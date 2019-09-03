اسم مدرب ألماني على طاولة مانشستر يونايتد

منذ انطلاق الموسم الجديد، يعيش فريق مانشستر يونايتد مرحلة صعبة للغاية، إذ يبتعد "الشياطين الحمر" بفارق 15 نقطة كاملة عن فريق ليفربول، متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتزداد الضغوطات بشكل كبير على سولسكاير مدرب مانشستر يونايتد، من أجل تجاوز هذه المرحلة الحرجة، والعودة من جديد إلى سكة الانتصارات. إلاّ أنّ صبر إدارة الفريق الإنجليزي العريق بدأ ينفد على ما يبدو على المدرب النرويجي، الذي قد يجد نفسه قريباً خارج أسوار الفريق.

وفي هذا الشأن، ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن عيون مانشستر يونايتد، ترصد يوليان ناغلسمان مدرب فريق لايبزيغ الألماني، من أجل تدريب الفريق الإنجليزي خلفاً لسولسكاير. وأضافت أن ناغلسمان يحظى بإعجاب كبير من طرف مانشستر يونايتد.

وأفادت "ديلي ميل" أن مانشستر يونايتد بدأ الآن في مرحلة تجميع المعلومات الكافية عن المدرب الشاب ناغلسمان (32 عاماً)، لاسيما وأن الألماني نجح في وقت وجير في تقديم أوراق اعتماده كواحد من المدربين الواعدين بمستقبل كبير في عالم الساحرة المستديرة.

وارتفع أسهم يوليان ناغلسمان بشكل كبير أثناء فترة تدريبه لفريق هوفنهايم، حيث ساعد الفريق على تقديم مستويات رائعة للغاية في الدوري الألماني لكرة القدم. ويشرف ناغلسمان هذا الموسم على تدريب فريق لايبزيغ، الذي يعول كثيراً على لمسة المدرب الشاب بهدف الوصول إلى أبعد نقطة ممكنة في مسابقة دوري أبطال أوروبا، فضلاً عن "البوندسليغا".

يشار إلى أن يوليان ناغلسمان، يرتبط بعقد مع لايبزيغ إلى غاية 2023. فيما يبدو أن مدرب مانشستر يونايتد سولسكاير يعيش أيامه الأخيرة مع "الشياطين الحمر"، حسب ما أوضح أكثر من تقرير صحفي.