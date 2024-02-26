اسم المدرب الألماني ناغلسمان على طاولة عملاق أوروبي

كشف تقرير صحفي أن مدرب المنتخب الألماني يوليان ناعلسمان من الأسماء المطروحة بقوة على طاولة ليفربول لتدريب الفريق خلفا ليورغن كلوب. ناغلسمان يرتبط بعقد مع منتخب بلاده ينتهي بعد أشهر وكل شيء ممكن في المستقبل القريب.

كشفت صحيفة "تيلغراف" البريطانية أن ليفربول وضع مدرب المنتخب الألماني يوليان ناغلسمان ضمن الأسماء المُرشحة لخلافة يورغن كلوب مدرب "الريدز".

وكان يورغن كلوب قد أعلن قبل أسابيع وبشكل مفاجئ رحيله عن ليفربول نهاية الموسم الحالي بعد مسيرة تدريبية دامت 9 سنوات، وفاز فيها المدرب الألماني "المحبوب" مع ليفربول بكل شيء ممكن تقريبا.

وأوضحت "تيلغراف" أنه رغم تواجد اسم يوليان ناغلسمان على قائمة المرشحين لتدريب ليفربول بداية من الموسم القادم، إلا أن إدارة الفريق الإنجليزي تميل إلى تشابي ألونسو مدرب فريق بايرن ليفركوزن الألماني.

ولفت المصدر ذاته أن إدارة ليفربول ستتحرك لضم يوليان ناغلسمان صيف السنة الحالية، إذا ما فشلت في إقناع تشابي ألونسو بالانتقال لتدريب "الريدز".

ويُقدم تشابي ألونسو مستويات مذهلة مع بايرن ليفركوزن في الموسم الحالي، إذ يتصدر ليفركوزن ترتيب "البوندسليغا" مبتعدا بـ8 نقاط كاملة عن بايرن ميونيخ. كما أن ليفركوزن يملك فرصة حقيقة لتحقيق ثلاثية تاريخية هذا الموسم بالفوز بلقب الدوري وكأس ألمانيا ولقب الدوري الأوروبي.

أما يوليان ناغلسمان، فإنه يرتبط بعقد مع المنتخب الألماني ينتهي في الـ 31 من يوليو/تموز القادم، حسب موقع "شبورت بيلد" الألماني. ويتوقف بقاء ناغلسمان مع المنتخب الألماني بنسبة كبيرة على نتائجه في بطولة الأمم الأوروبية، التي ستحتضنها ألمانيا صيف السنة الحالية.

وكان ناغلسمان (36 عاما) قد تعرض لإقالة مفاجئة من بايرن ميونيخ في الموسم الماضي في قرار وُصف بـ"الغريب". وارتبط اسم المدرب الشاب ببعض الفرق الكبيرة في أوروبا كمانشستر يونايتد، لكن ناغلسمان فضل العودة إلى التدريب من بوابة المنتخب الألماني.