندسليغا يعني أن عاصمة ألمانيا ستشهد أول دربي برليني في البوندسليغا بعد أكثر من أربعة عقود. فقد كانت آخر مرة يتواجه فيها فريقان من برلين في الدوري الألماني في 4 أبريل/ نيسان 1977. في ذلك الوقت فاز فريق "تنس بوروسيا برلين" على فريقا هيرتا بي إس سي 2-0. والتقى هيرتا واتحاد برلين أربع مرات في دوري الدرجة الثانية آخرها كان في عام 2013.

  • Claudio Pizarro goal celebration (Getty Images/Bongarts/S. Franklin)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    كلاوديو بيتزارو في سن الـ41

    المهاجم البيروفي كلاوديو بيتزارو لاعب فيردر بريمن، سجل خمسة أهداف لفريقه الموسم الماضي وأعلن أنه سيعتزل اللعب في صيف عام 2020. لذلك سيكون الموسم الجديد هو الأخير له. سيصبح سنه حينئذ 41 عاما، ولذلك فإن كلاوس فيشتل وأولي شتاين وتوني شوماخر هم الوحيدون، الذين كانوا أكبر سناً من بيتزارو عندما خاضوا مباريات بالدوري الألماني. اعداد: دافيس فان أوبدورب/ ص.ش


مختارات

أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

فرق جديدة، ومدربون جدد وأهداف كثيرة. يمكنك أن تتعرف إلى معطيات متنوعة قبيل انطلاق موسم البوندسليغا الجديد. في هذه الجولة المصورة نستعرض أسماء ووقائع وحقائق تفيد المتابع للبطولة. (18.08.2019)  

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